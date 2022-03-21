https://arabic.sputniknews.com/20220321/بيسكوف-يؤكد-وجود-ممرات-إنسانية-من-مدن-أوكرانيا-ويقول-إن-القوميين-لا-يسمحون-للسكان-بالخروج-1060246509.html
بيسكوف يؤكد وجود ممرات إنسانية من مدن أوكرانيا ويقول إن القوميين لا يسمحون للسكان بالخروج
بيسكوف يؤكد وجود ممرات إنسانية من مدن أوكرانيا ويقول إن القوميين لا يسمحون للسكان بالخروج
وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، عدم وجود ممرات إنسانية من المدن الأوكرانية بالكذب، مشيرا إلى أن الممرات موجودة، إلا أن القوميين... 21.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-21T09:25+0000
2022-03-21T09:25+0000
2022-03-21T09:25+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
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موسكو-سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "يتم تنظيم الممرات الإنسانية، وكل التصريحات بشأن وجود تطويق للمدن وعدم السماح لأحد بالخروج منها هي محض كذب. الممرات الإنسانية موجودة، ويقوم عسكريونا بتأمينها، لكن السكان لا يخرجون عن طريقها لأن القوميين يحتجزونهم".قال رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع الروسي، ميخائيل ميزينتسيف، في إفادة اليوم الأحد: "من أجل التنفيذ الصارم لهذه المهمة، نرسل نداء رسميا إلى الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الدولية الأخرى، وندعو ممثليها لمرافقة أنشطة العملية الإنسانية هذه، كما يقولون، مباشرة على "الأرض"، أي في مدينة ماريوبول، كجزء من القوافل الإنسانية، على الجانبين الروسي والأوكراني".
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روسيا
بيسكوف يؤكد وجود ممرات إنسانية من مدن أوكرانيا ويقول إن القوميين لا يسمحون للسكان بالخروج
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وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، عدم وجود ممرات إنسانية من المدن الأوكرانية بالكذب، مشيرا إلى أن الممرات موجودة، إلا أن القوميين الأوكرانيين لا يسمحون للسكان بالمغادرة.
موسكو-سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "يتم تنظيم الممرات الإنسانية، وكل التصريحات بشأن وجود تطويق للمدن وعدم السماح لأحد بالخروج منها هي محض كذب. الممرات الإنسانية موجودة، ويقوم عسكريونا بتأمينها، لكن السكان لا يخرجون عن طريقها لأن القوميين يحتجزونهم".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس، أن موسكو تدعو ممثلي الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والصليب الأحمر لمرافقة العملية الإنسانية لإجلاء السكان من ماريوبول.
قال رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع الروسي، ميخائيل ميزينتسيف، في إفادة اليوم الأحد: "من أجل التنفيذ الصارم لهذه المهمة، نرسل نداء رسميا إلى الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الدولية الأخرى، وندعو ممثليها لمرافقة أنشطة العملية الإنسانية هذه، كما يقولون، مباشرة على "الأرض"، أي في مدينة ماريوبول، كجزء من القوافل الإنسانية، على الجانبين الروسي والأوكراني".