https://arabic.sputniknews.com/20220321/خبير-سيطرة-القوات-الروسية-على-ماريوبول-سيجبر-أوكرانيا-على-قبول-شروط-موسكو-1060257303.html

خبير: سيطرة القوات الروسية على ماريوبول سيجبر أوكرانيا على قبول شروط موسكو

خبير: سيطرة القوات الروسية على ماريوبول سيجبر أوكرانيا على قبول شروط موسكو

قال رئيس مركز الثقافة العربي الروسي مسلم شعيتو، اليوم الاثنين، إن روسيا ستواصل مساعيها لإقناع المسلحين بالخروج من ماريوبول، والكف عن المواجهة التي تنعكس سلبا... 21.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-21T13:22+0000

2022-03-21T13:22+0000

2022-03-21T13:22+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وفي حديث لـ"سبوتنيك"، توقع أن يكون هناك ضغطا عسكريا تكتيكيا من أجل إقناع المسلحين بالمواقفة على الشروط الروسية، خاصة أن موسكو تضمن لهم الأمن الشخصي، مضيفا: "ومع ذلك، للأسف، قيادة كييف قالت إنها لن تقبل بالشروط ما قد يتناقض أيضا مع رغبة العناصر المقاتلة في ماريوبول الذين قد يتبنون الاقتراح الروسي رغما عن كييف".وأكد أن خسارة كييف لماريوبول سيجعل أوكرانيا تخسر ورقة مهمة جدا بإطلالها على بحر آزوف والمرفأ المهم اقتصاديا وعسكريا، كما سيعطي فرصة للقوات الروسية للوصول إلى حدود القرم بمحازاة خيرسون، والتقدم باتجاه زباروجيا ومن ثم أوديسا.وأوضح أن ذلك سينعكس سلبا على المفاوض الأوكراني وربما يدفعه إلى الاقتناع بالحل السياسي والشروط الروسية، مشيرا إلى أن "الذي يقود العملية من خلف الحدود هو الولايات المتحدة والناتو وليس أوكرانيا".وحول استخدام روسيا للصواريخ الفرط صوتية، قال شعيتو إن هذه الصواريخ تقوم بمهام معقدة جدا، وترسل رسالة واضحة للغرب بأن روسيا جادة جدا في أن أي محاولة لدعم منظمات متشددة في أوكرانيا سيكون الرد عليها قاسيا وأنها لن تتراجع، خاصة أن القصف طال مناطق قريبة من الحدود مع بولندا حيث الناتو.واعتبر أن نشر منظومة باتريوت في سلوفاكيا يأتي من باب المناورات والرسائل السياسية، حيث أن سلوفاكيا دولة تابعة للناتو، ويمكن للحلف أن ينشر أي قوات على هذه الأرض.وأوضح الخبير أن روسيا لا تقبل بأي مفاوضات مباشرة مع زيلنسكي إلا للتوقيع على شروطها أو للاستسلام كحد أدنى، وهو ما تسعى إليه موسكو بغض النظر عن الجهد الذي تلعبه تركيا لتكون لاعبا ومن ثم تستفيد لاحقا من الوساطة.

https://arabic.sputniknews.com/20220321/كييف-ترفض-مقترحات-روسية-بشأن-ماريوبول-1060151808.html

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