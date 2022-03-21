https://arabic.sputniknews.com/20220321/تونس-95-مصابا-جراء-حادث-اصطدام-قطارين-1060250876.html
تونس... 95 مصابا جراء حادث اصطدام قطارين
تونس... 95 مصابا جراء حادث اصطدام قطارين
أفاد المتحدث الرسمي باسم الحماية المدنية في تونس، العميد معز تريعة، في تصريح لـ"سبوتنيك"، بأن 95 شخصا أصيبوا، صباح اليوم الاثنين، في حادث تصادم بين قطار الخطوط... 21.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-21T11:15+0000
2022-03-21T11:15+0000
2022-03-21T11:15+0000
العالم العربي
أخبار تونس اليوم
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وأشار المتحدث إلى أنه تم نقل المصابين، الذين قال إن إصابتهم خفيفة، إلى عدد من مستشفيات العاصمة لتلقي الإسعافات اللازمة.وأضاف ذات المصدر أنه تم فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحادث، فيما انتقل وزير النقل التونسي ربيع المجيدي إلى مكان الحادث.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار تونس اليوم
تونس... 95 مصابا جراء حادث اصطدام قطارين
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أفاد المتحدث الرسمي باسم الحماية المدنية في تونس، العميد معز تريعة، في تصريح لـ"سبوتنيك"، بأن 95 شخصا أصيبوا، صباح اليوم الاثنين، في حادث تصادم بين قطار الخطوط البعيدة وقطار الضاحية الجنوبية، فيما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة.
وأشار المتحدث إلى أنه تم نقل المصابين، الذين قال إن إصابتهم خفيفة، إلى عدد من مستشفيات العاصمة لتلقي الإسعافات اللازمة.
وأضاف ذات المصدر أنه تم فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحادث، فيما انتقل وزير النقل التونسي ربيع المجيدي إلى مكان الحادث.