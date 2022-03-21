عربي
Патроны на земле в поселке Трехизбенка Луганской народной республики - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220321/رئيس-الحكومة-بولندا-تعتزم-مصادرة-ممتلكات-روسية-1060151920.html
رئيس الحكومة: بولندا تعتزم مصادرة ممتلكات روسية
رئيس الحكومة: بولندا تعتزم مصادرة ممتلكات روسية
أعلن رئيس الحكومة البولندية ماتيوز موراويكي، اليوم الاثنين، أن حكومته تعتزم مصادرة الممتلكات والأصول الروسية في البلاد. 21.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-21T03:03+0000
2022-03-21T03:03+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
بولندا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/03/1048872920_0:176:3019:1874_1920x0_80_0_0_b017d15aa170b80fcf0c5b5294a75408.jpg
وقال موراويكي في حوار مع صحيفة "دبليو بروست"، "ليس لدينا الكثير من هذه الممتلكات. فمن ناحية، هناك قيود دستورية على مثل هذه الإجراءات المتعلقة بحق الملكية، ومن ناحية أخرى، لا يفهم الكثير من البولنديين لماذا يصادر الإيطاليون يخوت الأوليغارشية الروس، ولا يمكننا القيام بمثل هذه الأعمال في بلدنا".وتابع: "نريد تمريرها عبر مجلس النواب".بدأت روسيا في الرابع والعشرين من فبراير/ شباط، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس فلاديمير بوتين، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس إلى العدالة.قالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.في الوقت نفسه، رد الغرب على العملية الروسية بفرض حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا أكدت أنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الموقف بشأن أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220321/نيبينزيا-بعد-انتهاء-العملية-الروسية-الخاصة-في-أوكرانيا-ستظهر-حقائق-قبيحة-عن-الغرب-1060151439.html
بولندا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/03/1048872920_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_52ba5aae310761796b63204c56f639d6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
بولندا

رئيس الحكومة: بولندا تعتزم مصادرة ممتلكات روسية

03:03 GMT 21.03.2022
© Sputnik . Alexey Vitvitsky / الذهاب إلى بنك الصوررئيس بولندا.. أندجي دودا
رئيس بولندا.. أندجي دودا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2022
© Sputnik . Alexey Vitvitsky
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرGoogle news
أعلن رئيس الحكومة البولندية ماتيوز موراويكي، اليوم الاثنين، أن حكومته تعتزم مصادرة الممتلكات والأصول الروسية في البلاد.
وقال موراويكي في حوار مع صحيفة "دبليو بروست"، "ليس لدينا الكثير من هذه الممتلكات. فمن ناحية، هناك قيود دستورية على مثل هذه الإجراءات المتعلقة بحق الملكية، ومن ناحية أخرى، لا يفهم الكثير من البولنديين لماذا يصادر الإيطاليون يخوت الأوليغارشية الروس، ولا يمكننا القيام بمثل هذه الأعمال في بلدنا".
وفقا له تعتزم الحكومة إجراء تغيرات تشريعية لتجميد ومصادرة الممتلكات الروسية الموجودة في البلاد.
وتابع: "نريد تمريرها عبر مجلس النواب".
بدأت روسيا في الرابع والعشرين من فبراير/ شباط، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.
وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس فلاديمير بوتين، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس إلى العدالة.
السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعد أن اعترفت روسيا بمنطقتين منفصلتين في شرق أوكرانيا ككيانين مستقلين، في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة 21 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
نيبينزيا: بعد انتهاء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا ستظهر حقائق قبيحة عن الغرب
00:15 GMT
قالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.
في الوقت نفسه، رد الغرب على العملية الروسية بفرض حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا أكدت أنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الموقف بشأن أوكرانيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала