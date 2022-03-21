https://arabic.sputniknews.com/20220321/رئيس-وزراء-إسرائيل-الطريق-لا-يزال-طويلا-في-مساعي-إنهاء-الحرب-بين-أوكرانيا-وروسيا-1060248227.html

رئيس وزراء إسرائيل: الطريق لا يزال طويلا في مساعي إنهاء الحرب بين أوكرانيا وروسيا

رئيس وزراء إسرائيل: الطريق لا يزال طويلا في مساعي إنهاء الحرب بين أوكرانيا وروسيا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الذي يحاول التوسط لإنهاء الحرب بين أوكرانيا وروسيا، اليوم الاثنين، إنه لا تزال هناك فجوات كبيرة بين الجانبين على... 21.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-21T10:05+0000

2022-03-21T10:05+0000

2022-03-21T10:05+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

العالم

أخبار أوكرانيا

روسيا

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وقال في كلمة وفقا لنص قدمه مكتبه: "لا يزال الطريق طويلا لأن ... هناك العديد من القضايا محل خلاف، بعضها أساسية"، وفقا لـ"رويترز".وقال الكرملين إن محادثات السلام بين موسكو وكييف لم تسفر عن أي انفراجة كبيرة بعد، ودعا الدول التي يمكنها التأثير على أوكرانيا إلى استخدام نفوذها لكي تظهر كييف توجها أكثر إيجابية في المفاوضات.وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين في مكالمة هاتفية، إنه لا يزال يتعين إحراز تقدم كبير في المحادثات حتى يكون هناك أساس لعقد اجتماع بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.

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