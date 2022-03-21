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بولندا: الاتحاد الأوروبي لا يقدم دعماً حقيقيا للبلاد
بولندا: الاتحاد الأوروبي لا يقدم دعماً حقيقيا للبلاد
وجّه نائب رئيس الوزراء البولندي، بيوتر غلينسكي، انتقادات للاتحاد الأوروبي لإبقاء العقوبات المفروضة على بلاده، على الرغم من مساعدتها للاجئين الأوكرانيين. 21.03.2022, سبوتنيك عربي
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وقال غلينسكي في مقابلة مع صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية : "إن بولندا على الرغم من مساعدتها للاجئين الأوكرانيين، لا تزال خاضعة لعقوبات بروكسل التي تتهم سلطات البلاد بانتهاك حقوق الديمقراطية".
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بولندا: الاتحاد الأوروبي لا يقدم دعماً حقيقيا للبلاد

10:13 GMT 21.03.2022 (تم التحديث: 10:21 GMT 21.03.2022)
© Sputnikبولندا: الاتحاد الأوروبي لا يقدم دعماً حقيقيا للبلاد
بولندا: الاتحاد الأوروبي لا يقدم دعماً حقيقيا للبلاد - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2022
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وجّه نائب رئيس الوزراء البولندي، بيوتر غلينسكي، انتقادات للاتحاد الأوروبي لإبقاء العقوبات المفروضة على بلاده، على الرغم من مساعدتها للاجئين الأوكرانيين.
وقال غلينسكي في مقابلة مع صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية : "إن بولندا على الرغم من مساعدتها للاجئين الأوكرانيين، لا تزال خاضعة لعقوبات بروكسل التي تتهم سلطات البلاد بانتهاك حقوق الديمقراطية".

وتابع غلينسكي، قائلا: "الاتحاد الأوروبي لا يقدم دعما ماديا حقيقيا. هناك محادثات، تم قطع وعود. لكننا ننفق أموالنا. نحن نحاول بذل قصارى جهدنا في هذا الوضع. ومن ناحية أخرى، فإن العقوبات ذات الدوافع السياسية والمفروضة ضد بولندا لا تزال قائمة".

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