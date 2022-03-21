https://arabic.sputniknews.com/20220321/اليمن-مقتل-جندي-وإصابة-آخرين-في-هجوم-بطائرة-مسيرة-في-لحج-1060284789.html
اليمن.. مقتل جندي وإصابة آخرين في هجوم بطائرة مسيرة في لحج
اليمن.. مقتل جندي وإصابة آخرين في هجوم بطائرة مسيرة في لحج
قُتل جندي يمني وأصيب آخران، اليوم الاثنين، إثر هجوم جوي يعتقد أن جماعة "أنصار الله" نفذته على قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة لحج جنوب اليمن. 21.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-21T21:28+0000
2022-03-21T21:28+0000
2022-03-21T21:28+0000
الحرب على اليمن
أخبار اليمن الأن
أنصار الله
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/03/1050616090_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9dc8bb62acc6b382e80d3e8a0f25054f.jpg
القاهرة- سبوتنيك. وقال مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك" إن طائرة هجومية مُسيرة تابعة لجماعة "أنصار الله" استهدفت موقعاً لقوات الحزام الأمني المتمركزة في جبهة الحَد بقطاع بلد الحيد في يافع شمال شرقي لحج، ما أدى إلى مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين، وتضرر سيارة.وبين الحين والآخر، تشهد المناطق الحدودية بين محافظتي البيضاء ولحج، مواجهات وقصفاً متبادلاً بين "أنصار الله" وقوات موالية للمجلس الانتقالي الجنوبي، منذ سيطرة الجماعة على مديرية الزَاهِر في محافظة البيضاء وسط اليمن المحاذية للمديريات الشمالية الشرقية في محافظة لحج.وفي 25 أغسطس/ آب الماضي، أوقعت مواجهات بين قوات المجلس الانتقالي ومسلحي "أنصار الله"، 13 قتيلاً وجريحاً اثر محاولة تقدم نفذتها الجماعة من مناطق سيطرتها في مديرية الزَاهِر غرب محافظة البيضاء، صوب مواقع في جبهة مديرية الحَد شمال لحج.ويسعى مقاتلو "أنصار الله" إلى تحقيق اختراق ميداني في الحد ويافع بهدف التقدم إلى بقية مناطق محافظة لحج التي يبعد مركزها مدينة الحُوطة عن العاصمة المؤقتة عدن نحو 48 كيلو متراً.ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/03/1050616090_178:0:1618:1080_1920x0_80_0_0_025e9aeb2e38e69af9d60188ef1b78ed.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله
اليمن.. مقتل جندي وإصابة آخرين في هجوم بطائرة مسيرة في لحج
تابعنا عبر
قُتل جندي يمني وأصيب آخران، اليوم الاثنين، إثر هجوم جوي يعتقد أن جماعة "أنصار الله" نفذته على قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة لحج جنوب اليمن.
القاهرة- سبوتنيك. وقال مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك" إن طائرة هجومية مُسيرة تابعة لجماعة "أنصار الله" استهدفت موقعاً لقوات الحزام الأمني المتمركزة في جبهة الحَد بقطاع بلد الحيد في يافع شمال شرقي لحج، ما أدى إلى مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين، وتضرر سيارة.
وأضاف أن الهجوم الجوي جاء بعد قصف مدفعي متبادل بين الطرفين.
وبين الحين والآخر، تشهد المناطق الحدودية بين محافظتي البيضاء ولحج، مواجهات وقصفاً متبادلاً
بين "أنصار الله" وقوات موالية للمجلس الانتقالي الجنوبي، منذ سيطرة الجماعة على مديرية الزَاهِر في محافظة البيضاء وسط اليمن المحاذية للمديريات الشمالية الشرقية في محافظة لحج.
وفي 25 أغسطس/ آب الماضي، أوقعت مواجهات
بين قوات المجلس الانتقالي ومسلحي "أنصار الله"، 13 قتيلاً وجريحاً اثر محاولة تقدم نفذتها الجماعة من مناطق سيطرتها في مديرية الزَاهِر غرب محافظة البيضاء، صوب مواقع في جبهة مديرية الحَد شمال لحج.
ويسعى مقاتلو "أنصار الله" إلى تحقيق اختراق ميداني في الحد ويافع بهدف التقدم إلى بقية مناطق محافظة لحج التي يبعد مركزها مدينة الحُوطة عن العاصمة المؤقتة عدن نحو 48 كيلو متراً.
ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.
وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.