عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220321/روغوزين-السلاح-البيولوجي-الذي-تم-تطويره-في-أوكرانيا-هو-سلاح-عرقي-يؤثر-على-الجهاز-التناسلي-للمرأة-1060153316.html
روغوزين: السلاح البيولوجي الذي تم تطويره في أوكرانيا هو "سلاح عرقي" يؤثر على القدرة الإنجابية للمرأة
روغوزين: السلاح البيولوجي الذي تم تطويره في أوكرانيا هو "سلاح عرقي" يؤثر على القدرة الإنجابية للمرأة
صرح رئيس الشركة الروسية للفضاء "روسكوسموس"، دميتري روغوزين، إن السلاح البيولوجي الذي تم تطويره في أوكرانيا يؤثر على الجهاز التناسلي للمرأة وعلى مناعة "مجموعات... 21.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-21T06:35+0000
2022-03-21T06:35+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104522/48/1045224861_0:29:1720:997_1920x0_80_0_0_2f9dd331ecb6df50ecf26b3dfbae1c10.jpg
وقال روغوزين، الذي ترأس اللجنة الحكومية للسلامة البيولوجية والكيميائية، من مارس/آذار 2017 إلى أبريل/نيسان 2018، إن هذا السلاح يؤثر على مجموعات عرقية معينة، مضيفا: "يؤثر هذا السلاح على كل من الوظيفة الإنجابية للمرأة من عرق معين، والجهاز المناعي لمجموعة عرقية معينة بشكل عام، مما يسبب الحساسية، وعدم القدرة على تناول الطعام التقليدي، والتعرض للأمراض، مما يؤدي إلى إضعاف مناعة العرق وزواله دون اللجوء للحروب".يذكر أن خلال الفترة التي شغلها روغوزين في اللجنة الحكومية للسلامة البيولوجية، تم النظر مرارًا وتكرارًا في قضايا تطويق روسيا بالمختبرات البيولوجية الأمريكية.وكانت السفارة الروسية في واشنطن قد أعلنت، في وقت سابق، أن على الولايات المتحدة كشف المعلومات عن نشاطها البيولوجي العسكري في أوكرانيا.وجاء في بيان السفارة: "نطالب الطرف الأمريكي الكشف بأسرع وقت عن المعلومات حول النشاط البيولوجي العسكري في المختبرات في أوكرانيا. كيف يمكن التحدث عن الدراسات السلمية إذا كان البنتاغون وراء جميع الدراسات".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104522/48/1045224861_178:0:1543:1024_1920x0_80_0_0_1fc72ba0a1386d41c6d8e7004d609f88.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا

روغوزين: السلاح البيولوجي الذي تم تطويره في أوكرانيا هو "سلاح عرقي" يؤثر على القدرة الإنجابية للمرأة

06:35 GMT 21.03.2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الذهاب إلى بنك الصورمتخصصون في وزارة الدفاع الروسية في مختبر بيولوجي، في القاعدة الجوية "أوريو أل سيريو"، إيطاليا 20 أبريل 2020
متخصصون في وزارة الدفاع الروسية في مختبر بيولوجي، في القاعدة الجوية أوريو أل سيريو، إيطاليا 20 أبريل 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرGoogle news
صرح رئيس الشركة الروسية للفضاء "روسكوسموس"، دميتري روغوزين، إن السلاح البيولوجي الذي تم تطويره في أوكرانيا يؤثر على الجهاز التناسلي للمرأة وعلى مناعة "مجموعات عرقية معينة"، ولا سيما ضد "السكان الروس في روسيا".
وقال روغوزين، الذي ترأس اللجنة الحكومية للسلامة البيولوجية والكيميائية، من مارس/آذار 2017 إلى أبريل/نيسان 2018، إن هذا السلاح يؤثر على مجموعات عرقية معينة، مضيفا: "يؤثر هذا السلاح على كل من الوظيفة الإنجابية للمرأة من عرق معين، والجهاز المناعي لمجموعة عرقية معينة بشكل عام، مما يسبب الحساسية، وعدم القدرة على تناول الطعام التقليدي، والتعرض للأمراض، مما يؤدي إلى إضعاف مناعة العرق وزواله دون اللجوء للحروب".

وتابع قائلا: "لا يخفى على قيادة بلدنا أن الغرض من هذه التجارب البيولوجية التي أجراها البنتاغون باستخدام مواد حيوية تم الحصول عليها من السلاف التجريبيين لأوكرانيا والدول الأخرى المجاورة لروسيا هو تطوير"سلاح عرقي" ضد السكان الروس في روسيا".

يذكر أن خلال الفترة التي شغلها روغوزين في اللجنة الحكومية للسلامة البيولوجية، تم النظر مرارًا وتكرارًا في قضايا تطويق روسيا بالمختبرات البيولوجية الأمريكية.
وكانت السفارة الروسية في واشنطن قد أعلنت، في وقت سابق، أن على الولايات المتحدة كشف المعلومات عن نشاطها البيولوجي العسكري في أوكرانيا.
وجاء في بيان السفارة: "نطالب الطرف الأمريكي الكشف بأسرع وقت عن المعلومات حول النشاط البيولوجي العسكري في المختبرات في أوكرانيا. كيف يمكن التحدث عن الدراسات السلمية إذا كان البنتاغون وراء جميع الدراسات".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала