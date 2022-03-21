https://arabic.sputniknews.com/20220321/رئيس-الحكومة-المصرية-يصف-الأزمة-الأوكرانية-بأنها-أشد-من-وباء-كورونا-1060278762.html
رئيس الحكومة المصرية يصف الأزمة الأوكرانية بأنها أشد من وباء كورونا
رئيس الحكومة المصرية يصف الأزمة الأوكرانية بأنها أشد من وباء كورونا
وصف رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي الأزمة الأوكرانية بأنها أشد من أزمة وباء كورونا. 21.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-21T17:47+0000
2022-03-21T17:47+0000
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قال مدبولي في مؤتمر صحفي عقده في مقر مجلس الوزراء المصري، ونقلته وسائل إعلام محلية، إن تداعيات الأزمة الأوكرانية أشد بكثير من تداعيات أزمة كورونا.وأوضح: "الأسعار زادت بصورة غير مسبوقة وخاصة أسعار الوقود والسلع"، لافتا إلى أن تلك الزيادة أدت إلى "ضغط شديد على الموارد المصرية لتأمين السلع".وأوضح أن هذا المؤتمر الصحفي يأتي في سياق مصارحة الحكومة للشعب المصري بطبيعة الأزمة، مشيرا إلى أن هناك عددا من الخطوات سيتم اتخاذها للتعامل مع الأزمة العالمية غير المسبوقة.وعن الخطوات التي يمكن اتخاذها، أعلن مدبولي بدء تطبيق زيادة المرتبات في بداية أبريل بدلا من الأول من يوليو المقبل بتكلفة إضافية على الموازنة أكثر من 439 مليون دولار.وكان البنك المركزي المصري، قد أعلن اليوم الاثنين، رفع أسعار الفائدة 1% خلال اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية، مؤكدا في بيان له أنه "بالنظر إلى معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7% [± 2 نقطة مئوية] في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022؛ فقد قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس".وأوضح أنه "تم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل الى 9.25% و10.25% و9.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الي 9.75%".
https://arabic.sputniknews.com/20220321/البنك-المركزي-المصري-يعلن-رفع-أسعار-الفائدة-1-1060157581.html
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أخبار مصر الآن, أخبار أوكرانيا, روسيا
رئيس الحكومة المصرية يصف الأزمة الأوكرانية بأنها أشد من وباء كورونا
17:47 GMT 21.03.2022 (تم التحديث: 17:53 GMT 21.03.2022) تابعنا عبر
وصف رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي الأزمة الأوكرانية بأنها أشد من أزمة وباء كورونا.
قال مدبولي في مؤتمر صحفي عقده في مقر مجلس الوزراء المصري، ونقلته وسائل إعلام
محلية، إن تداعيات الأزمة الأوكرانية أشد بكثير من تداعيات أزمة كورونا.
وأوضح: "الأسعار زادت بصورة غير مسبوقة وخاصة أسعار الوقود والسلع"، لافتا إلى أن تلك الزيادة أدت إلى "ضغط شديد على الموارد المصرية لتأمين السلع".
وأوضح أن هذا المؤتمر الصحفي يأتي في سياق مصارحة الحكومة
للشعب المصري بطبيعة الأزمة، مشيرا إلى أن هناك عددا من الخطوات سيتم اتخاذها للتعامل مع الأزمة العالمية غير المسبوقة.
ولفت رئيس الوزراء المصري إلى أن "كافة الدول بلا استثناء اتخذت قرارات تتعلق بالسياسات النقدية للتعامل مع هذا الأزمة".
وعن الخطوات التي يمكن اتخاذها، أعلن مدبولي بدء تطبيق زيادة المرتبات في بداية أبريل بدلا من الأول من يوليو المقبل بتكلفة إضافية على الموازنة أكثر من 439 مليون دولار.
وكان البنك المركزي المصري
، قد أعلن اليوم الاثنين، رفع أسعار الفائدة 1% خلال اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية، مؤكدا في بيان له أنه "بالنظر إلى معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7% [± 2 نقطة مئوية] في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022؛ فقد قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس".
وأوضح أنه "تم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل الى 9.25% و10.25% و9.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الي 9.75%".