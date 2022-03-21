https://arabic.sputniknews.com/20220321/غانتس-منتقدا-بينيت-علاقات-إسرائيل-الاستراتيجية-مع-واشنطن-لا-تدار-عبر-تويتر-1060249109.html

غانتس منتقدا بينيت: علاقات إسرائيل الاستراتيجية مع واشنطن لا تدار عبر تويتر

غانتس منتقدا بينيت: علاقات إسرائيل الاستراتيجية مع واشنطن لا تدار عبر تويتر

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، إن العلاقات الاستراتيجية لبلاده مع الولايات المتحدة الأمريكية، لا تدار عبر تويتر. 21.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-21T10:38+0000

2022-03-21T10:38+0000

2022-03-21T10:38+0000

بيني غانتس

نفتالي بينيت

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

إيران

الحرس الثوري الإيراني

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/1c/1046122123_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f3c2261434328d27be527614b3c6ec0b.jpg

وكان غانتس يلمح بذلك إلى رئيس الحكومة نفتالي بينيت الذي انتقد، أمس، في سلسلة تغريدات المساعي الأمريكية لإزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية.وقال غانتس في مؤتمر نظمته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "أريد أن أكون واضحا جدا بشأن هذا الأمر: الحرس الثوري منظمة إرهابية، هكذا يجب أن يظل، وهذه هي الطريقة التي يجب التعامل بها معه".وأضاف: "الأمر الثاني المهم أن نفهمه هو أننا بحاجة إلى أن ننسق مع الولايات المتحدة تحركاتنا ومواقفنا، والتعبير عنها لهم بطرق لا لبس فيها".وقال: "علينا أن نفعل ذلك أمامهم مباشرة، وهذا ما أفعله. أنا على اتصال بكل المسؤولين الأمريكيين وأسافر حول جميع دول المنطقة، تلك التي لها علاقات مع إسرائيل وتلك التي لا تربطها بها علاقات".واعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي أن إيران "إيران مشكلة إقليمية وعالمية، وتشكل تهديدا وجوديا محتملا لإسرائيل"، مضيفا: "لذلك يجب علينا تسخير العالم، وأن نستخدم قدراتنا الاستخبارية والهجومية والدفاعية".ووصف غانتس الاتفاق النووي مع إيران الذي تُجرى بلورته في فيينا بـ "غير الجيد"، والذي يحتوي على ثغرات قال إنه يحاول توضيحها للأمريكيين عبر مجموعات العمل.ومساء أمس الأحد، هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في تغريدات على تويتر إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بشدة.وقال بينيت: "نحن قلقون للغاية بشأن نية الولايات المتحدة الاستجابة للمطلب الإيراني الصفيق، إزالة الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية".وأضاف: "الحرس الثوري هو أكبر منظمة إرهابية وأكثرها دموية في العالم. على عكس داعش، أو غيرها من المنظمات، فهي مدعومة من قبل دولة – إيران". ومضى بينيت، قائلا: "هذه ليست مشكلة إسرائيلية فقط. تواجه دول أخرى حليفة للولايات المتحدة في المنطقة هذه المنظمة الإرهابية يوما بعد يوم. في السنوات الأخيرة، أطلقوا صواريخ على دول مسالمة، وأرسلوا طائرات من دون طيار باتجاه إسرائيل ودول أخرى، بما في ذلك القوات الأمريكية. حتى الآن تحاول منظمة "الحرس الثوري" الإرهابية قتل إسرائيليين وأمريكيين معينين حول العالم".وتابع: "للأسف، نرى تصميما على توقيع الاتفاق النووي مع إيران بأي ثمن تقريبا، بما في ذلك عبر القول إن أكبر منظمة إرهابية في العالم ليست منظمة إرهابية. لكن هذا الثمن باهظ الثمن للغاية".وختم نفتالي بينيت تغريداته بالقول: "من المهم بالنسبة لي أن أقول - حتى لو تم اتخاذ هذا القرار المؤسف، فإن إسرائيل ستستمر في معاملة الحرس الثوري كمنظمة إرهابية وستواصل العمل ضدها كمنظمة إرهابية. كالعادة، ما سيحدد مستقبلنا هو أفعالنا وليس أقوالنا".وكان بينيت قد أصدر الجمعة الماضي بيانا مشتركا مع وزير خارجيته يائير لابيد علقا فيه على تقرير أفاد بأن إدارة بايدن تدرس إزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب الأمريكية مقابل التزام إيراني بـ "الحفاظ على الهدوء" في المنطقة.

https://arabic.sputniknews.com/20220318/تغيير-استراتيجي-في-الحماية-إسرائيل-تسرع-نحو-سلاح-قوي-لمواجهة-صواريخ-إيران-1060053799.html

https://arabic.sputniknews.com/20220320/قناة-إسرائيلية-دول-خليجية-ناشدت-واشنطن-عدم-إزالة-الحرس-الثوري-من-قائمة-الإرهاب--1060148714.html

إسرائيل

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

بيني غانتس, نفتالي بينيت, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, إيران, الحرس الثوري الإيراني