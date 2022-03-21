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https://arabic.sputniknews.com/20220321/رئيس-تونس-يقول-انه-سيتم-إشراك-الجميع-في-إبداء-آرائهم-في-النظام-السياسي-المقبل-1060151588.html
رئيس تونس يقول انه سيتم إشراك الجميع في إبداء آرائهم في النظام السياسي المقبل
رئيس تونس يقول انه سيتم إشراك الجميع في إبداء آرائهم في النظام السياسي المقبل
قال الرئيس التونسي قيس سعيد، في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، إنه سيتم إشراك الجميع في إبداء آرائهم ومواقفهم بالنسبة للنظام السياسي المقبل لتونس، قبل أن تبدأ... 21.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-21T01:07+0000
2022-03-21T01:07+0000
أخبار تونس اليوم
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وتأتي هذه الخطوة في وقت يواجه فيه سعيد انتقادات داخلية وخارجية قوية واتهامات بأنه يسعى لإرساء حكم الرجل الواحد منذ أن استأثر بالسلطة التنفيذية وعلق عمل البرلمان العام الماضي في خطوة وصفها معارضوه بأنها انقلاب.لكن سعيد قال إنه سيمضي في خطته في إجراء استفتاء في موعده المقرر في 25 يوليو/تموز المقبل، ولم يعط أي تفاصيل كيف سيشارك الجميع في في إبداء رأيه.
https://arabic.sputniknews.com/20220319/الحرب-ضد-الاحتكار-في-تونس-دفاع-عن-قوت-الشعب-أم-دعاية-سياسية-1060108418.html
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أخبار تونس اليوم

رئيس تونس يقول انه سيتم إشراك الجميع في إبداء آرائهم في النظام السياسي المقبل

01:07 GMT 21.03.2022
© AFP 2022 / IAN LANGSDONالرئيس التونسي قيس سعيد في باريس، فرنسا 18 مايو 2021
الرئيس التونسي قيس سعيد في باريس، فرنسا 18 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2022
© AFP 2022 / IAN LANGSDON
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قال الرئيس التونسي قيس سعيد، في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، إنه سيتم إشراك الجميع في إبداء آرائهم ومواقفهم بالنسبة للنظام السياسي المقبل لتونس، قبل أن تبدأ لجنة صياغة التوجهات العامة للإصلاحات الدستورية.
وتأتي هذه الخطوة في وقت يواجه فيه سعيد انتقادات داخلية وخارجية قوية واتهامات بأنه يسعى لإرساء حكم الرجل الواحد منذ أن استأثر بالسلطة التنفيذية وعلق عمل البرلمان العام الماضي في خطوة وصفها معارضوه بأنها انقلاب.
امرأة تسير على خلفية شعار تونس في مدينة تونس، 9 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2022
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لكن سعيد قال إنه سيمضي في خطته في إجراء استفتاء في موعده المقرر في 25 يوليو/تموز المقبل، ولم يعط أي تفاصيل كيف سيشارك الجميع في في إبداء رأيه.
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