https://arabic.sputniknews.com/20220321/شركة-طيران-صينية-تعلق-جميع-رحلاتها-من-طراز-بوينغ-737-800-1060253900.html
شركة طيران صينية تعلق جميع رحلاتها من طراز بوينغ 737-800
شركة طيران صينية تعلق جميع رحلاتها من طراز بوينغ 737-800
أوقفت شركة طيران "تشاينا إيسترن" رحلات جميع طائراتها من طراز بوينغ 737-800، عقب تحطم طائرة جنوبي الصين، حسبما ذكره تلفزيون الصين المركزي. 21.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-21T12:25+0000
2022-03-21T12:25+0000
2022-03-21T12:25+0000
الصين
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وذكرت إدارة الطيران المدني الصينية أن "طائرة ركاب من طراز بوينغ 737 تابعة للخطوط الجوية الشرقية الصينية، وعلى متنها 132 شخصًا (123 راكبًا و9 من أفراد الطاقم)، تحطمت في محافظة تنغ، مدينة ووتشو".وقال الجهاز القنصلي الروسي في البلاد لوكالة"سبوتنيك" إنه "لا توجد معلومات عن المواطنين الروس على متن السفينة حتى الآن".ولم تعلن السلطات ولا شركة الطيران حتى الآن عن روايات أولية عن سبب الكارثة، ولا تزال عملية البحث والإنقاذ جارية حتى اللحظة.وأعلنت شركة بوينغ لصناعة الطائرات، في 7 آذار/ مارس، أنها علقت شراء مادة التيتانيوم من مصدرها الرئيسي بالنسبة لها وهو روسيا.وحسب بيان نشرته "رويترز"، قالت بوينغ إنها علقت شراء التيتانيوم من روسيا في خطوة قد يكون لها تداعيات على علاقة الشركة المصنعة للطائرات مع أكبر مورديها للسلعة وهي شركة فيسيمبو-أفيسما الروسية، والتي تعد أكبر منتج لفلز التيتانيوم، حيث يقع مقرها في مدينة فيرخنيايا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الصين
شركة طيران صينية تعلق جميع رحلاتها من طراز بوينغ 737-800
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أوقفت شركة طيران "تشاينا إيسترن" رحلات جميع طائراتها من طراز بوينغ 737-800، عقب تحطم طائرة جنوبي الصين، حسبما ذكره تلفزيون الصين المركزي.
وذكرت إدارة الطيران المدني الصينية أن "طائرة ركاب من طراز بوينغ 737 تابعة للخطوط الجوية الشرقية الصينية، وعلى متنها 132 شخصًا (123 راكبًا و9 من أفراد الطاقم)، تحطمت في محافظة تنغ، مدينة ووتشو".
وقال الجهاز القنصلي الروسي في البلاد لوكالة"سبوتنيك" إنه "لا توجد معلومات عن المواطنين الروس على متن السفينة حتى الآن".
ولم تعلن السلطات ولا شركة الطيران حتى الآن عن روايات أولية عن سبب الكارثة، ولا تزال عملية البحث والإنقاذ جارية حتى اللحظة.
وأعلنت شركة بوينغ
لصناعة الطائرات، في 7 آذار/ مارس، أنها علقت شراء مادة التيتانيوم من مصدرها الرئيسي بالنسبة لها وهو روسيا.
وحسب بيان نشرته "رويترز"، قالت بوينغ إنها علقت شراء التيتانيوم من روسيا في خطوة قد يكون لها تداعيات على علاقة الشركة المصنعة للطائرات مع أكبر مورديها للسلعة وهي شركة فيسيمبو-أفيسما الروسية، والتي تعد أكبر منتج لفلز التيتانيوم، حيث يقع مقرها في مدينة فيرخنيايا.