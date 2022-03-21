https://arabic.sputniknews.com/20220321/بايدن-يرضخ-أمام-محمد-بن-سلمان-أمريكا-تعيد-إرسال-أسلحة-بعدما-سحبتها-من-السعودية-1060249348.html

بايدن يرضخ أمام محمد بن سلمان... أمريكا تعيد إرسال أسلحة بعدما سحبتها من السعودية

بايدن يرضخ أمام محمد بن سلمان... أمريكا تعيد إرسال أسلحة بعدما سحبتها من السعودية

أرسلت الولايت المتحدة عددا كبيرا من بطاريات أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" إلى المملكة العربية السعودية لصد هجمات جماعة "أنصار الله" في اليمن. 21.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-21T10:40+0000

2022-03-21T10:40+0000

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السعودية

الولايات المتحدة الأمريكية

ولي العهد محمد بن سلمان

جو بايدن

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ونقلت "وول ستريت جورنال"، عن مسؤولين أمريكيين، قولهم إن "إرسال البطاريات جرى الشهر الماضي"، مشيرة إلى أن "الطلب تاخر بسبب بروتوكولات أمنية طويلة".ويأتي ذلك في وقت أفادت فيه تقارير بأن إدارة بايدن أعادت النظر في الطريقة التي تعامل بها الرياض، وقررت أن ترجع خطوة للخلف، لأنها تحتاج حاليا إلى زيادة إنتاج النفط لتقليل الأسعار التي أشعلتها الحرب الروسية الأوكرانية، لكن السعودية لا تستجيب بسبب معاملة إدارة بايدن، وبسبب تقلُّص الدعم الأمني الأمريكي في الحرب اليمنية.ومنذ تولي الرئيس الأمريكي جو بايدن السلطة، في يناير/كانون الثاني 2021، تعرضت الشراكة الاستراتيجية بين السعودية والولايات المتحدة للاختبار؛ بسبب سجل الرياض في حقوق الإنسان، خاصة في ضوء الحرب في اليمن ومقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في عام 2018.وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مقابلة مع مجلة "ذي أتلانتيك" هذا الشهر، إنه "لا يهتم"، وذلك ردا على سؤال عما إذا كان الرئيس الأمريكي جو بايدن يسيء فهم أمور تخصه.وذكرت تقارير عدة في الأيام الماضية أن هناك توترا بين الرئيس الأمريكي وولي العهد السعودي، بسبب أن بايدن يرى أن الملك سلمان هو نظيره، ولذلك لا يهتم بالاتصال بالأمير محمد، لأنه أقل درجة منه وليس نظيرا له. (اقرأ عن التوتر بينهما)وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن البيت الأبيض حاول ترتيب محادثات هاتفية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، لكنهما تجاهلا الرد.وتحاول واشنطن حشد دعم دولي للمواجهة ضد روسيا و احتواء ارتفاع أسعار النفط.وردا على سؤال حول سبب تغيير إدارة بايدن سياستها السابقة حيث كان الرئيس الأمريكي يتصل بالملك سلمان وليس الأمير محمد، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي: "لقد تحدث الرئيس بايدن مع الملك السعودي قبل بضعة أسابيع فقط، ولم تكن هناك اتصالات تم رفضها" وفقا لشبكة "سي.إن.إن".وكانت وسائل إعلام أمريكية قالت، في أغسطس/آب الماضي، إن إدارة الرئيس جو بايدن سحبت عددا من الأنظمة الأمريكية المضادة للصواريخ "باتريوت" من "قاعدة الأمير سلطان الجوية" بالسعودية.وأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، صباح الأحد، اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة أطلقت لاستهداف منشآت اقتصادية.ونقل التلفزيون السعودي عن التحالف أنه "أحبط هجوم عدائي للميليشيا الحوثية على معمل الغاز المسال في محطة أرامكو في ينبع".

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السعودية, الولايات المتحدة الأمريكية, ولي العهد محمد بن سلمان, جو بايدن