https://arabic.sputniknews.com/20220321/حاكم-مصرف-لبنان-ينفي-اتهامات-بالإثراء-غير-المشروع-1060251202.html
حاكم مصرف لبنان ينفي اتهامات بالإثراء غير المشروع
حاكم مصرف لبنان ينفي اتهامات بالإثراء غير المشروع
قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، اليوم الاثنين، إنه أمر بإجراء تدقيق أظهر أن الأموال العامة لم تكن أبدا مصدرا لثروته، نافيًا اتهام قاضية له بالإثراء غير... 21.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-21T11:19+0000
2022-03-21T11:19+0000
2022-03-21T11:35+0000
اقتصاد
لبنان
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من جهتها، قالت القاضية غادة عون لـ"رويترز"، في وقت سابق اليوم، إنها وجهت اتهاما لسلامة بالإثراء غير المشروع بعد أيام من أمرها باعتقال شقيقه رجا في القضية نفسها.وأضافت القاضية أن الاتهام يتعلق بشراء وتأجير شقق في باريس بعضها للبنك المركزي.وذكر بيان سابق لمكتب رئيس الوزراء نجيب ميقاتي: "من الواضح أن مسار الأمور لدى بعض القضاء، يدفع باتجاه افتعال توترات لا تحمد عقباها، وثمة محاولات لتوظيف هذا التوتر في الحملات الانتخابية، وهذا أمر خطير سبق وحذرنا منه"، في إشارة إلى الانتخابات البرلمانية المقررة في مايو/أيار.وعبّر ميقاتي في السابق عن الدعم لحاكم مصرف لبنان الذي يواجه تحقيقات بالاختلاس في لبنان وخارجه.والقاضية غادة عون التي أمرت بتوقيف رجا سلامة وجمدت أصول ستة بنوك هذا الشهر، مدعومة من التيار الوطني الحر الذي أسسه الرئيس ميشال عون.ويواجه حاكم مصرف لبنان تحقيقات في لبنان والعديد من الدول الأوروبية، منها سويسرا، بسبب مزاعم غسل أموال واختلاس مئات الملايين من الدولارات من البنك المركزي، وهي تحقيقات يخضع لها أيضا شقيقه الأصغر رجا.
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https://arabic.sputniknews.com/20220319/ميقاتي-نريد-حماية-صغار-المودعين-وليس-البنوك-1060101113.html
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اقتصاد, لبنان
حاكم مصرف لبنان ينفي اتهامات بالإثراء غير المشروع
11:19 GMT 21.03.2022 (تم التحديث: 11:35 GMT 21.03.2022) تابعنا عبر
قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، اليوم الاثنين، إنه أمر بإجراء تدقيق أظهر أن الأموال العامة لم تكن أبدا مصدرا لثروته، نافيًا اتهام قاضية له بالإثراء غير المشروع.
وقال سلامة ردا على سؤال من وكالة "رويترز"، إن "تقرير المراجعة هذا قُدم إلى السلطات المختصة في لبنان والخارج".
من جهتها، قالت القاضية غادة عون لـ"رويترز"، في وقت سابق اليوم، إنها وجهت اتهاما لسلامة بالإثراء غير المشروع بعد أيام من أمرها باعتقال شقيقه رجا في القضية
نفسها.
وأضافت القاضية أن الاتهام يتعلق بشراء وتأجير شقق في باريس بعضها للبنك المركزي.
وقال محامي رجا سلامة، يوم الجمعة، إن الادعاءات بالإثراء غير المشروع وتبييض الأموال ضد موكله لا أساس لها من الصحة، واصفًا الأدلة بأنها "تكهنات إعلامية دون أي إثبات".
وذكر بيان سابق لمكتب رئيس الوزراء نجيب ميقاتي: "من الواضح أن مسار الأمور لدى بعض القضاء، يدفع باتجاه افتعال توترات لا تحمد عقباها، وثمة محاولات لتوظيف هذا التوتر في الحملات الانتخابية، وهذا أمر خطير سبق وحذرنا منه"، في إشارة إلى الانتخابات البرلمانية المقررة في مايو/أيار.
وعبّر ميقاتي في السابق عن الدعم لحاكم مصرف لبنان الذي يواجه تحقيقات بالاختلاس في لبنان وخارجه.
والقاضية غادة عون التي أمرت بتوقيف رجا سلامة وجمدت أصول ستة بنوك هذا الشهر، مدعومة من التيار الوطني الحر الذي أسسه الرئيس ميشال عون.
ويواجه حاكم مصرف لبنان تحقيقات في لبنان والعديد من الدول الأوروبية، منها سويسرا، بسبب مزاعم غسل أموال واختلاس مئات الملايين من الدولارات من البنك المركزي، وهي تحقيقات يخضع لها أيضا شقيقه الأصغر رجا.