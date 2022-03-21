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Патроны на земле в поселке Трехизбенка Луганской народной республики - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220321/خبير-سيطرة-القوات-الروسية-على-ماريوبول-سيجبر-أوكرانيا-على-قبول-شروط-موسكو-1060257303.html
خبير: سيطرة القوات الروسية على ماريوبول سيجبر أوكرانيا على قبول شروط موسكو
خبير: سيطرة القوات الروسية على ماريوبول سيجبر أوكرانيا على قبول شروط موسكو
قال رئيس مركز الثقافة العربي الروسي مسلم شعيتو، اليوم الاثنين، إن روسيا ستواصل مساعيها لإقناع المسلحين بالخروج من ماريوبول، والكف عن المواجهة التي تنعكس سلبا... 21.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-21T13:22+0000
2022-03-21T13:22+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وفي حديث لـ"سبوتنيك"، توقع أن يكون هناك ضغطا عسكريا تكتيكيا من أجل إقناع المسلحين بالمواقفة على الشروط الروسية، خاصة أن موسكو تضمن لهم الأمن الشخصي، مضيفا: "ومع ذلك، للأسف، قيادة كييف قالت إنها لن تقبل بالشروط ما قد يتناقض أيضا مع رغبة العناصر المقاتلة في ماريوبول الذين قد يتبنون الاقتراح الروسي رغما عن كييف".وأكد أن خسارة كييف لماريوبول سيجعل أوكرانيا تخسر ورقة مهمة جدا بإطلالها على بحر آزوف والمرفأ المهم اقتصاديا وعسكريا، كما سيعطي فرصة للقوات الروسية للوصول إلى حدود القرم بمحازاة خيرسون، والتقدم باتجاه زباروجيا ومن ثم أوديسا.وأوضح أن ذلك سينعكس سلبا على المفاوض الأوكراني وربما يدفعه إلى الاقتناع بالحل السياسي والشروط الروسية، مشيرا إلى أن "الذي يقود العملية من خلف الحدود هو الولايات المتحدة والناتو وليس أوكرانيا".وحول استخدام روسيا للصواريخ الفرط صوتية، قال شعيتو إن هذه الصواريخ تقوم بمهام معقدة جدا، وترسل رسالة واضحة للغرب بأن روسيا جادة جدا في أن أي محاولة لدعم منظمات متشددة في أوكرانيا سيكون الرد عليها قاسيا وأنها لن تتراجع، خاصة أن القصف طال مناطق قريبة من الحدود مع بولندا حيث الناتو.واعتبر أن نشر منظومة باتريوت في سلوفاكيا يأتي من باب المناورات والرسائل السياسية، حيث أن سلوفاكيا دولة تابعة للناتو، ويمكن للحلف أن ينشر أي قوات على هذه الأرض.وأوضح الخبير أن روسيا لا تقبل بأي مفاوضات مباشرة مع زيلنسكي إلا للتوقيع على شروطها أو للاستسلام كحد أدنى، وهو ما تسعى إليه موسكو بغض النظر عن الجهد الذي تلعبه تركيا لتكون لاعبا ومن ثم تستفيد لاحقا من الوساطة.
https://arabic.sputniknews.com/20220321/كييف-ترفض-مقترحات-روسية-بشأن-ماريوبول-1060151808.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا

خبير: سيطرة القوات الروسية على ماريوبول سيجبر أوكرانيا على قبول شروط موسكو

13:22 GMT 21.03.2022
© Sputnik . Alexey Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورقوات الشرطة التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية في ماريوبول، بعد تحريرها من قوات السلحة الأوكرانية، 17 مارس 2022
قوات الشرطة التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية في ماريوبول، بعد تحريرها من قوات السلحة الأوكرانية، 17 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2022
© Sputnik . Alexey Kudenko
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قال رئيس مركز الثقافة العربي الروسي مسلم شعيتو، اليوم الاثنين، إن روسيا ستواصل مساعيها لإقناع المسلحين بالخروج من ماريوبول، والكف عن المواجهة التي تنعكس سلبا على المدنيين وعلى المسلحين أنفسهم.
وفي حديث لـ"سبوتنيك"، توقع أن يكون هناك ضغطا عسكريا تكتيكيا من أجل إقناع المسلحين بالمواقفة على الشروط الروسية، خاصة أن موسكو تضمن لهم الأمن الشخصي، مضيفا: "ومع ذلك، للأسف، قيادة كييف قالت إنها لن تقبل بالشروط ما قد يتناقض أيضا مع رغبة العناصر المقاتلة في ماريوبول الذين قد يتبنون الاقتراح الروسي رغما عن كييف".
وأكد أن خسارة كييف لماريوبول سيجعل أوكرانيا تخسر ورقة مهمة جدا بإطلالها على بحر آزوف والمرفأ المهم اقتصاديا وعسكريا، كما سيعطي فرصة للقوات الروسية للوصول إلى حدود القرم بمحازاة خيرسون، والتقدم باتجاه زباروجيا ومن ثم أوديسا.
عنصر من القوات المسلحة الأوكرانية في كييف، أوكرانيا، 17مارس 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
كييف ترفض مقترحات روسية بشأن ماريوبول
02:36 GMT
وأوضح أن ذلك سينعكس سلبا على المفاوض الأوكراني وربما يدفعه إلى الاقتناع بالحل السياسي والشروط الروسية، مشيرا إلى أن "الذي يقود العملية من خلف الحدود هو الولايات المتحدة والناتو وليس أوكرانيا".
وحول استخدام روسيا للصواريخ الفرط صوتية، قال شعيتو إن هذه الصواريخ تقوم بمهام معقدة جدا، وترسل رسالة واضحة للغرب بأن روسيا جادة جدا في أن أي محاولة لدعم منظمات متشددة في أوكرانيا سيكون الرد عليها قاسيا وأنها لن تتراجع، خاصة أن القصف طال مناطق قريبة من الحدود مع بولندا حيث الناتو.
واعتبر أن نشر منظومة باتريوت في سلوفاكيا يأتي من باب المناورات والرسائل السياسية، حيث أن سلوفاكيا دولة تابعة للناتو، ويمكن للحلف أن ينشر أي قوات على هذه الأرض.
وأوضح الخبير أن روسيا لا تقبل بأي مفاوضات مباشرة مع زيلنسكي إلا للتوقيع على شروطها أو للاستسلام كحد أدنى، وهو ما تسعى إليه موسكو بغض النظر عن الجهد الذي تلعبه تركيا لتكون لاعبا ومن ثم تستفيد لاحقا من الوساطة.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السادس والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:25 GMT
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