https://arabic.sputniknews.com/20220321/بلجيكا-تقترح-وضع-حد-أقصى-لسعر-الغاز-للتغلب-على-أزمة-العقوبات-المفروضة-على-روسيا-1060285443.html
بلجيكا تقترح وضع حد أقصى لسعر الغاز للتغلب على أزمة العقوبات المفروضة على روسيا
بلجيكا تقترح وضع حد أقصى لسعر الغاز للتغلب على أزمة العقوبات المفروضة على روسيا
أعلنت الحكومة البلجيكية اليوم الإثنين أنها ستاخذ زمام المبادرة وتقترح وضع حد أقصى لسعر الغاز. 21.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-21T21:42+0000
2022-03-21T21:42+0000
2022-03-21T21:42+0000
روسيا
أخبار بلجيكا اليوم
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وحسب رويترز فإن الحكومة البلجيكية قالت إنها ستأخذ زمام المبادرة في الضغط من أجل وضع حد أقصى لأسعار الغاز في أوروبا قبل قمة سيناقش فيها زعماء الاتحاد الأوروبي إجراءات جديدة لحماية المستهلكين من ارتفاع تكاليف الطاقة.وقال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز يوم الاثنين "عندما لا يعمل السوق، يجب أن نتدخل ونعمل، على سبيل المثال بسعر أعلى للغاز".وقالت وزيرة الطاقة البلجيكية تيني فان دير سترايتن إن بلادها تأخذ زمام المبادرة في أوروبا بشأن اقتراح وضع حد أقصى للسعر، إلى جانب الشراء المشترك للغاز بين دول الاتحاد الأوروبي، وإن كلا الفكرتين يحظيان بدعم إسبانيا.لكن مصدرًا بوزارة الطاقة الإسبانية قال اليوم الاثنين إن السقف لم يكن الاقتراح الرئيسي للبلاد قبل اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي، وإن إسبانيا ستعطي الأولوية بدلاً من ذلك لفكرة فصل سعر الكهرباء عن سعر الغاز.وضخت دول الاتحاد الأوروبي بالفعل مليارات اليورو في التخفيضات الضريبية والإعانات لمكافحة ارتفاع فواتير الطاقة، لكن مع ارتفاع أسعار الغاز إلى مستويات قياسية جديدة في أعقاب الأزمة الأوكرانية، تبحث الدول عن خيارات إضافية.وتعد روسيا أكبر مورد للغاز في أوروبا ، حيث توفر حوالي 40% من غاز الاتحاد الأوروبي.
https://arabic.sputniknews.com/20220307/شركة-طاقة-فرنسية-تحذر-من-تداعيات-وقف-روسيا-إمدادات-الغاز-إلى-أوروبا-1059569967.html
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روسيا, أخبار بلجيكا اليوم
بلجيكا تقترح وضع حد أقصى لسعر الغاز للتغلب على أزمة العقوبات المفروضة على روسيا
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أعلنت الحكومة البلجيكية اليوم الإثنين أنها ستاخذ زمام المبادرة وتقترح وضع حد أقصى لسعر الغاز.
وحسب رويترز فإن الحكومة البلجيكية قالت إنها ستأخذ زمام المبادرة في الضغط من أجل وضع حد أقصى لأسعار الغاز في أوروبا قبل قمة سيناقش فيها زعماء الاتحاد الأوروبي إجراءات جديدة
لحماية المستهلكين من ارتفاع تكاليف الطاقة.
وقال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز يوم الاثنين "عندما لا يعمل السوق، يجب أن نتدخل ونعمل، على سبيل المثال بسعر أعلى للغاز
".
وقالت وزيرة الطاقة البلجيكية تيني فان دير سترايتن إن بلادها تأخذ زمام المبادرة في أوروبا بشأن اقتراح وضع حد أقصى للسعر، إلى جانب الشراء المشترك للغاز بين دول الاتحاد الأوروبي، وإن كلا الفكرتين يحظيان بدعم إسبانيا.
وكانت إسبانيا والبرتغال، قد أكدتا الأسبوع الماضي أنهما تقدمتا بمقترحات لفرض حد أقصى لسعر الكهرباء يبلغ 180 يورو لكل ميغاواط في الساعة.
لكن مصدرًا بوزارة الطاقة الإسبانية قال اليوم الاثنين إن السقف لم يكن الاقتراح الرئيسي للبلاد قبل اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي، وإن إسبانيا ستعطي الأولوية بدلاً من ذلك لفكرة فصل سعر الكهرباء عن سعر الغاز.
وضخت دول الاتحاد الأوروبي بالفعل مليارات اليورو في التخفيضات الضريبية والإعانات لمكافحة ارتفاع فواتير الطاقة، لكن مع ارتفاع أسعار الغاز إلى مستويات قياسية جديدة
في أعقاب الأزمة الأوكرانية، تبحث الدول عن خيارات إضافية.
وتعد روسيا أكبر مورد للغاز في أوروبا ، حيث توفر حوالي 40% من غاز الاتحاد الأوروبي.