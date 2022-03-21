https://arabic.sputniknews.com/20220321/فرنسا-ارتفاع-إصابات-كورونا-بعد-تخفيف-القيود-1060158895.html
فرنسا.. ارتفاع إصابات كورونا بعد تخفيف القيود
فرنسا.. ارتفاع إصابات كورونا بعد تخفيف القيود
سجلت فرنسا نحو 90 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في المتوسط خلال الأسبوع الماضي. 21.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-21T08:36+0000
2022-03-21T08:36+0000
2022-03-21T08:36+0000
فيروس كورونا
أخبار فرنسا
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ويمثل هذا الرقم زيادة 36% عن الأسبوع السابق، بعد أن رفعت الحكومة معظم إجراءات البروتوكول الصحي لفيروس كورونا قبل فترة وجيزة من الانتخابات الرئاسية، بحسب "رويترز".وبلغ عدد الحالات الجديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية والتي تم نشرها أمس الأحد، 81283 وهو ما رفع المتوسط المتحرك لمدة سبعة أيام إلى 89002 حالة، مقارنة بما يزيد عن 60 ألف حالة جديدة فقط في المتوسط قبل أسبوع واحد.وارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا لكل 100 ألف شخص إلى أعلى مستوى منذ 18 فبراير/ شباط.وفي 14 مارس/ آذار الجاري، قررت حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رفع معظم القيود المفروضة لمكافحة كورونا استنادا إلى مؤشرات إيجابية.ويسعى ماكرون للفوز برئاسة جديدة في الانتخابات التي ستجرى خلال أقل من ثلاثة أسابيع تليها انتخابات تشريعية في وقت لاحق من العام.ويشير رفع القيود إلى أنه لم يعد لزاما على الناس في فرنسا وضع الكمامات في الأماكن المغلقة باستثناء وسائل النقل العام والمستشفيات والمرافق الطبية الأخرى.كما رفعت فرنسا شرط تقديم ما يفيد بالحصول على اللقاح في أماكن مثل الحانات ودور السينما.
https://arabic.sputniknews.com/20220320/الصين-تعزل-ملايين-المواطنين-مجددا-مع-تسارع-انتشار-كورونا-1060140282.html
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فيروس كورونا, أخبار فرنسا
فرنسا.. ارتفاع إصابات كورونا بعد تخفيف القيود
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سجلت فرنسا نحو 90 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في المتوسط خلال الأسبوع الماضي.
ويمثل هذا الرقم زيادة 36% عن الأسبوع السابق، بعد أن رفعت الحكومة معظم إجراءات البروتوكول الصحي لفيروس كورونا قبل فترة وجيزة من الانتخابات الرئاسية، بحسب "رويترز".
وبلغ عدد الحالات الجديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية والتي تم نشرها أمس الأحد، 81283 وهو ما رفع المتوسط المتحرك لمدة سبعة أيام إلى 89002 حالة، مقارنة بما يزيد عن 60 ألف حالة جديدة فقط في المتوسط قبل أسبوع واحد.
وارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا
لكل 100 ألف شخص إلى أعلى مستوى منذ 18 فبراير/ شباط.
وفي 14 مارس/ آذار الجاري، قررت حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رفع معظم القيود المفروضة لمكافحة كورونا استنادا إلى مؤشرات إيجابية.
ويسعى ماكرون للفوز برئاسة جديدة في الانتخابات التي ستجرى خلال أقل من ثلاثة أسابيع تليها انتخابات تشريعية في وقت لاحق من العام.
ويشير رفع القيود إلى أنه لم يعد لزاما على الناس في فرنسا وضع الكمامات في الأماكن المغلقة باستثناء وسائل النقل العام والمستشفيات والمرافق الطبية الأخرى.
كما رفعت فرنسا شرط تقديم ما يفيد بالحصول على اللقاح في أماكن مثل الحانات ودور السينما.