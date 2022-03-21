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تونس... 95 مصابا جراء حادث اصطدام قطارين
تونس... 95 مصابا جراء حادث اصطدام قطارين
أفاد المتحدث الرسمي باسم الحماية المدنية في تونس، العميد معز تريعة، في تصريح لـ"سبوتنيك"، بأن 95 شخصا أصيبوا، صباح اليوم الاثنين، في حادث تصادم بين قطار الخطوط... 21.03.2022, سبوتنيك عربي
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العالم العربي
أخبار تونس اليوم
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وأشار المتحدث إلى أنه تم نقل المصابين، الذين قال إن إصابتهم خفيفة، إلى عدد من مستشفيات العاصمة لتلقي الإسعافات اللازمة.وأضاف ذات المصدر أنه تم فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحادث، فيما انتقل وزير النقل التونسي ربيع المجيدي إلى مكان الحادث.
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العالم العربي, أخبار تونس اليوم

تونس... 95 مصابا جراء حادث اصطدام قطارين

11:15 GMT 21.03.2022
© Sputnik . Mariem Gdiraحادث اصطدام قطارين في تونس
حادث اصطدام قطارين في تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2022
© Sputnik . Mariem Gdira
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أفاد المتحدث الرسمي باسم الحماية المدنية في تونس، العميد معز تريعة، في تصريح لـ"سبوتنيك"، بأن 95 شخصا أصيبوا، صباح اليوم الاثنين، في حادث تصادم بين قطار الخطوط البعيدة وقطار الضاحية الجنوبية، فيما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة.
وأشار المتحدث إلى أنه تم نقل المصابين، الذين قال إن إصابتهم خفيفة، إلى عدد من مستشفيات العاصمة لتلقي الإسعافات اللازمة.
وأضاف ذات المصدر أنه تم فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحادث، فيما انتقل وزير النقل التونسي ربيع المجيدي إلى مكان الحادث.
© Sputnik . Mariem Gdiraحادث اصطدام قطارين في تونس
حادث اصطدام قطارين في تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2022
حادث اصطدام قطارين في تونس
© Sputnik . Mariem Gdira
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السادس والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11:21 GMT
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