https://arabic.sputniknews.com/20220321/رفع-سعر-الفائدة-في-مصر-وطرح-شهادات-ادخار-بعائد-18--1060276198.html
رفع سعر الفائدة في مصر... وطرح شهادات ادخار بعائد 18 %
رفع سعر الفائدة في مصر... وطرح شهادات ادخار بعائد 18 %
قرر البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بنسبة تصل إلى 1 في المئة لتتجاوز أسعار الفائدة على الإيداع نسبة 9 في المئة. 21.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-21T16:53+0000
2022-03-21T16:53+0000
2022-03-21T17:21+0000
اقتصاد
أخبار مصر الآن
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ذكر ذلك موقع "مصراوي" وفقا لبيان نشره البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، قال فيه إن لجنة السياسة النقدية قررت رفع سعري عائد الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس.جاء ذلك في الاجتماع الاستثنائي للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري.وبعد تطبيق الزيادة الجديدة أصبحت أسعار الفائدة على الإيداع 9.25 في المئة، بينما وصلت فائدة الإقراض إلى 10.25 في المئة.يذكر أن البنك الأهلى المصرى قرر إصدار شهادة ادخار بعائد شهري ثابت للشهادات السنوية يصل إلى 18 في المئة وتبدأ من ألف جنيه ومضاعفاتها.كما قرر بنك مصر إعادة إصدار الوعاء الادخاري الجديد شهادة " طلعت حرب" بعائد شهري ثابت 18 في المئة للشهادة السنوية وتبدأ أيضا من ألف جنيه، بحسب ما ذكره موقع "اليوم السابع" المصري، في وقت سابق اليوم.ولفت الموقع إلى إمكانية الحصول على قروض أو إصدار بطاقات ائتمانية بضمان الشهادات، التي يمكن استرداد قيمتها بعد 6 أشهر من شرائها.
https://arabic.sputniknews.com/20220321/الأسهم-المصرية-تسجل-أكبر-مكاسبها-منذ-عامين-بعد-قرار-البنك-المركزي-1060270959.html
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اقتصاد, أخبار مصر الآن
رفع سعر الفائدة في مصر... وطرح شهادات ادخار بعائد 18 %
16:53 GMT 21.03.2022 (تم التحديث: 17:21 GMT 21.03.2022) تابعنا عبر
قرر البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بنسبة تصل إلى 1 في المئة لتتجاوز أسعار الفائدة على الإيداع نسبة 9 في المئة.
ذكر ذلك موقع "مصراوي" وفقا لبيان نشره البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، قال فيه إن لجنة السياسة النقدية قررت رفع سعري عائد الإيداع والإقراض
وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس.
جاء ذلك في الاجتماع الاستثنائي للجنة السياسات النقدية
بالبنك المركزي المصري.
وبعد تطبيق الزيادة الجديدة أصبحت أسعار الفائدة على الإيداع 9.25 في المئة، بينما وصلت فائدة الإقراض إلى 10.25 في المئة.
يذكر أن البنك الأهلى المصرى قرر إصدار شهادة ادخار بعائد شهري ثابت للشهادات السنوية يصل إلى 18 في المئة وتبدأ من ألف جنيه ومضاعفاتها.
كما قرر بنك مصر إعادة إصدار الوعاء الادخاري الجديد شهادة " طلعت حرب" بعائد شهري ثابت 18 في المئة للشهادة السنوية وتبدأ أيضا من ألف جنيه، بحسب ما ذكره
موقع "اليوم السابع" المصري، في وقت سابق اليوم.
ولفت الموقع إلى إمكانية الحصول على قروض
أو إصدار بطاقات ائتمانية بضمان الشهادات، التي يمكن استرداد قيمتها بعد 6 أشهر من شرائها.