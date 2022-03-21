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Патроны на земле в поселке Трехизбенка Луганской народной республики - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220321/رئيس-وزراء-إسرائيل-الطريق-لا-يزال-طويلا-في-مساعي-إنهاء-الحرب-بين-أوكرانيا-وروسيا-1060248227.html
رئيس وزراء إسرائيل: الطريق لا يزال طويلا في مساعي إنهاء الحرب بين أوكرانيا وروسيا
رئيس وزراء إسرائيل: الطريق لا يزال طويلا في مساعي إنهاء الحرب بين أوكرانيا وروسيا
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الذي يحاول التوسط لإنهاء الحرب بين أوكرانيا وروسيا، اليوم الاثنين، إنه لا تزال هناك فجوات كبيرة بين الجانبين على... 21.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-21T10:05+0000
2022-03-21T10:05+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
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روسيا
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وقال في كلمة وفقا لنص قدمه مكتبه: "لا يزال الطريق طويلا لأن ... هناك العديد من القضايا محل خلاف، بعضها أساسية"، وفقا لـ"رويترز".وقال الكرملين إن محادثات السلام بين موسكو وكييف لم تسفر عن أي انفراجة كبيرة بعد، ودعا الدول التي يمكنها التأثير على أوكرانيا إلى استخدام نفوذها لكي تظهر كييف توجها أكثر إيجابية في المفاوضات.وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين في مكالمة هاتفية، إنه لا يزال يتعين إحراز تقدم كبير في المحادثات حتى يكون هناك أساس لعقد اجتماع بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220321/بينيت-ندير-الأزمة-في-أوكرانيا-بحساسية-مع-موازنة-الاعتبارات-المعقدة-1060157774.html
https://arabic.sputniknews.com/20220320/مقطع-فيديو-يظهر-استخدام-راجمة-توس-1-في-إقليم-دونباس-1060138404.html
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العالم, أخبار أوكرانيا, روسيا

رئيس وزراء إسرائيل: الطريق لا يزال طويلا في مساعي إنهاء الحرب بين أوكرانيا وروسيا

10:05 GMT 21.03.2022
© REUTERS / NIR ELIASرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت خلال اجتماع في كيبوتس ميفو حاما، الجولان المحتلة، 26 ديسمبر 2021
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت خلال اجتماع في كيبوتس ميفو حاما، الجولان المحتلة، 26 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2022
© REUTERS / NIR ELIAS
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الذي يحاول التوسط لإنهاء الحرب بين أوكرانيا وروسيا، اليوم الاثنين، إنه لا تزال هناك فجوات كبيرة بين الجانبين على الرغم من إحراز بعض التقدم.
وقال في كلمة وفقا لنص قدمه مكتبه: "لا يزال الطريق طويلا لأن ... هناك العديد من القضايا محل خلاف، بعضها أساسية"، وفقا لـ"رويترز".

وأضاف بينيت أن إسرائيل "ستواصل مع أصدقاء آخرين في العالم محاولة اجتياز الفجوات وإنهاء الحرب".

رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، القدس، إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
بينيت: ندير الأزمة في أوكرانيا بحساسية مع موازنة الاعتبارات المعقدة
08:23 GMT
وقال الكرملين إن محادثات السلام بين موسكو وكييف لم تسفر عن أي انفراجة كبيرة بعد، ودعا الدول التي يمكنها التأثير على أوكرانيا إلى استخدام نفوذها لكي تظهر كييف توجها أكثر إيجابية في المفاوضات.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين في مكالمة هاتفية، إنه لا يزال يتعين إحراز تقدم كبير في المحادثات حتى يكون هناك أساس لعقد اجتماع بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
مناورات الغرب 2021 المشتركة بين روسيا و بيلاروسيا - منظومة توس -1 (سولنتسيبيوك) - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
مقطع فيديو يظهر استخدام راجمة "توس-1" في إقليم دونباس
أمس, 14:49 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.

وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السادس والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:37 GMT
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