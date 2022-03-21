https://arabic.sputniknews.com/20220321/بولندا-تشتكي-من-عقوبات-الاتحاد-الأوروبي-1060152585.html
بولندا تشكو من عقوبات الاتحاد الأوروبي
بولندا تشكو من عقوبات الاتحاد الأوروبي
وجّه نائب رئيس الوزراء البولندي، بيوتر غلينسكي، انتقادات للاتحاد الأوروبي لإبقاء العقوبات المفروضة على بلاده، على الرغم من مساعدتها للاجئين الأوكرانيين. 21.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-21T04:59+0000
2022-03-21T04:59+0000
2022-03-21T05:02+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وقال غلينسكي في مقابلة مع صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية : "إن بولندا على الرغم من مساعدتها للاجئين الأوكرانيين، لا تزال خاضعة لعقوبات بروكسل التي تتهم سلطات البلاد بانتهاك حقوق الديمقراطية".وتابع غلينسكي، قائلا: "الاتحاد الأوروبي لا يقدم دعما ماديا حقيقيا. هناك محادثات، تم قطع وعود. لكننا ننفق أموالنا. نحن نحاول بذل قصارى جهدنا في هذا الوضع. ومن ناحية أخرى، فإن العقوبات ذات الدوافع السياسية والمفروضة ضد بولندا لا تزال قائمة".كما وجّه غلينسكي انتقادات لفكرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإنشاء جيش أوروبي، لأن ذلك من شأنه أن "يزعزع" استقرار القارة. وأضاف قائلا: "أنا أفضل الناتو. في رأيي، دور الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى أكثر أهمية، وبالتالي ( الجيش الأوروبي) لن يؤدي إلى استقرار الوضع".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الاتحاد الأوروبي
بولندا تشكو من عقوبات الاتحاد الأوروبي
04:59 GMT 21.03.2022 (تم التحديث: 05:02 GMT 21.03.2022) تابعنا عبر
وجّه نائب رئيس الوزراء البولندي، بيوتر غلينسكي، انتقادات للاتحاد الأوروبي لإبقاء العقوبات المفروضة على بلاده، على الرغم من مساعدتها للاجئين الأوكرانيين.
وقال غلينسكي في مقابلة مع صحيفة "ديلي تلغراف"
البريطانية : "إن بولندا على الرغم من مساعدتها للاجئين الأوكرانيين، لا تزال خاضعة لعقوبات بروكسل التي تتهم سلطات البلاد بانتهاك حقوق الديمقراطية".
وتابع غلينسكي، قائلا: "الاتحاد الأوروبي لا يقدم دعما ماديا حقيقيا. هناك محادثات، تم قطع وعود. لكننا ننفق أموالنا. نحن نحاول بذل قصارى جهدنا في هذا الوضع. ومن ناحية أخرى، فإن العقوبات ذات الدوافع السياسية والمفروضة ضد بولندا لا تزال قائمة".
ولم يخف رئيس الوزراء مخاوفه من تمدد الصراع الأوكراني، منوها بأن الاتحاد الأوروبي، حسب اعتقاده، لن يرغب في القتال في حالة توسع محتمل للصراع، قائلا: "حتى لو كان بحوزتك أسلحة وتقنيات، فقد تكون ضعيفا للغاية (بالمواجهة) إذا لم تكن قادرا في الوقت ذاته على التضحية بحياتك وحماية قيمك وعائلتك وشعبك. ولست متأكدا من أن أوروبا الحديثة مستعدة لمثل هذه المواجهة".
كما وجّه غلينسكي انتقادات
لفكرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإنشاء جيش أوروبي، لأن ذلك من شأنه أن "يزعزع" استقرار القارة. وأضاف قائلا: "أنا أفضل الناتو. في رأيي، دور الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى أكثر أهمية، وبالتالي ( الجيش الأوروبي) لن يؤدي إلى استقرار الوضع".