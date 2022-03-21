https://arabic.sputniknews.com/20220321/المجلس-الأوروبي-يتبنى-بوصلة-دفاع-استراتيجية-خاصة-للاتحاد-الأوروبي-1060281131.html
المجلس الأوروبي يتبنى "بوصلة دفاع استراتيجية" خاصة للاتحاد الأوروبي
المجلس الأوروبي يتبنى "بوصلة دفاع استراتيجية" خاصة للاتحاد الأوروبي
قال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، عقب اجتماع لقسم الشؤون الخارجية والدفاع في الاتحاد الأوروبي، إن "استراتيجية... 21.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-21T19:12+0000
2022-03-21T19:12+0000
2022-03-21T19:12+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وأضاف بوريل: "اليوم، بلغ الإنفاق الدفاعي لجميع دول الاتحاد الأوروبي في المجموع 200 مليار يورو، يجب أن نستثمر المزيد، ولكن يجب علينا أيضًا أن ننفق بحكمة، ونسد الفجوات، ومعرفة ما الذي لا يعمل، وما الذي يحتاج إلى تحسين".واتفق وزراء الخارجية والدفاع في دول الاتحاد على برنامج الدفاع (البوصلة الاستراتيجية) اليوم الاثنين، وستتم الموافقة عليه أخيرًا في قمة الاتحاد الأوروبي في 24 مارس/ آذار.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ الـ 24 من فبراير/ شباط المنصرم، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220321/إعلام-صاروخ-كينجال-يدمر-معنويات-الناتو-دمر-مركزا-محصنا-من-الضربات-النووية-فيديو-1060273093.html
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أخبار الاتحاد الأوروبي
المجلس الأوروبي يتبنى "بوصلة دفاع استراتيجية" خاصة للاتحاد الأوروبي
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قال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، عقب اجتماع لقسم الشؤون الخارجية والدفاع في الاتحاد الأوروبي، إن "استراتيجية الدفاع الجديدة للاتحاد الأوروبي (البوصلة الاستراتيجية) ستعمل على تحسين الإنفاق الدفاعي لدول الاتحاد، الذي يبلغ إجمالا اليوم 200 مليار يورو".
وأضاف بوريل: "اليوم، بلغ الإنفاق الدفاعي لجميع دول الاتحاد الأوروبي في المجموع 200 مليار يورو، يجب أن نستثمر المزيد، ولكن يجب علينا أيضًا أن ننفق بحكمة، ونسد الفجوات، ومعرفة ما الذي لا يعمل، وما الذي يحتاج إلى تحسين".
واتفق وزراء الخارجية والدفاع في دول الاتحاد على برنامج الدفاع (البوصلة الاستراتيجية) اليوم الاثنين، وستتم الموافقة عليه أخيرًا في قمة الاتحاد الأوروبي في 24 مارس/ آذار.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ الـ 24 من فبراير/ شباط المنصرم، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس
، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.