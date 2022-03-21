https://arabic.sputniknews.com/20220321/رئيس-تونس-يقول-انه-سيتم-إشراك-الجميع-في-إبداء-آرائهم-في-النظام-السياسي-المقبل-1060151588.html
رئيس تونس يقول انه سيتم إشراك الجميع في إبداء آرائهم في النظام السياسي المقبل
رئيس تونس يقول انه سيتم إشراك الجميع في إبداء آرائهم في النظام السياسي المقبل
قال الرئيس التونسي قيس سعيد، في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، إنه سيتم إشراك الجميع في إبداء آرائهم ومواقفهم بالنسبة للنظام السياسي المقبل لتونس، قبل أن تبدأ... 21.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-21T01:07+0000
2022-03-21T01:07+0000
2022-03-21T01:07+0000
أخبار تونس اليوم
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وتأتي هذه الخطوة في وقت يواجه فيه سعيد انتقادات داخلية وخارجية قوية واتهامات بأنه يسعى لإرساء حكم الرجل الواحد منذ أن استأثر بالسلطة التنفيذية وعلق عمل البرلمان العام الماضي في خطوة وصفها معارضوه بأنها انقلاب.لكن سعيد قال إنه سيمضي في خطته في إجراء استفتاء في موعده المقرر في 25 يوليو/تموز المقبل، ولم يعط أي تفاصيل كيف سيشارك الجميع في في إبداء رأيه.
https://arabic.sputniknews.com/20220319/الحرب-ضد-الاحتكار-في-تونس-دفاع-عن-قوت-الشعب-أم-دعاية-سياسية-1060108418.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم
رئيس تونس يقول انه سيتم إشراك الجميع في إبداء آرائهم في النظام السياسي المقبل
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قال الرئيس التونسي قيس سعيد، في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، إنه سيتم إشراك الجميع في إبداء آرائهم ومواقفهم بالنسبة للنظام السياسي المقبل لتونس، قبل أن تبدأ لجنة صياغة التوجهات العامة للإصلاحات الدستورية.
وتأتي هذه الخطوة في وقت يواجه فيه سعيد انتقادات داخلية وخارجية قوية
واتهامات بأنه يسعى لإرساء حكم الرجل الواحد منذ أن استأثر بالسلطة التنفيذية وعلق عمل البرلمان العام الماضي في خطوة وصفها معارضوه بأنها انقلاب.
لكن سعيد قال إنه سيمضي في خطته في إجراء استفتاء
في موعده المقرر في 25 يوليو/تموز المقبل، ولم يعط أي تفاصيل كيف سيشارك الجميع في في إبداء رأيه.