https://arabic.sputniknews.com/20220321/خامنئي-لا-ينبغي-ربط-اقتصاد-البلاد-برفع-العقوبات-الأمريكية-1060276625.html

خامنئي: لا ينبغي ربط اقتصاد البلاد برفع العقوبات الأمريكية

خامنئي: لا ينبغي ربط اقتصاد البلاد برفع العقوبات الأمريكية

قال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي إنه ينبغي عدم ربط اقتصاد البلاد بجهود رفع العقوبات الأمريكية. 21.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-21T16:53+0000

2022-03-21T16:53+0000

2022-03-21T16:53+0000

إيران

العالم

أخبار العالم الآن

أخبار إيران

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1a/1049073205_0:0:2200:1239_1920x0_80_0_0_e39f489bea71c323c4d0479db0c20765.jpg

وقال خامنئي في كلمة بثها التلفزيون، ونقلتها وكالة الأنباء الإيرانية "فارس"، اليوم الاثنين، إنه "ينبغي ألا نربط الاقتصاد بالعقوبات.. رغم الحظر الأمريكي، من الممكن زيادة الإنتاج وتعزيز التجارة الخارجية في البلاد، وهو ما حدث بالفعل".وأضاف: "كما تستطيع الحكومة توقيع اتفاقات مع بلدان المنطقة، ومن الممكن تحقيق وضع أفضل في قطاع النفط، وهو ما حدث بالفعل أيضا".وتابع: "لقد واجهنا في السنوات العشر الماضية تراكمات من التحديات الاقتصادية التي يجب وضع الخطط بشأنها بشكل صحيح من أجل توفير الرفاهية والراحة للشعب".وأشار خامنئي إلى أنه "بطبيعة الحال أنا لا أقول لا ينبغي السعي لرفع الحظر، لكن الأساس في الموضوع هو إدارة شؤون البلاد بطريقة لا يترك الحظر تأثيرات كبيرة، وهذا الأمر متروك للمسؤولين لانجازه".وأضاف: "لذلك، أوجّه هذا العام بذات الطريقة التي لا يرتبط بها اقتصاد البلاد بالحظر؛ كما لديّ توصية إضافية: ماذا ستفعلون بزيادة عائدات النفط؟ إما أن نزيد الواردات من خلال زيادة عائدات النقد الأجنبي، ما يعني خسارة الموارد الوطنية، أو مع هذه الزيادة، يمكننا اتخاذ إجراءات لتقوية الأسس والبنى التحتية في البلاد".وقال خامنئي إن الاقتصاد هو القضية الأساسية لإيران، وأضاف: "يجب أن نتخذ خطوات باتجاه تنمية اقتصاد قائم على المعرفة وهو أهم مسار لتعزيز اقتصادنا".وانخرطت إيران والقوى الكبرى في محادثات على مدار الأحد عشر شهرا الماضية في فيينا لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والذي حد من برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات.

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

إيران, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار إيران