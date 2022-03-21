https://arabic.sputniknews.com/20220321/حاكم-مصرف-لبنان-ينفي-اتهامات-بالإثراء-غير-المشروع-1060251202.html

حاكم مصرف لبنان ينفي اتهامات بالإثراء غير المشروع

حاكم مصرف لبنان ينفي اتهامات بالإثراء غير المشروع

قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، اليوم الاثنين، إنه أمر بإجراء تدقيق أظهر أن الأموال العامة لم تكن أبدا مصدرا لثروته، نافيًا اتهام قاضية له بالإثراء غير... 21.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-21T11:19+0000

2022-03-21T11:19+0000

2022-03-21T11:35+0000

اقتصاد

لبنان

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من جهتها، قالت القاضية غادة عون لـ"رويترز"، في وقت سابق اليوم، إنها وجهت اتهاما لسلامة بالإثراء غير المشروع بعد أيام من أمرها باعتقال شقيقه رجا في القضية نفسها.وأضافت القاضية أن الاتهام يتعلق بشراء وتأجير شقق في باريس بعضها للبنك المركزي.وذكر بيان سابق لمكتب رئيس الوزراء نجيب ميقاتي: "من الواضح أن مسار الأمور لدى بعض القضاء، يدفع باتجاه افتعال توترات لا تحمد عقباها، وثمة محاولات لتوظيف هذا التوتر في الحملات الانتخابية، وهذا أمر خطير سبق وحذرنا منه"، في إشارة إلى الانتخابات البرلمانية المقررة في مايو/أيار.وعبّر ميقاتي في السابق عن الدعم لحاكم مصرف لبنان الذي يواجه تحقيقات بالاختلاس في لبنان وخارجه.والقاضية غادة عون التي أمرت بتوقيف رجا سلامة وجمدت أصول ستة بنوك هذا الشهر، مدعومة من التيار الوطني الحر الذي أسسه الرئيس ميشال عون.ويواجه حاكم مصرف لبنان تحقيقات في لبنان والعديد من الدول الأوروبية، منها سويسرا، بسبب مزاعم غسل أموال واختلاس مئات الملايين من الدولارات من البنك المركزي، وهي تحقيقات يخضع لها أيضا شقيقه الأصغر رجا.

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لبنان

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اقتصاد, لبنان