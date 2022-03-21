تغطية مباشرة... اليوم الخامس والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس

وأضاف ميزينتسيف: "نحن على يقين من أن سكان ماريوبول أنفسهم لن يتمكنوا من الخروج من هذا الحصار".

وأوضح: "سكان ماريوبول الذين تم إنقاذهم، وهم ما يقرب من 60 ألف شخص،و بعد أن وجدوا أنفسهم في أمان تام في روسيا، يتحدثون الآن علانية عن الفظائع والجرائم الجماعية التي ارتكبتموها، نحن نوثق كل هذا بعناية فائقة في الوقت الحاضر".