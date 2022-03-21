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Патроны на земле в поселке Трехизбенка Луганской народной республики - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220321/روسيا-تطلب-تصويت-مجلس-الأمن-على-مشروع-قرارها-بشأن-أوكرانيا-يوم-الأربعاء-1060286075.html
روسيا تطلب تصويت مجلس الأمن على مشروع قرارها بشأن أوكرانيا يوم الأربعاء
روسيا تطلب تصويت مجلس الأمن على مشروع قرارها بشأن أوكرانيا يوم الأربعاء
ذكر مصدر أن روسيا طلبت من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التصويت يوم الأربعاء على مشروع قرارها بشأن الإغاثة الإنسانية لأوكرانيا. 21.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-21T22:07+0000
2022-03-21T22:07+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
منظمة الأمم المتحدة
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن نفسه لوكالة سبوتنيك، إن "روسيا طلبت التصويت يوم الأربعاء (23 مارس)."وأكد مصدر آخر هذه المعلومات.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وخلال الفترة الماضية، عقد مسؤولون روس وأوكرانيون عدة جلسات للتفاوض بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الجانبين وتسوية الأزمة الأوكرانية.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220321/إعلام-صاروخ-كينجال-يدمر-معنويات-الناتو-دمر-مركزا-محصنا-من-الضربات-النووية-فيديو-1060273093.html
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منظمة الأمم المتحدة

روسيا تطلب تصويت مجلس الأمن على مشروع قرارها بشأن أوكرانيا يوم الأربعاء

22:07 GMT 21.03.2022
© Photo / The Federation Council of the Russian Federation in Arabic Russian / الذهاب إلى بنك الصورمجلس الأمن الفدرالي، موسكو، روسيا 2 مارس 2022
مجلس الأمن الفدرالي، موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2022
© Photo / The Federation Council of the Russian Federation in Arabic Russian
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ذكر مصدر أن روسيا طلبت من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التصويت يوم الأربعاء على مشروع قرارها بشأن الإغاثة الإنسانية لأوكرانيا.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن نفسه لوكالة سبوتنيك، إن "روسيا طلبت التصويت يوم الأربعاء (23 مارس)."
وأكد مصدر آخر هذه المعلومات.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
طائرة ميغ-31 تحمل صاروخ كينجال الأسرع من الصوت - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
إعلام: صاروخ "كينجال" يدمر معنويات "الناتو"... دمر مركزا محصنا من الضربات النووية... فيديو
15:49 GMT
وخلال الفترة الماضية، عقد مسؤولون روس وأوكرانيون عدة جلسات للتفاوض بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الجانبين وتسوية الأزمة الأوكرانية.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السادس والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس20:58 GMT
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