عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220321/رئيس-الحكومة-المصرية-يصف-الأزمة-الأوكرانية-بأنها-أشد-من-وباء-كورونا-1060278762.html
رئيس الحكومة المصرية يصف الأزمة الأوكرانية بأنها أشد من وباء كورونا
رئيس الحكومة المصرية يصف الأزمة الأوكرانية بأنها أشد من وباء كورونا
وصف رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي الأزمة الأوكرانية بأنها أشد من أزمة وباء كورونا. 21.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-21T17:47+0000
2022-03-21T17:53+0000
أخبار مصر الآن
أخبار أوكرانيا
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/05/1050042892_0:0:1615:909_1920x0_80_0_0_5460534e6f7e5505437172d9040cf5dd.jpg
قال مدبولي في مؤتمر صحفي عقده في مقر مجلس الوزراء المصري، ونقلته وسائل إعلام محلية، إن تداعيات الأزمة الأوكرانية أشد بكثير من تداعيات أزمة كورونا.وأوضح: "الأسعار زادت بصورة غير مسبوقة وخاصة أسعار الوقود والسلع"، لافتا إلى أن تلك الزيادة أدت إلى "ضغط شديد على الموارد المصرية لتأمين السلع".وأوضح أن هذا المؤتمر الصحفي يأتي في سياق مصارحة الحكومة للشعب المصري بطبيعة الأزمة، مشيرا إلى أن هناك عددا من الخطوات سيتم اتخاذها للتعامل مع الأزمة العالمية غير المسبوقة.وعن الخطوات التي يمكن اتخاذها، أعلن مدبولي بدء تطبيق زيادة المرتبات في بداية أبريل بدلا من الأول من يوليو المقبل بتكلفة إضافية على الموازنة أكثر من 439 مليون دولار.وكان البنك المركزي المصري، قد أعلن اليوم الاثنين، رفع أسعار الفائدة 1% خلال اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية، مؤكدا في بيان له أنه "بالنظر إلى معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7% [± 2 نقطة مئوية] في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022؛ فقد قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس".وأوضح أنه "تم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل الى 9.25% و10.25% و9.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الي 9.75%".
https://arabic.sputniknews.com/20220321/البنك-المركزي-المصري-يعلن-رفع-أسعار-الفائدة-1-1060157581.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/05/1050042892_23:0:1458:1076_1920x0_80_0_0_6f9c4a81579413c9471abb8c3e743a94.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار مصر الآن, أخبار أوكرانيا, روسيا

رئيس الحكومة المصرية يصف الأزمة الأوكرانية بأنها أشد من وباء كورونا

17:47 GMT 21.03.2022 (تم التحديث: 17:53 GMT 21.03.2022)
© AFP 2022 / ASHRAF SHAZLYرئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي
رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2022
© AFP 2022 / ASHRAF SHAZLY
تابعنا عبرGoogle news
وصف رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي الأزمة الأوكرانية بأنها أشد من أزمة وباء كورونا.
قال مدبولي في مؤتمر صحفي عقده في مقر مجلس الوزراء المصري، ونقلته وسائل إعلام محلية، إن تداعيات الأزمة الأوكرانية أشد بكثير من تداعيات أزمة كورونا.
البنك المركزي المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2022
البنك المركزي المصري يعلن رفع أسعار الفائدة 1%
08:07 GMT
وأوضح: "الأسعار زادت بصورة غير مسبوقة وخاصة أسعار الوقود والسلع"، لافتا إلى أن تلك الزيادة أدت إلى "ضغط شديد على الموارد المصرية لتأمين السلع".
وأوضح أن هذا المؤتمر الصحفي يأتي في سياق مصارحة الحكومة للشعب المصري بطبيعة الأزمة، مشيرا إلى أن هناك عددا من الخطوات سيتم اتخاذها للتعامل مع الأزمة العالمية غير المسبوقة.
ولفت رئيس الوزراء المصري إلى أن "كافة الدول بلا استثناء اتخذت قرارات تتعلق بالسياسات النقدية للتعامل مع هذا الأزمة".
وعن الخطوات التي يمكن اتخاذها، أعلن مدبولي بدء تطبيق زيادة المرتبات في بداية أبريل بدلا من الأول من يوليو المقبل بتكلفة إضافية على الموازنة أكثر من 439 مليون دولار.
وكان البنك المركزي المصري، قد أعلن اليوم الاثنين، رفع أسعار الفائدة 1% خلال اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية، مؤكدا في بيان له أنه "بالنظر إلى معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7% [± 2 نقطة مئوية] في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022؛ فقد قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس".
وأوضح أنه "تم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل الى 9.25% و10.25% و9.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الي 9.75%".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السادس والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس17:35 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала