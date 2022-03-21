عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220321/شركة-طيران-صينية-تعلق-جميع-رحلاتها-من-طراز-بوينغ-737-800-1060253900.html
شركة طيران صينية تعلق جميع رحلاتها من طراز بوينغ 737-800
شركة طيران صينية تعلق جميع رحلاتها من طراز بوينغ 737-800
أوقفت شركة طيران "تشاينا إيسترن" رحلات جميع طائراتها من طراز بوينغ 737-800، عقب تحطم طائرة جنوبي الصين، حسبما ذكره تلفزيون الصين المركزي. 21.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-21T12:25+0000
2022-03-21T12:25+0000
الصين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0f/1050707185_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_fcfae48ea1a57341ab7a3f9358ddc3bf.jpg
وذكرت إدارة الطيران المدني الصينية أن "طائرة ركاب من طراز بوينغ 737 تابعة للخطوط الجوية الشرقية الصينية، وعلى متنها 132 شخصًا (123 راكبًا و9 من أفراد الطاقم)، تحطمت في محافظة تنغ، مدينة ووتشو".وقال الجهاز القنصلي الروسي في البلاد لوكالة"سبوتنيك" إنه "لا توجد معلومات عن المواطنين الروس على متن السفينة حتى الآن".ولم تعلن السلطات ولا شركة الطيران حتى الآن عن روايات أولية عن سبب الكارثة، ولا تزال عملية البحث والإنقاذ جارية حتى اللحظة.وأعلنت شركة بوينغ لصناعة الطائرات، في 7 آذار/ مارس، أنها علقت شراء مادة التيتانيوم من مصدرها الرئيسي بالنسبة لها وهو روسيا.وحسب بيان نشرته "رويترز"، قالت بوينغ إنها علقت شراء التيتانيوم من روسيا في خطوة قد يكون لها تداعيات على علاقة الشركة المصنعة للطائرات مع أكبر مورديها للسلعة وهي شركة فيسيمبو-أفيسما الروسية، والتي تعد أكبر منتج لفلز التيتانيوم، حيث يقع مقرها في مدينة فيرخنيايا.
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0f/1050707185_107:0:2838:2048_1920x0_80_0_0_2599f8c3cc891b69993137015599a14e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الصين

شركة طيران صينية تعلق جميع رحلاتها من طراز بوينغ 737-800

12:25 GMT 21.03.2022
© AFP 2022 / Giuseppe Cacaceطائرة "بوينغ 777X"، خلال معرض "دبي للطيران 2021" في دبي، الإمارات، 14 نوفمبر 2021.
طائرة بوينغ 777X، خلال معرض دبي للطيران 2021 في دبي، الإمارات، 14 نوفمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2022
© AFP 2022 / Giuseppe Cacace
تابعنا عبرGoogle news
أوقفت شركة طيران "تشاينا إيسترن" رحلات جميع طائراتها من طراز بوينغ 737-800، عقب تحطم طائرة جنوبي الصين، حسبما ذكره تلفزيون الصين المركزي.
وذكرت إدارة الطيران المدني الصينية أن "طائرة ركاب من طراز بوينغ 737 تابعة للخطوط الجوية الشرقية الصينية، وعلى متنها 132 شخصًا (123 راكبًا و9 من أفراد الطاقم)، تحطمت في محافظة تنغ، مدينة ووتشو".
وقال الجهاز القنصلي الروسي في البلاد لوكالة"سبوتنيك" إنه "لا توجد معلومات عن المواطنين الروس على متن السفينة حتى الآن".
ولم تعلن السلطات ولا شركة الطيران حتى الآن عن روايات أولية عن سبب الكارثة، ولا تزال عملية البحث والإنقاذ جارية حتى اللحظة.
وأعلنت شركة بوينغ لصناعة الطائرات، في 7 آذار/ مارس، أنها علقت شراء مادة التيتانيوم من مصدرها الرئيسي بالنسبة لها وهو روسيا.
وحسب بيان نشرته "رويترز"، قالت بوينغ إنها علقت شراء التيتانيوم من روسيا في خطوة قد يكون لها تداعيات على علاقة الشركة المصنعة للطائرات مع أكبر مورديها للسلعة وهي شركة فيسيمبو-أفيسما الروسية، والتي تعد أكبر منتج لفلز التيتانيوم، حيث يقع مقرها في مدينة فيرخنيايا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السادس والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала