https://arabic.sputniknews.com/20220321/في-تونس-محكمة-عسكرية-تخلي-سبيل-عميد-المحامين-السابق-1060280827.html
في تونس... محكمة عسكرية تخلي سبيل عميد المحامين السابق
في تونس... محكمة عسكرية تخلي سبيل عميد المحامين السابق
قضت محكمة عسكرية تونسية بإخلاء سبيل عميد المحامين السابق عبد الرزاق الكيلاني. 21.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-21T19:00+0000
2022-03-21T19:00+0000
2022-03-21T19:03+0000
أخبار تونس اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/14/1048742357_0:230:2880:1850_1920x0_80_0_0_414e882ca2a8cbca5dec458c063e6bf0.jpg
ووفقا لموقع موزاييك أكد عضو فريق الدفاع عن الكيلاني أن المحكمة العسكرية في تونس قررت اليوم الإثنين، إخلاء سبيل المحامي عبد الرزاق الكيلاني، المعارض البارز للرئيس قيس سعيد، على ذمة المحاكمة.وكانت المحكمة قد قضت سابقا بسجن الكيلاني هذا الشهر، متهمتة إياه بتحريض الشرطة على عدم تطبيق القانون.يشار إلى أن الرئيس سعيد كان قد اتخذ عدة قرارات في يوليو/ تموز الماضي، على رأسها تجميد عمل البرلمان، وحل الحكومة.ومن وقتها توالت القرارات التي كان آخرها حل مجلس القضاء الأعلى في تونس، وهو ما أثار احتجاجات كثيرة في الداخل التونسي.
https://arabic.sputniknews.com/20220121/إحالة-عميد-المحامين-التونسيين-السابق-إلى-القضاء-العسكري-1056803730.html
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/14/1048742357_181:0:2741:1920_1920x0_80_0_0_a72c7b6e9b77b63af340a864c0a5b498.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم
في تونس... محكمة عسكرية تخلي سبيل عميد المحامين السابق
19:00 GMT 21.03.2022 (تم التحديث: 19:03 GMT 21.03.2022) تابعنا عبر
قضت محكمة عسكرية تونسية بإخلاء سبيل عميد المحامين السابق عبد الرزاق الكيلاني.
ووفقا لموقع موزاييك
أكد عضو فريق الدفاع عن الكيلاني أن المحكمة العسكرية في تونس قررت اليوم الإثنين، إخلاء سبيل المحامي عبد الرزاق الكيلاني، المعارض البارز للرئيس قيس سعيد، على ذمة المحاكمة.
وكانت المحكمة قد قضت سابقا بسجن الكيلاني
هذا الشهر، متهمتة إياه بتحريض الشرطة على عدم تطبيق القانون.
وقد أدى اعتقال الكيلاني إلى انتقادات كثيرة من جماعات حقوق الإنسان في الداخل والخارج، حيث اتهمت الرئيس التونسي بالسعي لفرض نظام دكتاتوري واستخدام القضاء العسكري للنيل من معارضيه.
يشار إلى أن الرئيس سعيد كان قد اتخذ عدة قرارات في يوليو/ تموز الماضي، على رأسها تجميد عمل البرلمان، وحل الحكومة.
ومن وقتها توالت القرارات التي كان آخرها حل مجلس القضاء الأعلى في تونس، وهو ما أثار احتجاجات كثيرة
في الداخل التونسي.