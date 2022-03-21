https://arabic.sputniknews.com/20220321/دعوات-في-الكونغرس-الأمريكي-لوقف-الدعم-لأوكرانيا-الذي-يذهب-للنازيين-1060247856.html
دعوات في الكونغرس الأمريكي لوقف الدعم لأوكرانيا الذي يذهب للنازيين
دعوات في الكونغرس الأمريكي لوقف الدعم لأوكرانيا الذي يذهب للنازيين
انتقدت عضو مجلس النواب الأمريكي مارغوري تيلور غرين، قرار واشنطن بتخصيص أموال لكييف، قائلة إن الأموال قد لا تستخدم لأغراض جيدة على الإطلاق. 21.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-21T09:53+0000
2022-03-21T09:53+0000
2022-03-21T09:53+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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ووفقا لها، فإن الجيش الأوكراني "يعذب شعبه" وعلى السلطات الأمريكية مطالبة فلاديمير زيلينسكي بوقف ذلك. في وقت سابق، وقّع الرئيس الأمريكي جو بايدن مشروع قانون لتمويل أنشطة الحكومة الفيدرالية حتى نهاية السنة المالية 2022 بمبلغ 1.5 تريليون دولار ، بما في ذلك 13.6 مليار دولار من المساعدات العسكرية والإنسانية لأوكرانيا والدول المجاورة.وتشمل المساعدات الأمريكية إلى أوكرانيا أموالا وتعزيزات عسكرية، بما في ذلك استثمارات تهدف إلى المساعدة في الحماية من الهجمات الإلكترونية ودعم الحلفاء الإقليميين ضد أي عدوان آخر.
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
دعوات في الكونغرس الأمريكي لوقف الدعم لأوكرانيا الذي يذهب للنازيين
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انتقدت عضو مجلس النواب الأمريكي مارغوري تيلور غرين، قرار واشنطن بتخصيص أموال لكييف، قائلة إن الأموال قد لا تستخدم لأغراض جيدة على الإطلاق.
ووفقا لها، فإن الجيش الأوكراني "يعذب شعبه" وعلى السلطات الأمريكية مطالبة
فلاديمير زيلينسكي بوقف ذلك.
وكتبت عضو الكونغرس على صفحتها على تويتر: "يجب ألا ننفق مليارات الدولارات من الضرائب الأمريكية التي حصلنا عليها بشق الأنفس على المساعدات العسكرية، والتي قد تذهب إلى الجماعات النازية التي تعذب الأبرياء، وخاصة النساء والأطفال".
في وقت سابق، وقّع الرئيس الأمريكي جو بايدن مشروع قانون لتمويل أنشطة الحكومة الفيدرالية حتى نهاية السنة المالية 2022 بمبلغ 1.5 تريليون دولار ، بما في ذلك 13.6 مليار دولار من المساعدات العسكرية والإنسانية لأوكرانيا والدول المجاورة.
وتشمل المساعدات الأمريكية
إلى أوكرانيا أموالا وتعزيزات عسكرية، بما في ذلك استثمارات تهدف إلى المساعدة في الحماية من الهجمات الإلكترونية ودعم الحلفاء الإقليميين ضد أي عدوان آخر.