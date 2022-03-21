https://arabic.sputniknews.com/20220321/ضاحي-خلفان-يحذر-من-انفجار-سياسي-بسبب-هجوم-أمريكا-المتكرر-على-روسيا-والصين-1060248528.html

ضاحي خلفان يحذر من انفجار سياسي بسبب هجوم أمريكا المتكرر على روسيا والصين

ضاحي خلفان يحذر من انفجار سياسي بسبب هجوم أمريكا المتكرر على روسيا والصين

حذر نائب رئيس شرطة دبي، ضاحب خلفان، من تكرار هجوم أمريكا على روسيا والصين، وما قد ينجم ‏عنه انفجار سياسي.‏ 21.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-21T10:17+0000

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2022-03-21T10:17+0000

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وكتب خلفان في تغريدة له على "تويتر"، أمس الأحد: "مع قدوم كل رئيس جديد منتخب في الولايات المتحدة كنت أراه يتوجه بمهاجمة روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية، وبالذات روسيا والصين، باعتبارهما من الدول العظمى، وكنت أقول إلى متى ستتحمل هذه الدول هذا الهجوم المتكرر، الذي قد يتولد عن شحنه يوما ما انفجار سياسي، في حين أن روسيا والصين لا تردان".وكان ضاحي خلفان علّق على كلمة الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، في مطلع الشهر الجاري، عندما طالب مقابلة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، واستخدم جملة: "أنا لا أعض".وقال خلفان في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر": "حقيقة أن الرئيس الأوكراني طمأن الرئيس بوتين كثيرا عندما قال إنه لا يعض"، حسب قوله.وأضاف نائب رئيس شرطة دبي: "عجيب مثل هذا الحديث في مثل هذه الظروف.. هل غلبت على الرئيس الأوكراني الكوميديا أكثر من السياسة؟"، على حد تعبيره.وكان قد دعا زيلينسكي بوتين إلى لقائه وجها لوجه، قائلا: "أنا رجل طبيعي... أنا لا أعض".وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن حاول خلال مكالمة فيديو مدتها 110 دقائق، يوم الجمعة الماضي، ثني نظيره الصيني، شي جين بينغ، عن مساعدة روسيا في عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مشيرا إلى أن أمريكا تقدم أسلحة "دفاعية" فقط إلى كييف.وأضاف البيت الأبيض في إفادة صحفية أن بايدن "حدد التداعيات والعواقب إذا قدمت الصين دعما ماديا لروسيا"، في مكالمته مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، كما أكد دعمه للحل الدبلوماسي الأزمة.وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، أمس الأحد، إن موقف الصين من الأزمة الأوكرانية موضوعي وعادل، وسيظهر الوقت أنها في "الجانب الصحيح من التاريخ".وبدأت روسيا العملية العسكرية الهادفة إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في كلمة وجهها إلى الشعب الروسي إن الظروف تتطلب عملا حاسما فوريا. وناشد العسكريين الأوكرانيين عدم تنفيذ ما يصدره نظام الحكم في أوكرانيا من أوامر إجرامية، وإلقاء الأسلحة والذهاب إلى بيوتهم. وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت لاحق إن القوات الروسية لا توجه الضربات للمدن الأوكرانية، وتستخدم أسلحة الدقة العالية ضد منشآت عسكرية محددة.

https://arabic.sputniknews.com/20220306/الصين-تحذر-أمريكا-من-صب-الزيت-على-النار-في-أوكرانيا-1059529491.html

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