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https://arabic.sputniknews.com/20220321/بلينكن-واشنطن-تفرض-قيودا-على-إصدار-تأشيرات-لمسؤولين-صينيين-بسبب-القمع-1060286493.html
بلينكن: واشنطن تفرض قيودا على إصدار تأشيرات لمسؤولين صينيين بسبب "القمع"
بلينكن: واشنطن تفرض قيودا على إصدار تأشيرات لمسؤولين صينيين بسبب "القمع"
أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن، أن واشنطن ستفرض قيودًا على منح تأشيرات لمسؤولين صينيين متهمين بالضلوع في "قمع الأقليات العرقية والدينية". 21.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-21T23:23+0000
2022-03-21T23:23+0000
وزير الخارجية الأمريكي
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واشنطن - سبوتنيك. وقال بلينكن في بيان، إن "وزارة الخارجية بصدد اتخاذ إجراءات ضد مسؤولين صينيين لتورطهم في أعمال قمع بحق الأقليات العرقية والدينية."ولم يذكر البيان أسماء المسؤولين التي ستشملهم القيود.كان البيت الأبيض أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن وقع، نهاية العام المنصرم على قانون يحظر الواردات من منطقة شينجيانغ الصينية بسبب مخاوف بشأن العمل القسري (السخرة) الذي قد تمارسه السلطات الصينية على أقلية الأيغور، مما أثار غضب وإدانة الصين.
https://arabic.sputniknews.com/20211226/إعلام-بايدن-يصادق-على-قانون-يحظر-البضائع-الصينية-التي-صنعها-المسلمون-الأيغور-قسرا-1054584119.html
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وزير الخارجية الأمريكي

بلينكن: واشنطن تفرض قيودا على إصدار تأشيرات لمسؤولين صينيين بسبب "القمع"

23:23 GMT 21.03.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصورمؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن، أن واشنطن ستفرض قيودًا على منح تأشيرات لمسؤولين صينيين متهمين بالضلوع في "قمع الأقليات العرقية والدينية".
واشنطن - سبوتنيك. وقال بلينكن في بيان، إن "وزارة الخارجية بصدد اتخاذ إجراءات ضد مسؤولين صينيين لتورطهم في أعمال قمع بحق الأقليات العرقية والدينية."
ولم يذكر البيان أسماء المسؤولين التي ستشملهم القيود.
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2021
إعلام: بايدن يصادق على قانون يحظر البضائع الصينية التي صنعها المسلمون الأيغور قسرا
26 ديسمبر 2021, 15:18 GMT
كان البيت الأبيض أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن وقع، نهاية العام المنصرم على قانون يحظر الواردات من منطقة شينجيانغ الصينية بسبب مخاوف بشأن العمل القسري (السخرة) الذي قد تمارسه السلطات الصينية على أقلية الأيغور، مما أثار غضب وإدانة الصين.
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