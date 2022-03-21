https://arabic.sputniknews.com/20220321/بيان-من-الخطوط-القطرية-بشأن-طائرة-تابعة-لها-تصاعد-الدخان-منها-أثناء-سفرها-من-دلهي-إلى-الدوحة-1060257074.html

بيان من الخطوط القطرية بشأن طائرة تابعة لها تصاعد الدخان منها أثناء سفرها من دلهي إلى ‏الدوحة

بيان من الخطوط القطرية بشأن طائرة تابعة لها تصاعد الدخان منها أثناء سفرها من دلهي إلى ‏الدوحة

أصدرت الخطوط الجوية القطرية بيانا يتناول تطورات إحدى طائرتها بعد تصاعد الدخان من الجزء ‏المخصص للشحن بها، أثناء توجهها، اليوم الاثنين، من دلهي إلى الدوحة.‏ 21.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-21T13:17+0000

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وقالت الشركة في البيان المنشور على "تويتر" إن الطائرة تم تحويل مسار رحلتها رقم "QR576" إلى كراتشي، وسيصل ركابها إلى الدوحة على متن طائرة إجلاء خصصت لهم عند الساعة 4:15 مساء بتوقيت الدوحة المحلي.وأضافت أن المسافرين سيتم توفير المساعدة لهم فور وصولهم إلى الدوحة، لمواصلة رحلاتهم إلى وجهاتهم النهائية.وكانت الخطوط الجوية القطرية أفادت في وقت سابق اليوم، بأن الطائرة هبطت في كراتشي بأمان بعد تصاعد الدخان من جزء الشحن الخاص بها، ونزل المسافرون منها على نحو اعتيادي، وتم تقديم وجبة الإفطار لهم، وأعربت عن أسفها لما تسبب الحادث من إزعاج لهم.

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