انطلاق ماراثون فلسطين الدولي الثامن تحت شعار الركض للحرية ...صور
08:55 GMT 21.03.2022 (تم التحديث: 09:01 GMT 21.03.2022)
© Sputnik . Ajwad Jradatانطلاق ماراثون فلسطين الدولي الثامن تحت شعار الركض للحرية، الضفة الغربية، فلسطين
© Sputnik . Ajwad Jradat
انطلق ماراثون فلسطين الدولي الثامن في مدينة بيت لحم تحت شعار الركض للحرية، بمشاركة 8 آلاف من المتسابقين الفلسطينيين، إضافة إلى عدة دول أجنبية وعربية.
مسافة الماراثون تبلغ 42 كم كاملة ونصفه يبلغ مسافة 21 كم، وكذلك سباق بمسافة عشرة كيلومترات، إضافة إلى مشاركة عائلات بأكملها بمسافة خمسة كيلومترات، ويقول عبد الفتاح عرار المتحدث الإعلامي باسم ماراثون فلسطين الدولي لوكالة "سبوتنيك": "رسالة الماراثون هذا العام هي الركض للحرية، فمن حق الشعب الفلسطيني أن يركض بحرية وأن يكون له سباق بمسافة 42 كم متواصلة بدون حواجز إسرائيلية، المشاركة كانت كبيرة ومن 72 دولة عربية وأجنبية، وقد شكلت مشاركة الإناث نسبة 50 % وهي الأعلى منذ انطلاق الماراثون قبل ست سنوات وكذلك شارك نحو 700 فرد من ذوي الاحتياجات الخاصة".
© Sputnik . Ajwad Jradatانطلاق ماراثون فلسطين الدولي الثامن تحت شعار الركض للحرية، الضفة الغربية، فلسطين
انطلاق ماراثون فلسطين الدولي الثامن تحت شعار الركض للحرية، الضفة الغربية، فلسطين
© Sputnik . Ajwad Jradat
المارثون الذي تشرف عليه اللجنة الأولمبية الفلسطينية وبالتعاون مع بلدية بيت لحم وعدد من المؤسسات الأخرى، يتميز هذا العام بمشاركة عائلات بأكملها، كما أن لقطاع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة حضور لافت، وبمشاركة الآلاف من المتسابقين من مختلف الأعمار منهم أطفال ونساء وكبار السن.
© Sputnik . Ajwad Jradatانطلاق ماراثون فلسطين الدولي الثامن تحت شعار الركض للحرية، الضفة الغربية، فلسطين
انطلاق ماراثون فلسطين الدولي الثامن تحت شعار الركض للحرية، الضفة الغربية، فلسطين
© Sputnik . Ajwad Jradat
وتقول أحلام عون الله وهي مشاركة بالماراثون: "لقد جئت للمشاركة في الماراثون بصحبة عائلتي من أجل ترسيخ ثقافة الركض في فلسطين بأسلوب جديد وممتع مما يفضي إلى تكوين علاقات محلية ودولية وتعريف العالم الخارجي بوجه فلسطين الحضاري والثقافي، وكذلك جئت رافعة شعار الحرية والسلام لفلسطين كي يعم السلام في بلدي".
© Sputnik . Ajwad Jradatانطلاق ماراثون فلسطين الدولي الثامن تحت شعار الركض للحرية، الضفة الغربية، فلسطين
انطلاق ماراثون فلسطين الدولي الثامن تحت شعار الركض للحرية، الضفة الغربية، فلسطين
© Sputnik . Ajwad Jradat
المشاركون في الماراثون مروا بجانب جدار الفصل الذي يفصل مدينة بيت لحم عن مدينة القدس، ويقطع الطرق التي كانت تاريخيا مرتبطة بعضها بعضا، كما مروا بجانب مجسم لمفتاح العودة، في مخيم عايدة للاجئين الفلسطينيين شمال بيت لحم٫ وانتظرت مجموعات من المنظمين عند خط النهاية، في ساحة كنيسة المهد، توزع الميداليات للفائزين، وأخرى للمشاركين.