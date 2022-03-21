https://arabic.sputniknews.com/20220321/توقف-حركة-قطارات-مدريد-بسبب-عطل-حاسوبي-1060158111.html
توقف حركة قطارات مدريد بسبب عطل حاسوبي
توقف حركة قطارات مدريد بسبب عطل حاسوبي
قالت شركة السكك الحديدية الوطنية الإسبانية "رينفي" إن حركة قطارات الركاب في العاصمة مدريد توقفت بالكامل تقريبا صباح الاثنين، بسبب خلل في نظام الإنذار... 21.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-21T08:25+0000
2022-03-21T08:25+0000
2022-03-21T08:25+0000
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سبوتنيك. وكتبت الشركة على موقع تويتر: "بسبب عطل حاسوبي في نظام إنذار محطة تشامارتين، من المتوقع حدوث اضطرابات خطيرة في جميع الخطوط تقريبا اليوم".وبحسب صحيفة "ال-موندو" الإسبانية، فقد توقفت القطارات تمامًا في جميع الخطوط باستثناء طريق C-5. وذكرت صحيفة "الكونفيدنسيال" أن تعطل الكمبيوتر نتج عن تشغيل خطوط سكك حديدية جديدة.وفي وقت سابق، نظم ما يصل إلى 150 ألف مزارع ومربي ماشية وصيادين، أمس الأحد، في العاصمة الإسبانية مدريد، احتجاجا على فشل حكومة يسار الوسط في معالجة الأسعار المرتفعة والتي تفاقمت بسبب الأزمة الأوكرانية.وجاءت المظاهرة الجماهيرية بعد يوم من احتجاج آلاف المتظاهرين، الذين دعاهم حزب فوكس اليميني المتطرف للنزول إلى الشارع، احتجاجا على ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة والوقود.ورفع المتظاهرون الأعلام الإسبانية وأطلقوا الصفارات، ومرت مسيرتهم عبر الطرق المركزية بالعاصمة، وغالبا ما كانت تقودهم الجرارات التي تطلق أبواقها.من بين الشعارات التي كتبت على لافتات الاحتجاج "التكاليف مستمرة في الارتفاع" و"نحن مزارعو الماشية في طريقنا إلى الانقراض" و"أنقذوا العالم الريفي".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
توقف حركة قطارات مدريد بسبب عطل حاسوبي
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قالت شركة السكك الحديدية الوطنية الإسبانية "رينفي" إن حركة قطارات الركاب في العاصمة مدريد توقفت بالكامل تقريبا صباح الاثنين، بسبب خلل في نظام الإنذار بالكمبيوتر.
سبوتنيك
. وكتبت الشركة على موقع تويتر: "بسبب عطل حاسوبي في نظام إنذار محطة تشامارتين، من المتوقع حدوث اضطرابات خطيرة في جميع الخطوط تقريبا اليوم".
وبحسب صحيفة "ال-موندو" الإسبانية، فقد توقفت القطارات تمامًا في جميع الخطوط باستثناء طريق C-5. وذكرت صحيفة "الكونفيدنسيال" أن تعطل الكمبيوتر نتج عن تشغيل خطوط سكك حديدية جديدة.
وفي وقت سابق، نظم ما يصل إلى 150 ألف مزارع ومربي ماشية وصيادين، أمس الأحد، في العاصمة الإسبانية مدريد، احتجاجا على فشل حكومة يسار الوسط
في معالجة الأسعار المرتفعة والتي تفاقمت بسبب الأزمة الأوكرانية.
وجاءت المظاهرة الجماهيرية بعد يوم من احتجاج آلاف المتظاهرين، الذين دعاهم حزب فوكس اليميني المتطرف للنزول إلى الشارع، احتجاجا على ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة والوقود.
ورفع المتظاهرون الأعلام الإسبانية وأطلقوا الصفارات، ومرت مسيرتهم عبر الطرق المركزية بالعاصمة، وغالبا ما كانت تقودهم الجرارات التي تطلق أبواقها.
من بين الشعارات التي كتبت على لافتات الاحتجاج "التكاليف مستمرة في الارتفاع" و"نحن مزارعو الماشية في طريقنا إلى الانقراض" و"أنقذوا العالم الريفي".