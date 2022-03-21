تغطية مباشرة... اليوم الخامس والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس

تواصل القوات المسلحة الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
11:45 GMT 21.03.2022
تقدم وانتشار القوات المسلحة الروسية في ضواحي مدينة سومي الأوكرانية
تابع وحدات من القوات المسلحة الروسية تقدمها وانتشارها خلال العملية العسكرية الخاصة لتطهير الأراضي الأوكرانية من مواقع القوات المسلحة الأوكرانية والكتائب القومية في ضواحي مدينة سومي الأوكرانية.
تم توفير استطلاع مسار التقدم وسلامة الرتل العسكري المتقدم من خلال طائرات دون طيار ووحدات استطلاع على متن مدرعات من طراز "تيغر" و"تايفون".
تم توفير استطلاع مسار التقدم وسلامة الرتل العسكري المتقدم من خلال طائرات دون طيار ووحدات استطلاع على متن مدرعات من طراز "تيغر" و"تايفون".
19:58 GMT 20.03.2022
وأردف ميزينتسيف: "نحن نصر على رد رسمي مكتوب من الجانب الأوكراني، قبل الخامسة صباحًا من يوم غد الإثنين، أي 21 مارس/آذار، على جميع المقترحات المدرجة، الإنسانية البحتة لروسيا، الخاصة بإنقاذ سكان ماريوبول والبنية التحتية للمدينة".
19:56 GMT 20.03.2022
وتابع ميزينتسيف: "على الرغم من فتح الممرات الإنسانية يوميًا، لا يزال النازيون الجدد الأوكرانيون يحتفظون كدروع بشري بأكثر من أربعة ملايين ونصف المليون مدني في كييف، وخاركوف، وتشرنيغوف، وسومي، وأكثر من عشرين مدينة كبيرة أخرى محاصرة، إضافة لـ6838 مواطنا اجنبيا من 18 دولة".
19:54 GMT 20.03.2022
وسلط ميزينتسيف الضوء على جرائم النازيين الجدد: "لقد ثبت بشكل يقيني أن ما بين 80 إلى 235 مواطنًا بريئًا يموتون كل يوم على أيدي النازيين، وهذه إحصائية مروعة للأيام الثلاثة الماضية فقط، وهؤلاء هم غالبا الأشخاص الذين يحاولون مغادرة المدينة بمفردهم".
19:50 GMT 20.03.2022
وبين ميزينتسيف: "حسب معلوماتنا ، فإن ما يصل إلى 130 ألف مدني، و 184 أجنبيًا، من ست دول محتجزون حاليًا كرهائن في المدينة (ماريوبل)".
19:49 GMT 20.03.2022
وذكر ميزينتسيف أنه "على مدى الساعات الأربع والعشرين الماضية، وبدون مشاركة سلطات كييف، تم إجلاء 434 16 شخصا إلى روسيا من المناطق الساخنة في أوكرانيا، وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكان بينهم 2389 طفلا، ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة، تم إجلاء 330686 شخصا، من بينهم 68983 طفلا ."
19:45 GMT 20.03.2022
وأردف ميزينتسيف: "قوات دونيتسك الشعبية تقوم بعملية تمشيط في ماريوبول، حيث يختبئ النازيون الجدد خلف درع بشري".
وتابع: "قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، وبدعم من القوات المسلحة الروسية، وإدراكًا منها أن النازيين الجدد يتمترسون خلف درع بشري من الأبرياء، لم تقم بتفكيك تحصينات ماريوبول إلا بدقة متناهية، حيث تتم المداهمة بيتًا بيتًا، شقة شقة، وذلك دون استخدام الأسلحة الثقيلة، وبالتالي تفادي وقوع ضحايا بين السكان المدنيين ".
19:40 GMT 20.03.2022
وأضاف ميزينتسيف: "نحن على يقين من أن سكان ماريوبول أنفسهم لن يتمكنوا من الخروج من هذا الحصار".
وأوضح: "سكان ماريوبول الذين تم إنقاذهم، وهم ما يقرب من 60 ألف شخص،و بعد أن وجدوا أنفسهم في أمان تام في روسيا، يتحدثون الآن علانية عن الفظائع والجرائم الجماعية التي ارتكبتموها، نحن نوثق كل هذا بعناية فائقة في الوقت الحاضر".
19:36 GMT 20.03.2022
قال رئيس المركز الوطني الروسي لإدارة الدفاع الروسي، ميخائيل ميزينتسيف إن "لدى سلطات ماريوبول الآن الفرصة لاتخاذ القرار والانتقال إلى صف الشعب، وإلا فإن المحاكمة العسكرية تنتظرهم، والتي لا تشكل سوى جزء يسير من الذي يستحقونه لجرائمهم الفظيعة التي يوثقها الجانب الروسي بعناية شديدة".
