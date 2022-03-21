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https://arabic.sputniknews.com/20220321/النيابة-العامة-المصرية-تحبس-3-أشخاص-لتعاملهم-في-النقد-الأجنبي-وتوجه-بالتصدي-الحازم-لهذه-الجرائم-1060284494.html
النيابة العامة المصرية تحبس 3 أشخاص لتعاملهم في النقد الأجنبي... وتوجه بالتصدي الحازم لهذه الجرائم
النيابة العامة المصرية تحبس 3 أشخاص لتعاملهم في النقد الأجنبي... وتوجه بالتصدي الحازم لهذه الجرائم
أمر النائب العام في مصر، اليوم الاثنين، بوضع 3 متهمين قيد الحبس الاحتياطي لارتكابهم جريمةَ التعامل في النقد الأجنبي خارجَ نطاق السوق المصرفيِّ في ثلاث قضايا... 21.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-21T21:09+0000
2022-03-21T21:09+0000
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وأوضح البيان، المنشور على الصفحة الرسمية للنيابة على فيسبوك، بأن "النيابة العامة (كانت) قد تلقت من مباحث الأموال العامة بوَزارة الداخلية بلاغاتٍ بالوقائع الثلاث، فاتخذت إجراءاتِها القانونية قِبَلَ المتهمين بها".وأضافت أنها "واجهتهم بما توفَّر ضدَّهم من أدلة، وأمرتْ بحبسهم احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، والتحفظِ على الأموال المتعامَل فيها، وجارٍ استكمالُ التحقيقات".وبحسب بيان النائب العام اليوم، وجه أعضاء النيابة العامة على مستوى الجمهورية بالتصدي الحازم لمثل هذه الجرائم وملاحقة مرتكبيها، بما خولَّه القانون للنيابة العامة من إجراءات.وأكد البيان أن النائب العام "أمر المكتبَ الفنيَّ للنائب العام ونيابةَ الشئون المالية والتجارية بمتابعةِ مُجريات التحقيق في تلك القضايا على مستوى الجمهورية، وإعداد دليلٍ إرشادي بخطواتِ وإجراءاتِ التحقيق المتبَعة فيها؛ لتعميمها على أعضاء النيابة العامة بوسيلة رقْميّة؛ لرفع كفاءة التحقيقات المجراة في هذه الجرائم".
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النيابة العامة المصرية تحبس 3 أشخاص لتعاملهم في النقد الأجنبي... وتوجه بالتصدي الحازم لهذه الجرائم

21:09 GMT 21.03.2022
CC BY 3.0 / Bastique / النيابة العامة المصرية
النيابة العامة المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2022
CC BY 3.0 / Bastique /
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أمر النائب العام في مصر، اليوم الاثنين، بوضع 3 متهمين قيد الحبس الاحتياطي لارتكابهم جريمةَ التعامل في النقد الأجنبي خارجَ نطاق السوق المصرفيِّ في ثلاث قضايا مختلفة.
وأوضح البيان، المنشور على الصفحة الرسمية للنيابة على فيسبوك، بأن "النيابة العامة (كانت) قد تلقت من مباحث الأموال العامة بوَزارة الداخلية بلاغاتٍ بالوقائع الثلاث، فاتخذت إجراءاتِها القانونية قِبَلَ المتهمين بها".
وأضافت أنها "واجهتهم بما توفَّر ضدَّهم من أدلة، وأمرتْ بحبسهم احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، والتحفظِ على الأموال المتعامَل فيها، وجارٍ استكمالُ التحقيقات".
وبحسب بيان النائب العام اليوم، وجه أعضاء النيابة العامة على مستوى الجمهورية بالتصدي الحازم لمثل هذه الجرائم وملاحقة مرتكبيها، بما خولَّه القانون للنيابة العامة من إجراءات.
وأكد البيان أن النائب العام "أمر المكتبَ الفنيَّ للنائب العام ونيابةَ الشئون المالية والتجارية بمتابعةِ مُجريات التحقيق في تلك القضايا على مستوى الجمهورية، وإعداد دليلٍ إرشادي بخطواتِ وإجراءاتِ التحقيق المتبَعة فيها؛ لتعميمها على أعضاء النيابة العامة بوسيلة رقْميّة؛ لرفع كفاءة التحقيقات المجراة في هذه الجرائم".
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