https://arabic.sputniknews.com/20220321/تل-أبيب-تحقق-في-أنباء-حول-اعتقال-أسرة-إسرائيلية-في-ماريوبول--1060259505.html
تل أبيب تحقق في أنباء حول اعتقال أسرة إسرائيلية في ماريوبول
تل أبيب تحقق في أنباء حول اعتقال أسرة إسرائيلية في ماريوبول
تحقق وزارة الخارجية الإسرائيلية في أنباء عن اعتقال زوجين وابنتهما يحملان الجنسية الإسرائيلية في ماريوبول الساحلية جنوبي أوكرانيا. 21.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-21T13:54+0000
2022-03-21T13:54+0000
2022-03-21T13:54+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
روسيا
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وقالت الخارجية في بيان: "نتحقق من أنباء حول اعتقال زوجين وابنتهما يحملون الجنسية الإسرائيلية في ماريوبول"، على ما نقلت قناة "كان" الرسمية الإسرائيلية.في سياق متصل، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن أقارب وأصدقاء الأسرة المتواجدين في إسرائيل، قالوا إن مايكل كوموك، محرر سابق لإحدى الصحف المحلية وصاحب مطبعة، وزوجته فيرا وابنتهما تاتيانا، اعتقلوا صباح اليوم، لسبب لم يتحدد بعد.وتسيطر القوات الروسية على ماريوبول منذ أيام، وسبق أن دعت الأوكرانيين إلى وقف القتال وفتح ممر آمن مقابل تسليمهم المدينة، لكن نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشوك قالت في وقت سابق من اليوم الاثنين إن الجيش الأوكراني في ماريوبول لن يلقي السلاح وأنه لن يغادر المدينة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا
تل أبيب تحقق في أنباء حول اعتقال أسرة إسرائيلية في ماريوبول
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تحقق وزارة الخارجية الإسرائيلية في أنباء عن اعتقال زوجين وابنتهما يحملان الجنسية الإسرائيلية في ماريوبول الساحلية جنوبي أوكرانيا.
وقالت الخارجية في بيان: "نتحقق من أنباء حول اعتقال زوجين وابنتهما يحملون الجنسية الإسرائيلية في ماريوبول"، على ما نقلت قناة "كان" الرسمية الإسرائيلية.
في سياق متصل، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت
" العبرية أن أقارب وأصدقاء الأسرة المتواجدين في إسرائيل، قالوا إن مايكل كوموك، محرر سابق لإحدى الصحف المحلية وصاحب مطبعة، وزوجته فيرا وابنتهما تاتيانا، اعتقلوا صباح اليوم، لسبب لم يتحدد بعد.
وتسيطر القوات الروسية على ماريوبول منذ أيام، وسبق أن دعت الأوكرانيين إلى وقف القتال وفتح ممر آمن مقابل تسليمهم المدينة، لكن نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشوك قالت في وقت سابق من اليوم الاثنين إن الجيش الأوكراني في ماريوبول لن يلقي السلاح
وأنه لن يغادر المدينة.