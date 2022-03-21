https://arabic.sputniknews.com/20220321/سفير-روسيا-إيران-تدرك-أن-مزاعم-الغرب-هي-لإحداث-شرخ-بين-موسكو-وطهران-1060259331.html

سفير روسيا: إيران تدرك أن مزاعم الغرب هي لإحداث شرخ بين موسكو وطهران

سفير روسيا: إيران تدرك أن مزاعم الغرب هي لإحداث شرخ بين موسكو وطهران

قال السفير الروسي لدى إيران، ليفان جاغاريان، إن السلطات الإيرانية تدرك أن المزاعم التي تقول إن روسيا تبطئ من المفاوضات بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن... 21.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-21T13:53+0000

2022-03-21T13:53+0000

2022-03-21T13:53+0000

اقتصاد

روسيا

العالم

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وقال جاغاريان على أثير قناة "روسيا 24": "تدرك حكومة البلاد وفريق التفاوض جيدًا أن كل هذه المزاعم تهدف إلى إحداث شرخ بين روسيا وإيران، هم يفهمون كل شيء جيدًا".وفي وقت سابق وصفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، محاولات التشكيك في التزام روسيا باستئناف خطة العمل الشاملة المشتركة بـ "لعبة لا ضمير لها".وقالت زاخاروفا، في إحاطة: "محاولات التشكيك في التزامنا بـ"استئناف عمل" خطة العمل المشتركة الشاملة، هي لعبة قذرة من جانب أولئك الذين لا يريدون الاعتراف بأخطاء وانتهاكات الماضي. ما زالوا يبحثون عن "طرف" من أجل تحميله مسؤولية انهيار "الاتفاق النووي". هذه اللعبة لن تنطلي على أحد".ونصحت زاخاروفا زملاءها الغربيين بتركيز طاقاتهم على كيفية تلبية المطالب المبررة للجانب الإيراني للتوصل إلى قرار شامل من قبل اللجنة المشتركة.وأضافت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، بأن :"المجتمع الدولي يتذكر جيداً من أخرج" الاتفاق النووي "عن مساره وعرقل تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231. وقد فشل هذا المسار الكارثي ورفضته جميع القوى العقلانية، بما في ذلك روسيا".هذا وتتواصل في فيينا محادثات مكثفة لإحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي الموقع في 2015 بين طهران والقوى الدولية الكبرى [الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا]، والذي انسحبت الولايات المتحدة منه بشكل أحادي في أيار/مايو 2018.وأعادت واشنطن إثر انسحابها من الاتفاق فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.وأشارت تصريحات من أطراف عدة إلى أن التوافق على إحياء الاتفاق النووي، الموقع عام 2015 بين إيران وقوى غربية، بات قريب

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