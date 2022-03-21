عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220321/بلجيكا-تقترح-وضع-حد-أقصى-لسعر-الغاز-للتغلب-على-أزمة-العقوبات-المفروضة-على-روسيا-1060285443.html
بلجيكا تقترح وضع حد أقصى لسعر الغاز للتغلب على أزمة العقوبات المفروضة على روسيا
بلجيكا تقترح وضع حد أقصى لسعر الغاز للتغلب على أزمة العقوبات المفروضة على روسيا
أعلنت الحكومة البلجيكية اليوم الإثنين أنها ستاخذ زمام المبادرة وتقترح وضع حد أقصى لسعر الغاز. 21.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-21T21:42+0000
2022-03-21T21:42+0000
روسيا
أخبار بلجيكا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103854/80/1038548040_0:127:3189:1921_1920x0_80_0_0_f2d6cecc73b7328b272dc76d1e62eb25.jpg
وحسب رويترز فإن الحكومة البلجيكية قالت إنها ستأخذ زمام المبادرة في الضغط من أجل وضع حد أقصى لأسعار الغاز في أوروبا قبل قمة سيناقش فيها زعماء الاتحاد الأوروبي إجراءات جديدة لحماية المستهلكين من ارتفاع تكاليف الطاقة.وقال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز يوم الاثنين "عندما لا يعمل السوق، يجب أن نتدخل ونعمل، على سبيل المثال بسعر أعلى للغاز".وقالت وزيرة الطاقة البلجيكية تيني فان دير سترايتن إن بلادها تأخذ زمام المبادرة في أوروبا بشأن اقتراح وضع حد أقصى للسعر، إلى جانب الشراء المشترك للغاز بين دول الاتحاد الأوروبي، وإن كلا الفكرتين يحظيان بدعم إسبانيا.لكن مصدرًا بوزارة الطاقة الإسبانية قال اليوم الاثنين إن السقف لم يكن الاقتراح الرئيسي للبلاد قبل اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي، وإن إسبانيا ستعطي الأولوية بدلاً من ذلك لفكرة فصل سعر الكهرباء عن سعر الغاز.وضخت دول الاتحاد الأوروبي بالفعل مليارات اليورو في التخفيضات الضريبية والإعانات لمكافحة ارتفاع فواتير الطاقة، لكن مع ارتفاع أسعار الغاز إلى مستويات قياسية جديدة في أعقاب الأزمة الأوكرانية، تبحث الدول عن خيارات إضافية.وتعد روسيا أكبر مورد للغاز في أوروبا ، حيث توفر حوالي 40% من غاز الاتحاد الأوروبي.
https://arabic.sputniknews.com/20220307/شركة-طاقة-فرنسية-تحذر-من-تداعيات-وقف-روسيا-إمدادات-الغاز-إلى-أوروبا-1059569967.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103854/80/1038548040_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_a8a7a08b57d8e2215f0ba98b20a0f89e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار بلجيكا اليوم

بلجيكا تقترح وضع حد أقصى لسعر الغاز للتغلب على أزمة العقوبات المفروضة على روسيا

21:42 GMT 21.03.2022
© AP Photo / Dmitry Lovetskyإنشاء خط أنابيب لنقل الغاز من روسيا إلى أوروبا
إنشاء خط أنابيب لنقل الغاز من روسيا إلى أوروبا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2022
© AP Photo / Dmitry Lovetsky
تابعنا عبرGoogle news
أعلنت الحكومة البلجيكية اليوم الإثنين أنها ستاخذ زمام المبادرة وتقترح وضع حد أقصى لسعر الغاز.
وحسب رويترز فإن الحكومة البلجيكية قالت إنها ستأخذ زمام المبادرة في الضغط من أجل وضع حد أقصى لأسعار الغاز في أوروبا قبل قمة سيناقش فيها زعماء الاتحاد الأوروبي إجراءات جديدة لحماية المستهلكين من ارتفاع تكاليف الطاقة.
الغاز الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2022
شركة طاقة فرنسية تحذر من تداعيات "وقف روسيا إمدادات الغاز" إلى أوروبا
7 مارس, 10:43 GMT
وقال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز يوم الاثنين "عندما لا يعمل السوق، يجب أن نتدخل ونعمل، على سبيل المثال بسعر أعلى للغاز".
وقالت وزيرة الطاقة البلجيكية تيني فان دير سترايتن إن بلادها تأخذ زمام المبادرة في أوروبا بشأن اقتراح وضع حد أقصى للسعر، إلى جانب الشراء المشترك للغاز بين دول الاتحاد الأوروبي، وإن كلا الفكرتين يحظيان بدعم إسبانيا.

وكانت إسبانيا والبرتغال، قد أكدتا الأسبوع الماضي أنهما تقدمتا بمقترحات لفرض حد أقصى لسعر الكهرباء يبلغ 180 يورو لكل ميغاواط في الساعة.

لكن مصدرًا بوزارة الطاقة الإسبانية قال اليوم الاثنين إن السقف لم يكن الاقتراح الرئيسي للبلاد قبل اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي، وإن إسبانيا ستعطي الأولوية بدلاً من ذلك لفكرة فصل سعر الكهرباء عن سعر الغاز.
وضخت دول الاتحاد الأوروبي بالفعل مليارات اليورو في التخفيضات الضريبية والإعانات لمكافحة ارتفاع فواتير الطاقة، لكن مع ارتفاع أسعار الغاز إلى مستويات قياسية جديدة في أعقاب الأزمة الأوكرانية، تبحث الدول عن خيارات إضافية.
وتعد روسيا أكبر مورد للغاز في أوروبا ، حيث توفر حوالي 40% من غاز الاتحاد الأوروبي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السادس والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس20:58 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала