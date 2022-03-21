https://arabic.sputniknews.com/20220321/رامز-جلال-يتصدر-الترند-بعد-طرح-بوستر-برنامجه-الرمضاني-1060284631.html
رامز جلال يتصدر الترند بعد طرح "بوستر" برنامجه الرمضاني
رامز جلال يتصدر الترند بعد طرح "بوستر" برنامجه الرمضاني
تصدر اسم النجم المصري رامز جلال، محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" بعدما طرح "بوستر" خاص بالبرنامج الذي يقدمه في شهر رمضان. 21.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-21T21:19+0000
2022-03-21T21:19+0000
2022-03-21T21:19+0000
منوعات
أخبار الفنانين في مصر
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ورغم طرح "بوستر" برنامج المقالب، الذي يقدمه، إلا أن رامز جلال لم يكشف اسم البرنامج أو أي تفاصيل عنه، بحسب خبر نشرته صحيفة "المصري اليوم" المصرية.وأشاد رامز جلال بما تم تحقيقه إثر طرح "بوستر" البرنامج، وفقا لتدوينة نشرها على صفحته الرسمية على "تويتر".ولقي ذلك تفاعلا واسعا من جمهور رامز جلال، وتوقع بعضهم بأن يكون البرنامج الذي يعرضه كل عام في الموسم الرمضاني له علاقة بفيروس كورونا، بينما اعتبر آخر أي أي شيء يقدمه رامز جلال سيكون جيدا.وظهر رامز جلال في الصورة الخاصة بالبرنامج بشعر لونه أخضر وهو ما جعل البعض يعلق على ذلك بعبارة عامية "يجعلها سنة خضرا عليك وعلينا"، بينما تسائل آخر: "يا ترى مين ضحاياك؟".
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, أخبار الفنانين في مصر
رامز جلال يتصدر الترند بعد طرح "بوستر" برنامجه الرمضاني
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تصدر اسم النجم المصري رامز جلال، محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" بعدما طرح "بوستر" خاص بالبرنامج الذي يقدمه في شهر رمضان.
ورغم طرح "بوستر" برنامج المقالب، الذي يقدمه، إلا أن رامز جلال لم يكشف اسم البرنامج أو أي تفاصيل عنه، بحسب خبر
نشرته صحيفة "المصري اليوم" المصرية.
وأشاد رامز جلال بما تم تحقيقه إثر طرح "بوستر" البرنامج
، وفقا لتدوينة نشرها على صفحته الرسمية على "تويتر".
ولقي ذلك تفاعلا واسعا من جمهور رامز جلال، وتوقع بعضهم بأن يكون البرنامج الذي يعرضه كل عام في الموسم الرمضاني له علاقة بفيروس كورونا، بينما اعتبر آخر أي أي شيء يقدمه رامز جلال
سيكون جيدا.
وظهر رامز جلال في الصورة الخاصة بالبرنامج
بشعر لونه أخضر وهو ما جعل البعض يعلق على ذلك بعبارة عامية "يجعلها سنة خضرا عليك وعلينا"، بينما تسائل آخر: "يا ترى مين ضحاياك؟".