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Патроны на земле в поселке Трехизбенка Луганской народной республики - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220321/دعوات-في-الكونغرس-الأمريكي-لوقف-الدعم-لأوكرانيا-الذي-يذهب-للنازيين-1060247856.html
دعوات في الكونغرس الأمريكي لوقف الدعم لأوكرانيا الذي يذهب للنازيين
دعوات في الكونغرس الأمريكي لوقف الدعم لأوكرانيا الذي يذهب للنازيين
انتقدت عضو مجلس النواب الأمريكي مارغوري تيلور غرين، قرار واشنطن بتخصيص أموال لكييف، قائلة إن الأموال قد لا تستخدم لأغراض جيدة على الإطلاق. 21.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-21T09:53+0000
2022-03-21T09:53+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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ووفقا لها، فإن الجيش الأوكراني "يعذب شعبه" وعلى السلطات الأمريكية مطالبة فلاديمير زيلينسكي بوقف ذلك. في وقت سابق، وقّع الرئيس الأمريكي جو بايدن مشروع قانون لتمويل أنشطة الحكومة الفيدرالية حتى نهاية السنة المالية 2022 بمبلغ 1.5 تريليون دولار ، بما في ذلك 13.6 مليار دولار من المساعدات العسكرية والإنسانية لأوكرانيا والدول المجاورة.وتشمل المساعدات الأمريكية إلى أوكرانيا أموالا وتعزيزات عسكرية، بما في ذلك استثمارات تهدف إلى المساعدة في الحماية من الهجمات الإلكترونية ودعم الحلفاء الإقليميين ضد أي عدوان آخر.
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أخبار أوكرانيا

دعوات في الكونغرس الأمريكي لوقف الدعم لأوكرانيا الذي يذهب للنازيين

09:53 GMT 21.03.2022
© REUTERS / Leah Millisالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلقي خطاب حالة الاتحاد الثاي له، أمام الكونغرس الأمريكي في قاعة مجلس النواب في الكابيتول الأمريكي في كابيتول هيل في واشنطن، الولايات المتحدة في 5 فبراير/ شباط 2019
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلقي خطاب حالة الاتحاد الثاي له، أمام الكونغرس الأمريكي في قاعة مجلس النواب في الكابيتول الأمريكي في كابيتول هيل في واشنطن، الولايات المتحدة في 5 فبراير/ شباط 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2022
© REUTERS / Leah Millis
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انتقدت عضو مجلس النواب الأمريكي مارغوري تيلور غرين، قرار واشنطن بتخصيص أموال لكييف، قائلة إن الأموال قد لا تستخدم لأغراض جيدة على الإطلاق.
ووفقا لها، فإن الجيش الأوكراني "يعذب شعبه" وعلى السلطات الأمريكية مطالبة فلاديمير زيلينسكي بوقف ذلك.

وكتبت عضو الكونغرس على صفحتها على تويتر: "يجب ألا ننفق مليارات الدولارات من الضرائب الأمريكية التي حصلنا عليها بشق الأنفس على المساعدات العسكرية، والتي قد تذهب إلى الجماعات النازية التي تعذب الأبرياء، وخاصة النساء والأطفال".

في وقت سابق، وقّع الرئيس الأمريكي جو بايدن مشروع قانون لتمويل أنشطة الحكومة الفيدرالية حتى نهاية السنة المالية 2022 بمبلغ 1.5 تريليون دولار ، بما في ذلك 13.6 مليار دولار من المساعدات العسكرية والإنسانية لأوكرانيا والدول المجاورة.
وتشمل المساعدات الأمريكية إلى أوكرانيا أموالا وتعزيزات عسكرية، بما في ذلك استثمارات تهدف إلى المساعدة في الحماية من الهجمات الإلكترونية ودعم الحلفاء الإقليميين ضد أي عدوان آخر.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السادس والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:37 GMT
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