https://arabic.sputniknews.com/20220321/رئيس-الوزراء-الأردني-كل-من-يغالي-في-الأسعار-سيرى-العيون-الحمراء-1060258907.html
رئيس الوزراء الأردني: كل من يغالي في الأسعار سيرى العيون الحمراء
رئيس الوزراء الأردني: كل من يغالي في الأسعار سيرى العيون الحمراء
حذر رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، اليوم الاثنين، من أن "أي عابث بقوت المواطنين، ويغالي في الأسعار، سيرى العيون الحمراء وبالقانون وبالشَراكة مع كل... 21.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-21T13:47+0000
2022-03-21T13:47+0000
2022-03-21T13:47+0000
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وأكد خلال ترؤسه اجتماعا في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وبحضور قيادات القطاع الخاص التجاري والصناعي، أن "الحكومة ستتدخَل بسلطة القانون إزاء فئة قليلة ومحدودة تحاول المغالاة في الأسعار والاحتكار"، وفقا لقناة "المملكة" الأردنية.وقال: "ستعمل الحكومة مع مختلف القطاعات لتخفيف ما أمكن من حدة الظروف الراهنة وتداعياتها، وتحديدا تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، واستمرار جائحة فيروس "كورونا" المستجد عالميا".وأضاف: "سنقوم بكل الإجراءات اللازمة لتأمين السلع بشكل كاف وأسعار عادلة في المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية".ولفت رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، خلال اجتماع اليوم، أنه إلى أنه "واجبنا جميعا ونحن على أعتاب شهر رمضان ضبط الأسعار وتأمين السلع للمواطنين وتلبية احتياجاتهم".وأوضح أن "حكمة العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، مكنت الأردن من تأمين مخزون استراتيجي غذائي آمن من السلع الاستراتيجية".ومنذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا أواخر الشهر الماضي، يسود غلاء في أسعار العديد من المواد الغذائية بالعديد من دول العالم.
https://arabic.sputniknews.com/20220320/وزير-التجارة-الأردني-مخزون-القمح-يكفي-لمدة-عام-ولن-نرفع-سعر-الخبز-1060124139.html
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أخبار الأردن, العالم العربي, روسيا, أخبار أوكرانيا
رئيس الوزراء الأردني: كل من يغالي في الأسعار سيرى العيون الحمراء
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حذر رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، اليوم الاثنين، من أن "أي عابث بقوت المواطنين، ويغالي في الأسعار، سيرى العيون الحمراء وبالقانون وبالشَراكة مع كل القطاعات".
وأكد خلال ترؤسه اجتماعا في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وبحضور قيادات القطاع الخاص التجاري والصناعي، أن "الحكومة ستتدخَل بسلطة القانون إزاء فئة قليلة ومحدودة تحاول المغالاة في الأسعار والاحتكار"، وفقا لقناة "المملكة"
الأردنية.
وقال: "ستعمل الحكومة مع مختلف القطاعات لتخفيف ما أمكن من حدة الظروف الراهنة وتداعياتها، وتحديدا تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، واستمرار جائحة فيروس "كورونا" المستجد عالميا".
وأضاف: "سنقوم بكل الإجراءات اللازمة لتأمين السلع بشكل كاف وأسعار عادلة في المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية".
وتابع مشددا: "لن نرتكن مطلقا إلى منطق السوداوية واليأس، بل إلى الهمة والعزيمة والإرادة في صنع المستقبل الأفضل".
ولفت رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، خلال اجتماع اليوم، أنه إلى أنه "واجبنا جميعا ونحن على أعتاب شهر رمضان ضبط الأسعار وتأمين السلع للمواطنين وتلبية احتياجاتهم".
وأوضح أن "حكمة العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، مكنت الأردن من تأمين مخزون استراتيجي غذائي آمن من السلع الاستراتيجية".
ومنذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا أواخر الشهر الماضي، يسود غلاء في أسعار العديد من المواد الغذائية بالعديد من دول العالم.