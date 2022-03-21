عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220321/بورصة-وول-ستريت-تغلق-منخفضة-بعد-تعليقات-باول-المتشددة-1060285266.html
بورصة وول ستريت تغلق منخفضة بعد تعليقات باول المتشددة
بورصة وول ستريت تغلق منخفضة بعد تعليقات باول المتشددة
أغلقت بورصة وول ستريت منخفضة، اليوم الاثنين، وزادت الأسهم خسائرها بعد أن أشار جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي إلى تشديد للسياسة النقدية أكثر... 21.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-21T21:32+0000
2022-03-21T21:32+0000
البورصة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104375/46/1043754603_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4e74b79dd83549cb44d4f4066c5fc87c.jpg
وارتدت المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأمريكية عن أربع جلسات متتالية من الارتفاعات دفعتها لتسجيل أكبر مكاسبها الأسبوعية، من حيث النسبة المئوية منذ أوائل نوفمبر/تشرين الثاني 2020 .وتتوقع الأسواق الآن فرصة بنسبة 60.7 بالمئة لزيادة بمقدار 50 نقطة أساس في أسعار الفائدة الرئيسية في الاجتماع القادم لمجلس الاحتياطي الاتحادي في مايو/أيار، ارتفاعا من 52 بالمئة قبل نشر كلمة باول.وبحسب بيانات أولية، أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي منخفضا 0.04 بالمئة إلى 4461.45 نقطة في حين تراجع المؤشر ناسداك المجمع 0.38 بالمئة ليغلق عند 13839.29 نقطة.وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضا 0.58 بالمئة إلى 34556.78 نقطة.وهبطت أسهم بوينغ 3.6 بالمئة بعد تحطم إحدى طائراتها من نوع 800-737 أثناء رحلة في الصين.
https://arabic.sputniknews.com/20220321/مسؤول-أمريكي-من-المستحيل-التنبؤ-بتأثير-الوضع-الأوكراني-على-الاقتصاد-العالمي-1060278527.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104375/46/1043754603_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2a61c564c47b1eb9c932c26a4e6f0e94.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
البورصة الأمريكية

بورصة وول ستريت تغلق منخفضة بعد تعليقات باول المتشددة

21:32 GMT 21.03.2022
© REUTERS / Shannon Stapletonبورصة وول ستريت للأوراق المالية في نيويورك
بورصة وول ستريت للأوراق المالية في نيويورك - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2022
© REUTERS / Shannon Stapleton
تابعنا عبرGoogle news
أغلقت بورصة وول ستريت منخفضة، اليوم الاثنين، وزادت الأسهم خسائرها بعد أن أشار جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي إلى تشديد للسياسة النقدية أكثر قوة مما كان متوقعا في السابق.
وارتدت المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأمريكية عن أربع جلسات متتالية من الارتفاعات دفعتها لتسجيل أكبر مكاسبها الأسبوعية، من حيث النسبة المئوية منذ أوائل نوفمبر/تشرين الثاني 2020 .
وقال باول في كلمة إلى مؤتمر اقتصادي في واشنطن، إن البنك المركزي الأمريكي يجب عليه أن يتحرك "على وجه السرعة" لمحاربة التضخم، مضيفا أن زيادات أكبر من المعتاد في أسعار الفائدة قد يجري استخدامها إذا اقتضت الحاجة.
وتتوقع الأسواق الآن فرصة بنسبة 60.7 بالمئة لزيادة بمقدار 50 نقطة أساس في أسعار الفائدة الرئيسية في الاجتماع القادم لمجلس الاحتياطي الاتحادي في مايو/أيار، ارتفاعا من 52 بالمئة قبل نشر كلمة باول.
وبحسب بيانات أولية، أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي منخفضا 0.04 بالمئة إلى 4461.45 نقطة في حين تراجع المؤشر ناسداك المجمع 0.38 بالمئة ليغلق عند 13839.29 نقطة.
أسواق البورصة الأمريكية، 3 مارس/ آذار 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2022
مسؤول أمريكي: من المستحيل التنبؤ بتأثير الوضع الأوكراني على الاقتصاد العالمي
17:38 GMT
وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضا 0.58 بالمئة إلى 34556.78 نقطة.
وهبطت أسهم بوينغ 3.6 بالمئة بعد تحطم إحدى طائراتها من نوع 800-737 أثناء رحلة في الصين.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السادس والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس20:58 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала