https://arabic.sputniknews.com/20220321/بلجيكا-تقترح-وضع-حد-أقصى-لسعر-الغاز-للتغلب-على-أزمة-العقوبات-المفروضة-على-روسيا-1060285443.html

بلجيكا تقترح وضع حد أقصى لسعر الغاز للتغلب على أزمة العقوبات المفروضة على روسيا

بلجيكا تقترح وضع حد أقصى لسعر الغاز للتغلب على أزمة العقوبات المفروضة على روسيا

أعلنت الحكومة البلجيكية اليوم الإثنين أنها ستاخذ زمام المبادرة وتقترح وضع حد أقصى لسعر الغاز. 21.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-21T21:42+0000

2022-03-21T21:42+0000

2022-03-21T21:42+0000

روسيا

أخبار بلجيكا اليوم

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وحسب رويترز فإن الحكومة البلجيكية قالت إنها ستأخذ زمام المبادرة في الضغط من أجل وضع حد أقصى لأسعار الغاز في أوروبا قبل قمة سيناقش فيها زعماء الاتحاد الأوروبي إجراءات جديدة لحماية المستهلكين من ارتفاع تكاليف الطاقة.وقال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز يوم الاثنين "عندما لا يعمل السوق، يجب أن نتدخل ونعمل، على سبيل المثال بسعر أعلى للغاز".وقالت وزيرة الطاقة البلجيكية تيني فان دير سترايتن إن بلادها تأخذ زمام المبادرة في أوروبا بشأن اقتراح وضع حد أقصى للسعر، إلى جانب الشراء المشترك للغاز بين دول الاتحاد الأوروبي، وإن كلا الفكرتين يحظيان بدعم إسبانيا.لكن مصدرًا بوزارة الطاقة الإسبانية قال اليوم الاثنين إن السقف لم يكن الاقتراح الرئيسي للبلاد قبل اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي، وإن إسبانيا ستعطي الأولوية بدلاً من ذلك لفكرة فصل سعر الكهرباء عن سعر الغاز.وضخت دول الاتحاد الأوروبي بالفعل مليارات اليورو في التخفيضات الضريبية والإعانات لمكافحة ارتفاع فواتير الطاقة، لكن مع ارتفاع أسعار الغاز إلى مستويات قياسية جديدة في أعقاب الأزمة الأوكرانية، تبحث الدول عن خيارات إضافية.وتعد روسيا أكبر مورد للغاز في أوروبا ، حيث توفر حوالي 40% من غاز الاتحاد الأوروبي.

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