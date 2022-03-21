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https://arabic.sputniknews.com/20220321/رئيس-الدوما-الروسي-يدعو-لعزل-بايدن-لانتهاكه-القانون-الأمريكي-بإرسال-أسلحة-للنازيين-1060255901.html
رئيس الدوما الروسي يدعو لعزل بايدن لانتهاكه القانون الأمريكي بإرسال أسلحة للنازيين
رئيس الدوما الروسي يدعو لعزل بايدن لانتهاكه القانون الأمريكي بإرسال أسلحة للنازيين
صرح رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، أن الكونغرس ملزم بإقالة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لأن الأسلحة الموردة إلى أوكرانيا من الولايات المتحدة انتهى... 21.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-21T12:52+0000
2022-03-21T12:52+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال فولودين، اليوم الاثنين، في قناته على تلغرام: "الأسلحة التي تم إرسالها إلى كييف اليوم ينتهي بها الأمر مع كتائب النازيين الجدد، بما في ذلك آزوف. وهذا سبب لعزل بايدن. لقد انتهك القانون". وأشار إلى أنه في عام 2017، أصدر الكونغرس الأمريكي قانونا بشأن الاعتمادات للبنتاغون، "يحظر تمويل أنشطة كتيبة آزوف، بينما يسميها منظمة نازية جديدة". وكانت عضو مجلس النواب الأمريكي مارغوري تيلور غرين، قد انتقدت قرار واشنطن بتخصيص أموال لكييف، قائلة إن الأموال قد لا تستخدم لأغراض جيدة على الإطلاق.وكتبت عضو الكونغرس على صفحتها على تويتر: "يجب ألا ننفق مليارات الدولارات من الضرائب الأمريكية التي حصلنا عليها بشق الأنفس على المساعدات العسكرية، والتي قد تذهب إلى الجماعات النازية التي تعذب الأبرياء، وخاصة النساء والأطفال".
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

رئيس الدوما الروسي يدعو لعزل بايدن لانتهاكه القانون الأمريكي بإرسال أسلحة للنازيين

12:52 GMT 21.03.2022
© REUTERS / ROMAN BALUKأعضاء من قوات الدفاع الإقليمية الأوكرانية يستريحون خلال التدريبات التكتيكية، بالقرب من لفوف، أوكرانيا، 16 مارس 2022.
أعضاء من قوات الدفاع الإقليمية الأوكرانية يستريحون خلال التدريبات التكتيكية، بالقرب من لفوف، أوكرانيا، 16 مارس 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2022
© REUTERS / ROMAN BALUK
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صرح رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، أن الكونغرس ملزم بإقالة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لأن الأسلحة الموردة إلى أوكرانيا من الولايات المتحدة انتهى بها الأمر في أيدي النازيين الجدد في كتيبة آزوف.
وقال فولودين، اليوم الاثنين، في قناته على تلغرام: "الأسلحة التي تم إرسالها إلى كييف اليوم ينتهي بها الأمر مع كتائب النازيين الجدد، بما في ذلك آزوف. وهذا سبب لعزل بايدن. لقد انتهك القانون".
وأشار إلى أنه في عام 2017، أصدر الكونغرس الأمريكي قانونا بشأن الاعتمادات للبنتاغون، "يحظر تمويل أنشطة كتيبة آزوف، بينما يسميها منظمة نازية جديدة".
وشدد فولودين على أن "اللوم عن دماء المدنيين الذي أراقه النازيون الجدد في آزوف يقع على عاتق رئيس الولايات المتحدة. وهذه مسألة تخص محكمة لاهاي".
وكانت عضو مجلس النواب الأمريكي مارغوري تيلور غرين، قد انتقدت قرار واشنطن بتخصيص أموال لكييف، قائلة إن الأموال قد لا تستخدم لأغراض جيدة على الإطلاق.
وكتبت عضو الكونغرس على صفحتها على تويتر: "يجب ألا ننفق مليارات الدولارات من الضرائب الأمريكية التي حصلنا عليها بشق الأنفس على المساعدات العسكرية، والتي قد تذهب إلى الجماعات النازية التي تعذب الأبرياء، وخاصة النساء والأطفال".
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