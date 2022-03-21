https://arabic.sputniknews.com/20220321/رئيس-تونس-يقول-انه-سيتم-إشراك-الجميع-في-إبداء-آرائهم-في-النظام-السياسي-المقبل-1060151588.html

رئيس تونس يقول انه سيتم إشراك الجميع في إبداء آرائهم في النظام السياسي المقبل

رئيس تونس يقول انه سيتم إشراك الجميع في إبداء آرائهم في النظام السياسي المقبل

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، إنه سيتم إشراك الجميع في إبداء آرائهم ومواقفهم بالنسبة للنظام السياسي المقبل لتونس، قبل أن تبدأ... 21.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-21T01:07+0000

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2022-03-21T01:07+0000

أخبار تونس اليوم

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وتأتي هذه الخطوة في وقت يواجه فيه سعيد انتقادات داخلية وخارجية قوية واتهامات بأنه يسعى لإرساء حكم الرجل الواحد منذ أن استأثر بالسلطة التنفيذية وعلق عمل البرلمان العام الماضي في خطوة وصفها معارضوه بأنها انقلاب.لكن سعيد قال إنه سيمضي في خطته في إجراء استفتاء في موعده المقرر في 25 يوليو/تموز المقبل، ولم يعط أي تفاصيل كيف سيشارك الجميع في في إبداء رأيه.

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أخبار تونس اليوم