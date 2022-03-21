https://arabic.sputniknews.com/20220321/صحيفة-صينية-توضح-هدف-الولايات-المتحدة-من-إطالة-أمد-الأزمة-في-أوكرانيا-1060202590.html
صحيفة صينية توضح هدف الولايات المتحدة من إطالة أمد الأزمة في أوكرانيا
صحيفة صينية توضح هدف الولايات المتحدة من إطالة أمد الأزمة في أوكرانيا
أوضحت وسائل إعلام صينية هدف الولايات المتحدة وحلفائها في الناتو من المساعدة العسكرية لأوكرانيا وبالتالي إطالة أمد الصراع. 21.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-21T09:07+0000
2022-03-21T09:07+0000
2022-03-21T09:07+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
رصد عسكري
روسيا
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وقالت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية: "الولايات المتحدة وحلفاؤها في الناتو يزودون أوكرانيا بالأسلحة لمنع الحرب من الانتهاء بسرعة كبيرة ولتعظيم أرباح الصناعة العسكرية".وبحسب الصحيفة، أفاد المراقب العسكري الصيني سونغ تشونغ بينغ، بأن الدول الغربية تحاول اتهام الصين بتزويد روسيا بالأسلحة من أجل المساومة على حيادها في هذا الصراع.وأضاف بينغ: "ليست هناك حاجة للصين لتقديم المساعدة لروسيا، لأن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ليست حربًا واسعة النطاق لا تستطيع روسيا شنها بمفردها. وفقًا لما رأيناه حتى الآن، يمكن للمجمع الصناعي العسكري الروسي أن يزود الجيش الروسي بكل ما هو ضروري.. ليس فقط هذا.. إلى جانب ذلك، لا تزال روسيا تمد شركاءها بالسلاح"، متسائلا: فلماذا يحتاج إلى الإمدادات العسكرية من الآخرين؟وكتبت الصحيفة أن "الصين اتخذت موقفًا محايدًا في الصراع الروسي الأوكراني الحالي، وبالتالي فإن تقديم المساعدة العسكرية من قبل أي من الأطراف سيتعارض مع السياسة الخارجية والمصالح الوطنية لجمهورية الصين الشعبية".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, رصد عسكري, روسيا
صحيفة صينية توضح هدف الولايات المتحدة من إطالة أمد الأزمة في أوكرانيا
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أوضحت وسائل إعلام صينية هدف الولايات المتحدة وحلفائها في الناتو من المساعدة العسكرية لأوكرانيا وبالتالي إطالة أمد الصراع.
وقالت صحيفة
"غلوبال تايمز" الصينية: "الولايات المتحدة وحلفاؤها في الناتو يزودون أوكرانيا بالأسلحة لمنع الحرب من الانتهاء بسرعة كبيرة ولتعظيم أرباح الصناعة العسكرية".
وبحسب الصحيفة، أفاد المراقب العسكري الصيني سونغ تشونغ بينغ، بأن الدول الغربية تحاول اتهام الصين بتزويد روسيا بالأسلحة من أجل المساومة على حيادها في هذا الصراع.
وأضاف بينغ: "ليست هناك حاجة للصين لتقديم المساعدة لروسيا، لأن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ليست حربًا واسعة النطاق لا تستطيع روسيا شنها بمفردها. وفقًا لما رأيناه حتى الآن، يمكن للمجمع الصناعي العسكري الروسي أن يزود الجيش الروسي بكل ما هو ضروري.. ليس فقط هذا.. إلى جانب ذلك، لا تزال روسيا تمد شركاءها بالسلاح"، متسائلا: فلماذا يحتاج إلى الإمدادات العسكرية من الآخرين؟
وكتبت الصحيفة أن "الصين اتخذت موقفًا محايدًا في الصراع الروسي الأوكراني الحالي، وبالتالي فإن تقديم المساعدة العسكرية من قبل أي من الأطراف سيتعارض مع السياسة الخارجية والمصالح الوطنية لجمهورية الصين الشعبية".