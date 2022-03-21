https://arabic.sputniknews.com/20220321/بورصة-وول-ستريت-تغلق-منخفضة-بعد-تعليقات-باول-المتشددة-1060285266.html
بورصة وول ستريت تغلق منخفضة بعد تعليقات باول المتشددة
بورصة وول ستريت تغلق منخفضة بعد تعليقات باول المتشددة
أغلقت بورصة وول ستريت منخفضة، اليوم الاثنين، وزادت الأسهم خسائرها بعد أن أشار جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي إلى تشديد للسياسة النقدية أكثر... 21.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-21T21:32+0000
2022-03-21T21:32+0000
2022-03-21T21:32+0000
البورصة الأمريكية
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وارتدت المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأمريكية عن أربع جلسات متتالية من الارتفاعات دفعتها لتسجيل أكبر مكاسبها الأسبوعية، من حيث النسبة المئوية منذ أوائل نوفمبر/تشرين الثاني 2020 .وتتوقع الأسواق الآن فرصة بنسبة 60.7 بالمئة لزيادة بمقدار 50 نقطة أساس في أسعار الفائدة الرئيسية في الاجتماع القادم لمجلس الاحتياطي الاتحادي في مايو/أيار، ارتفاعا من 52 بالمئة قبل نشر كلمة باول.وبحسب بيانات أولية، أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي منخفضا 0.04 بالمئة إلى 4461.45 نقطة في حين تراجع المؤشر ناسداك المجمع 0.38 بالمئة ليغلق عند 13839.29 نقطة.وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضا 0.58 بالمئة إلى 34556.78 نقطة.وهبطت أسهم بوينغ 3.6 بالمئة بعد تحطم إحدى طائراتها من نوع 800-737 أثناء رحلة في الصين.
https://arabic.sputniknews.com/20220321/مسؤول-أمريكي-من-المستحيل-التنبؤ-بتأثير-الوضع-الأوكراني-على-الاقتصاد-العالمي-1060278527.html
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البورصة الأمريكية
بورصة وول ستريت تغلق منخفضة بعد تعليقات باول المتشددة
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أغلقت بورصة وول ستريت منخفضة، اليوم الاثنين، وزادت الأسهم خسائرها بعد أن أشار جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي إلى تشديد للسياسة النقدية أكثر قوة مما كان متوقعا في السابق.
وارتدت المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأمريكية عن أربع جلسات متتالية من الارتفاعات
دفعتها لتسجيل أكبر مكاسبها الأسبوعية، من حيث النسبة المئوية منذ أوائل نوفمبر/تشرين الثاني 2020 .
وقال باول في كلمة إلى مؤتمر اقتصادي في واشنطن، إن البنك المركزي الأمريكي
يجب عليه أن يتحرك "على وجه السرعة" لمحاربة التضخم، مضيفا أن زيادات أكبر من المعتاد في أسعار الفائدة قد يجري استخدامها إذا اقتضت الحاجة.
وتتوقع الأسواق الآن فرصة بنسبة 60.7 بالمئة لزيادة بمقدار 50 نقطة أساس في أسعار الفائدة الرئيسية في الاجتماع القادم لمجلس الاحتياطي الاتحادي في مايو/أيار، ارتفاعا من 52 بالمئة قبل نشر كلمة باول.
وبحسب بيانات أولية، أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي منخفضا 0.04 بالمئة إلى 4461.45 نقطة في حين تراجع المؤشر ناسداك المجمع 0.38 بالمئة ليغلق عند 13839.29 نقطة.
وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضا 0.58 بالمئة إلى 34556.78 نقطة.
وهبطت أسهم بوينغ 3.6 بالمئة بعد تحطم إحدى طائراتها من نوع 800-737 أثناء رحلة في الصين.