https://arabic.sputniknews.com/20220321/تحطم-طائرة-بوينغ-737-تابعة-لخطوط-شرق-الصين-الجوية-وعلى-متنها-133-راكبا--1060157721.html
تحطم طائرة بوينغ 737 تابعة لخطوط شرق الصين وعلى متنها 133 راكبا
تحطم طائرة بوينغ 737 تابعة لخطوط شرق الصين وعلى متنها 133 راكبا
تحطمت طائرة بوينغ 737 تشغلها شركة طيران شرق الصين وعلى متنها 133 راكبا، جنوبي الصين. 21.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-21T08:19+0000
2022-03-21T08:19+0000
2022-03-21T08:26+0000
العالم
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وحسبما أفاد تلفزيون الصين المركزي: تحطمت طائرة ركاب من طراز بوينغ 737 تابعة للخطوط الجوية الصينية تقل 133 شخصًا، مما تسبب في اندلاع حريق في غابة.يذكر أنه لا توجد معلومات عن الضحايا والمتوفين، حيث كان رجال الإنقاذ في مكان الحادث.
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
تحطم طائرة بوينغ 737 تابعة لخطوط شرق الصين وعلى متنها 133 راكبا
08:19 GMT 21.03.2022 (تم التحديث: 08:26 GMT 21.03.2022) تابعنا عبر
تحطمت طائرة بوينغ 737 تشغلها شركة طيران شرق الصين وعلى متنها 133 راكبا، جنوبي الصين.
وحسبما أفاد تلفزيون الصين المركزي: تحطمت طائرة ركاب من طراز بوينغ 737 تابعة للخطوط الجوية الصينية تقل 133 شخصًا، مما تسبب في اندلاع حريق في غابة.
يذكر أنه لا توجد معلومات عن الضحايا والمتوفين، حيث كان رجال الإنقاذ في مكان الحادث.