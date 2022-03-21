https://arabic.sputniknews.com/20220321/رئيس-الحكومة-بولندا-تعتزم-مصادرة-ممتلكات-روسية-1060151920.html

رئيس الحكومة: بولندا تعتزم مصادرة ممتلكات روسية

رئيس الحكومة: بولندا تعتزم مصادرة ممتلكات روسية

أعلن رئيس الحكومة البولندية ماتيوز موراويكي، اليوم الاثنين، أن حكومته تعتزم مصادرة الممتلكات والأصول الروسية في البلاد. 21.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-21T03:03+0000

2022-03-21T03:03+0000

2022-03-21T03:03+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

بولندا

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وقال موراويكي في حوار مع صحيفة "دبليو بروست"، "ليس لدينا الكثير من هذه الممتلكات. فمن ناحية، هناك قيود دستورية على مثل هذه الإجراءات المتعلقة بحق الملكية، ومن ناحية أخرى، لا يفهم الكثير من البولنديين لماذا يصادر الإيطاليون يخوت الأوليغارشية الروس، ولا يمكننا القيام بمثل هذه الأعمال في بلدنا".وتابع: "نريد تمريرها عبر مجلس النواب".بدأت روسيا في الرابع والعشرين من فبراير/ شباط، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس فلاديمير بوتين، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس إلى العدالة.قالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.في الوقت نفسه، رد الغرب على العملية الروسية بفرض حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا أكدت أنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الموقف بشأن أوكرانيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220321/نيبينزيا-بعد-انتهاء-العملية-الروسية-الخاصة-في-أوكرانيا-ستظهر-حقائق-قبيحة-عن-الغرب-1060151439.html

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