18:24 GMT 20.03.2022
قال رئيس منظمة "روس تريدينايا" العامة، سيرغي مويسيف ، والتي تتعاون مع القوات الروسية كجزء من القوات الشعبية، لوكالة "سبوتنيك"، إن "4 أشخاص قرب مدينة خاركوف، بينهم طفل، وسيدة حبلى، قضوا نحبهم إثر قصف أوكراني".
17:53 GMT 20.03.2022
قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، إن "القوات المسلحة الروسية، وكجزء من عملية خاصة، تكمل هزيمة الكتيبة الوطنية الأوكرانية المسماة بدونباس".
وقال كوناشينكوف: "وحدات من القوات المسلحة الروسية تواصل هزيمة كتيبة دونباس القومية".
ووفقا له، خلال النهار، تقدمت القوات الروسية 12 كيلومترا، ووصلت إلى خط نيكولسكوي، وبالتعاون مع قوات من جمهورية دونيتسك الشعبية، حاصرت مدينة "سلادكو" من ثلاث جهات.
وذكر كوناشينكوف أن "ما يصل إلى 60 مسلحًا ودبابتين و3 عربات مشاة، و6 مدافع ميدان، وقذائف هاون تابعة للقوميين تم تدميرها".
17:43 GMT 20.03.2022
قالت لجنة التحقيق الروسي عبر موقعها على "تيلغرام" إن "رئيس لجنة التحقيق في روسيا، ألكسندر باستريكين، أصدر تعليمات بإجراء تحقيق بشأن واقعة حادثة العلم الروسي في إستونيا".
وذكرت السفارة الروسية في إستونيا في وقت سابق من اليوم الأحد، إن "مجهولين نزعوا العلم الروسي من القنصلية في مدينة تارتو".
17:25 GMT 20.03.2022
قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف إن "الطيران العملياتي والتكتيكي للجيش الروسي استهدف 89 منشأة عسكرية في أوكرانيا، بما في ذلك 4 مواقع قيادة، و65 منطقة لتخزين المعدات العسكرية".
17:22 GMT 20.03.2022
الدفاع الروسية: قوات جمهورية دونيتسك الشعبية تخوض غمار معركة للسيطرة على مناطق كامينكا ونوفوسيلوفا فتوريا".
17:21 GMT 20.03.2022
قالت وزارة الدفاع الروسية إن "الدفاع الجوي الروسي، تصدى لسبع طائرات أوكرانية بدون طيار خلال اليوم".
17:19 GMT 20.03.2022
قالت وزارة الفحم والطاقة في جمهورية دونيتسك الشعبية أنه قد "تم إنقاذ عمال منجم زاسيادكو الذي تم تجميد نشاطه، حيث لم تقع أية إصابات".
16:35 GMT 20.03.2022
قال المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في مركز التنسيق والتحكم المشترك لوقف إطلاق النار إن "القوات الأوكرانية أطلقت على دونيتسك في الساعة 18.55 ، 20 صاروخًا من طراز بي إم-21 غراد".
16:21 GMT 20.03.2022
نشرت قوات جمهورية دونيتسك الشعبية عبر قناتها على تيلغرام: "لقى 24 جنديا أوكرانيا مصرعهم فى جمهورية دونيتسك الشعبية منذ بداية اليوم".
15:56 GMT 20.03.2022
الولايات المتحدة تهدد بالانتقام من روسيا لاستخدامها أسلحة كيماوية في أوكرانيا
قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، إن "الولايات المتحدة سترد بقوة على استخدام الأسلحة الكيماوية في أوكرانيا".
وقالت غرينفيلد في مقابلة على قناة سي إن إن: "نحن قلقون من أنهم (الروس)، قد يستخدمون أسلحة كيماوية في أوكرانيا، لقد أوضحنا أنهم إذا صعدوا الوضع إلى هذا المستوى، فسوف نرد بقوة على ما يفعلونه".
15:53 GMT 20.03.2022
وأضافت أتاباييفا: "أندريه نيكولايفيتش أحب سيفاستوبول من كل قلبه، وكانت حياته كلها مكرسة للمدينة، وكان بطلا محبوبًا ومحترمًا من قبل مرؤوسيه، وكان يعرف كيف يعامل الجميع بصدق وعدل وتفهم، أقدم التعازي للأقارب والأصدقاء".