https://arabic.sputniknews.com/20220321/روسيا-سيغودنيا-الغرب-يريد-إثارة-انتفاضة-في-روسيا-1060276769.html
"روسيا سيغودنيا": الغرب يريد إثارة انتفاضة في روسيا
"روسيا سيغودنيا": الغرب يريد إثارة انتفاضة في روسيا
قال المدير التنفيذي لمجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية، كيريل فيشينسكي لإذاعة "سبوتنيك"، إن الغرض من العقوبات الغربية ضد روسيا هو زعزعة الوضع الداخلي. 21.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-21T16:58+0000
2022-03-21T16:58+0000
2022-03-21T16:58+0000
روسيا
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وتابع: "من الواضح والمفهوم أن الغرض من عقوبات اليوم ضد روسيا هو زعزعة الوضع الداخلي".وأضاف: "من الواضح والمفهوم أن الغرض من عقوبات اليوم ضد روسيا هو زعزعة الوضع الداخلي. في الغرب، ينطلقون من فكرة وجود نخبة، إذا تم حجز يخوتهم في الخارج، فسيبدأون في إثارة قلق داخلي أو انتفاضة".وتابع: "وأن هناك فئة معينة لا يمكنهم العيش بدون جبن بارميزان ، ولا يمكنهم التخلي عن رحلات إلى ميلانو أو أي مكان آخر، وهذا سيدفعهم للمشاركة في بعض الأعمال، رغبة في تغيير النظام السياسي".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
"روسيا سيغودنيا": الغرب يريد إثارة انتفاضة في روسيا
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قال المدير التنفيذي لمجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية، كيريل فيشينسكي لإذاعة "سبوتنيك"، إن الغرض من العقوبات الغربية ضد روسيا هو زعزعة الوضع الداخلي.
وتابع: "من الواضح والمفهوم أن الغرض من عقوبات اليوم ضد روسيا هو زعزعة الوضع الداخلي".
وأضاف: "من الواضح والمفهوم أن الغرض من عقوبات اليوم ضد روسيا هو زعزعة الوضع الداخلي. في الغرب، ينطلقون من فكرة وجود نخبة، إذا تم حجز يخوتهم في الخارج، فسيبدأون في إثارة قلق داخلي أو انتفاضة".
وتابع: "وأن هناك فئة معينة لا يمكنهم العيش بدون جبن بارميزان ، ولا يمكنهم التخلي عن رحلات إلى ميلانو أو أي مكان آخر، وهذا سيدفعهم للمشاركة في بعض الأعمال، رغبة في تغيير النظام السياسي".