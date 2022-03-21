بيان من الخطوط القطرية بشأن طائرة تابعة لها تصاعد الدخان منها أثناء سفرها من دلهي إلى الدوحة
طائرة طائرة الخطوط الجوية القطرية
أصدرت الخطوط الجوية القطرية بيانا يتناول تطورات إحدى طائرتها بعد تصاعد الدخان من الجزء المخصص للشحن بها، أثناء توجهها، اليوم الاثنين، من دلهي إلى الدوحة.
وقالت الشركة في البيان المنشور على "تويتر" إن الطائرة تم تحويل مسار رحلتها رقم "QR576" إلى كراتشي، وسيصل ركابها إلى الدوحة على متن طائرة إجلاء خصصت لهم عند الساعة 4:15 مساء بتوقيت الدوحة المحلي.
UPDATE - QR579, passengers on diverted flight to Karachi, QR579, have now departed on a relief flight & will land in Doha at 4.15PM local time where they will be assisted with their onward connections. Passengers were served breakfast and refreshments throughout their time in KHI— Qatar Airways (@qatarairways) March 21, 2022
وأضافت أن المسافرين سيتم توفير المساعدة لهم فور وصولهم إلى الدوحة، لمواصلة رحلاتهم إلى وجهاتهم النهائية.
Flight QR579-Delhi to Doha diverted to Karachi (KHI) due to smoke detected in the cargo hold. The aircraft landed safely, passengers disembarked normally & were served breakfast. A relief flight is in KHI & will depart at approx. 2PM local time, we apologise for the inconvenience— Qatar Airways (@qatarairways) March 21, 2022
وكانت الخطوط الجوية القطرية أفادت في وقت سابق اليوم، بأن الطائرة هبطت في كراتشي بأمان بعد تصاعد الدخان من جزء الشحن الخاص بها، ونزل المسافرون منها على نحو اعتيادي، وتم تقديم وجبة الإفطار لهم، وأعربت عن أسفها لما تسبب الحادث من إزعاج لهم.