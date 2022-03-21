https://arabic.sputniknews.com/20220321/روسيا-تطلب-تصويت-مجلس-الأمن-على-مشروع-قرارها-بشأن-أوكرانيا-يوم-الأربعاء-1060286075.html
روسيا تطلب تصويت مجلس الأمن على مشروع قرارها بشأن أوكرانيا يوم الأربعاء
روسيا تطلب تصويت مجلس الأمن على مشروع قرارها بشأن أوكرانيا يوم الأربعاء
ذكر مصدر أن روسيا طلبت من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التصويت يوم الأربعاء على مشروع قرارها بشأن الإغاثة الإنسانية لأوكرانيا. 21.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-21T22:07+0000
2022-03-21T22:07+0000
2022-03-21T22:07+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
منظمة الأمم المتحدة
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن نفسه لوكالة سبوتنيك، إن "روسيا طلبت التصويت يوم الأربعاء (23 مارس)."وأكد مصدر آخر هذه المعلومات.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وخلال الفترة الماضية، عقد مسؤولون روس وأوكرانيون عدة جلسات للتفاوض بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الجانبين وتسوية الأزمة الأوكرانية.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220321/إعلام-صاروخ-كينجال-يدمر-معنويات-الناتو-دمر-مركزا-محصنا-من-الضربات-النووية-فيديو-1060273093.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منظمة الأمم المتحدة
روسيا تطلب تصويت مجلس الأمن على مشروع قرارها بشأن أوكرانيا يوم الأربعاء
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ذكر مصدر أن روسيا طلبت من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التصويت يوم الأربعاء على مشروع قرارها بشأن الإغاثة الإنسانية لأوكرانيا.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن نفسه لوكالة سبوتنيك، إن "روسيا طلبت التصويت
يوم الأربعاء (23 مارس)."
وأكد مصدر آخر هذه المعلومات.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس
، جنوب شرقي أوكرانيا.
وخلال الفترة الماضية، عقد مسؤولون روس وأوكرانيون عدة جلسات للتفاوض بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الجانبين وتسوية الأزمة الأوكرانية.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.