https://arabic.sputniknews.com/20220321/غانتس-عن-التنسيق-الأمني-مع-البحرين-هناك-أشياء-رائعة-تخفى-عن-الأعين-1060251702.html

غانتس عن التنسيق الأمني مع البحرين: هناك أشياء رائعة تخفى عن الأعين

غانتس عن التنسيق الأمني مع البحرين: هناك أشياء رائعة تخفى عن الأعين

ألمح وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إلى وجود تنسيق أمني على مستو عال مع مملكة البحرين، رافضا البوح بما إن كان ذلك يشمل بيع منظومة "القبة الحديدية" للمنامة. 21.03.2022, سبوتنيك عربي

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2022-03-21T11:34+0000

2022-03-21T11:34+0000

بيني غانتس

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها غانتس لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الاثنين، على هامش مؤتمر نظمته الصحيفة.وعندما سُئل غانتس عن التنسيق الأمني مع البحرين على خلفية زيارته للمنامة الشهر الماضي أجاب بقوله: "هناك أشياء رائعة خافية عن الأعين. في عالم الأمن لا يجب أن يظهر كل شيء فوق السطح".وأضاف: "هناك اتصالات في مجالات أمنية مختلفة (مع البحرين)، هناك صفقات أمنية آخذة في التبلور بيننا وبين دول مختلفة في المنطقة".وحين سُئل عما إن كان ذلك يشمل بيع منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية "القبة الحديدية"، قال غانتس: "لن أتحدث عن هذه المنظومة أو تلك. لن تخرج مني سوى ما أرغب في قوله. على إسرائيل الحفاظ على العلاقات وتطويرها، وأن تكون مشاركة في محيطها وتعمل على تعزيز التعاون. هذا ما نفعله".وفي الثالث من فبراير/شباط الماضي، أجرى غانتس زيارة هي الأولى من نوعها إلى البحرين، حيث التقى ملك البلاد وولي عهده وعدد من المسؤولين، كما زار مقر قيادة الأسطول الخامس الأمريكي، التابع لسلاح البحرية الأمريكية، في البحرين.ووقتها قالت وسائل إعلام عبرية، إن زيارة غانتس للمنامة تنقل رسالة مباشرة إلى إيران بأن تل أبيب في طريقها للتعاون والتنسيق الأمنيين مع دولة خليجية.

https://arabic.sputniknews.com/20220203/موقع-عبري-يكشف-هدف-زيارة-غانتس-إلى-البحرين-1057834403.html

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بيني غانتس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم