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المفوضية الأوروبية: يجب احترام قرارات الأمم المتحدة بشأن قضية الصحراء الغربية
المفوضية الأوروبية: يجب احترام قرارات الأمم المتحدة بشأن قضية الصحراء الغربية
شددت المفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين، على ضرورة احترام قرارات الأمم المتحدة بشأن قضية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية. 21.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-21T14:21+0000
2022-03-21T14:21+0000
العالم العربي
الصحراءالغربية
المفوضية الأوروبية
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وأكدت المتحدثة باسم المفوضية، نبيلة مصرالي، في مؤتمر صحفي أن "الاتحاد الأوروبي يرحب بأي تطور إيجابي في العلاقات بين إسبانيا والمغرب"، مؤكدة في نفس الوقت، دعمها لجهود الأمم المتحدة بهدف الوصول إلى "حل سياسي عادل وواقعي وعملي ودائم ومقبول في الصحراء الغربية".وأضافت: "أي حل للنزاع في الصحراء الغربية، يجب أن يقوم على التسويات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن تقرير المصير في المنطقة".هذا وأكد رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، في رسالة وجهها لملك المغرب، يوم الجمعة، أن "إسبانيا تعتبر مبادرة الحكم الذاتي لإقليم الصحراء الغربية، التي تقدم بها المغرب سنة 2007، بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف".ويسيطر المغرب على نحو ثلثي مساحة الصحراء (266 ألف كيلومتر مربعا)، وذلك بعد انتهاء الحقبة الاستعمارية الإسبانية، عام 1975، وتنازل موريتانيا عن الجزء الجنوبي من الصحراء، بعد حرب ضارية مع جبهة "البوليساريو" عام 1978.
https://arabic.sputniknews.com/20220321/الجزائر-إسبانيا-خضعت-لابتزازات-خسيسة-لتغيير-موقفها-إزاء-الصحراء-الغربية-1060252512.html
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العالم العربي, الصحراءالغربية, المفوضية الأوروبية

المفوضية الأوروبية: يجب احترام قرارات الأمم المتحدة بشأن قضية الصحراء الغربية

14:21 GMT 21.03.2022
© Sputnik . Alexey Vitvitsky / الذهاب إلى بنك الصورالمفوضية الأوروبية
المفوضية الأوروبية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2022
© Sputnik . Alexey Vitvitsky
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شددت المفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين، على ضرورة احترام قرارات الأمم المتحدة بشأن قضية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية.
وأكدت المتحدثة باسم المفوضية، نبيلة مصرالي، في مؤتمر صحفي أن "الاتحاد الأوروبي يرحب بأي تطور إيجابي في العلاقات بين إسبانيا والمغرب"، مؤكدة في نفس الوقت، دعمها لجهود الأمم المتحدة بهدف الوصول إلى "حل سياسي عادل وواقعي وعملي ودائم ومقبول في الصحراء الغربية".
وأضافت: "أي حل للنزاع في الصحراء الغربية، يجب أن يقوم على التسويات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن تقرير المصير في المنطقة".
هذا وأكد رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، في رسالة وجهها لملك المغرب، يوم الجمعة، أن "إسبانيا تعتبر مبادرة الحكم الذاتي لإقليم الصحراء الغربية، التي تقدم بها المغرب سنة 2007، بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف".
الصحراء الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2022
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ويسيطر المغرب على نحو ثلثي مساحة الصحراء (266 ألف كيلومتر مربعا)، وذلك بعد انتهاء الحقبة الاستعمارية الإسبانية، عام 1975، وتنازل موريتانيا عن الجزء الجنوبي من الصحراء، بعد حرب ضارية مع جبهة "البوليساريو" عام 1978.
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