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انطلاق ماراثون فلسطين الدولي الثامن تحت شعار الركض للحرية ...صور

انطلاق ماراثون فلسطين الدولي الثامن تحت شعار الركض للحرية ...صور

انطلق ماراثون فلسطين الدولي الثامن في مدينة بيت لحم تحت شعار الركض للحرية، بمشاركة 8 آلاف من المتسابقين الفلسطينيين، إضافة إلى عدة دول أجنبية وعربية. 21.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-21T08:55+0000

2022-03-21T08:55+0000

2022-03-21T09:01+0000

أخبار فلسطين اليوم

تقارير سبوتنيك

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مسافة الماراثون تبلغ 42 كم كاملة ونصفه يبلغ مسافة 21 كم، وكذلك سباق بمسافة عشرة كيلومترات، إضافة إلى مشاركة عائلات بأكملها بمسافة خمسة كيلومترات، ويقول عبد الفتاح عرار المتحدث الإعلامي باسم ماراثون فلسطين الدولي لوكالة "سبوتنيك": "رسالة الماراثون هذا العام هي الركض للحرية، فمن حق الشعب الفلسطيني أن يركض بحرية وأن يكون له سباق بمسافة 42 كم متواصلة بدون حواجز إسرائيلية، المشاركة كانت كبيرة ومن 72 دولة عربية وأجنبية، وقد شكلت مشاركة الإناث نسبة 50 % وهي الأعلى منذ انطلاق الماراثون قبل ست سنوات وكذلك شارك نحو 700 فرد من ذوي الاحتياجات الخاصة".المارثون الذي تشرف عليه اللجنة الأولمبية الفلسطينية وبالتعاون مع بلدية بيت لحم وعدد من المؤسسات الأخرى، يتميز هذا العام بمشاركة عائلات بأكملها، كما أن لقطاع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة حضور لافت، وبمشاركة الآلاف من المتسابقين من مختلف الأعمار منهم أطفال ونساء وكبار السن.وتقول أحلام عون الله وهي مشاركة بالماراثون: "لقد جئت للمشاركة في الماراثون بصحبة عائلتي من أجل ترسيخ ثقافة الركض في فلسطين بأسلوب جديد وممتع مما يفضي إلى تكوين علاقات محلية ودولية وتعريف العالم الخارجي بوجه فلسطين الحضاري والثقافي، وكذلك جئت رافعة شعار الحرية والسلام لفلسطين كي يعم السلام في بلدي".المشاركون في الماراثون مروا بجانب جدار الفصل الذي يفصل مدينة بيت لحم عن مدينة القدس، ويقطع الطرق التي كانت تاريخيا مرتبطة بعضها بعضا، كما مروا بجانب مجسم لمفتاح العودة، في مخيم عايدة للاجئين الفلسطينيين شمال بيت لحم٫ وانتظرت مجموعات من المنظمين عند خط النهاية، في ساحة كنيسة المهد، توزع الميداليات للفائزين، وأخرى للمشاركين.

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أخبار فلسطين اليوم, تقارير سبوتنيك