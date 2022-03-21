عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220321/في-تونس-محكمة-عسكرية-تخلي-سبيل-عميد-المحامين-السابق-1060280827.html
في تونس... محكمة عسكرية تخلي سبيل عميد المحامين السابق
في تونس... محكمة عسكرية تخلي سبيل عميد المحامين السابق
قضت محكمة عسكرية تونسية بإخلاء سبيل عميد المحامين السابق عبد الرزاق الكيلاني. 21.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-21T19:00+0000
2022-03-21T19:03+0000
أخبار تونس اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/14/1048742357_0:230:2880:1850_1920x0_80_0_0_414e882ca2a8cbca5dec458c063e6bf0.jpg
ووفقا لموقع موزاييك أكد عضو فريق الدفاع عن الكيلاني أن المحكمة العسكرية في تونس قررت اليوم الإثنين، إخلاء سبيل المحامي عبد الرزاق الكيلاني، المعارض البارز للرئيس قيس سعيد، على ذمة المحاكمة.وكانت المحكمة قد قضت سابقا بسجن الكيلاني هذا الشهر، متهمتة إياه بتحريض الشرطة على عدم تطبيق القانون.يشار إلى أن الرئيس سعيد كان قد اتخذ عدة قرارات في يوليو/ تموز الماضي، على رأسها تجميد عمل البرلمان، وحل الحكومة.ومن وقتها توالت القرارات التي كان آخرها حل مجلس القضاء الأعلى في تونس، وهو ما أثار احتجاجات كثيرة في الداخل التونسي.
https://arabic.sputniknews.com/20220121/إحالة-عميد-المحامين-التونسيين-السابق-إلى-القضاء-العسكري-1056803730.html
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/14/1048742357_181:0:2741:1920_1920x0_80_0_0_a72c7b6e9b77b63af340a864c0a5b498.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار تونس اليوم

في تونس... محكمة عسكرية تخلي سبيل عميد المحامين السابق

19:00 GMT 21.03.2022 (تم التحديث: 19:03 GMT 21.03.2022)
© AP Photo / Hassene Dridiامرأة تسير على خلفية شعار "تونس" في مدينة تونس، 9 أبريل 2021
امرأة تسير على خلفية شعار تونس في مدينة تونس، 9 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2022
© AP Photo / Hassene Dridi
تابعنا عبرGoogle news
قضت محكمة عسكرية تونسية بإخلاء سبيل عميد المحامين السابق عبد الرزاق الكيلاني.
ووفقا لموقع موزاييك أكد عضو فريق الدفاع عن الكيلاني أن المحكمة العسكرية في تونس قررت اليوم الإثنين، إخلاء سبيل المحامي عبد الرزاق الكيلاني، المعارض البارز للرئيس قيس سعيد، على ذمة المحاكمة.
مسيرة احتجاجية ضد إجراءات الرئيس التونسي قيس سعيد - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2022
إحالة عميد المحامين التونسيين السابق إلى القضاء العسكري
21 يناير, 12:55 GMT
وكانت المحكمة قد قضت سابقا بسجن الكيلاني هذا الشهر، متهمتة إياه بتحريض الشرطة على عدم تطبيق القانون.

وقد أدى اعتقال الكيلاني إلى انتقادات كثيرة من جماعات حقوق الإنسان في الداخل والخارج، حيث اتهمت الرئيس التونسي بالسعي لفرض نظام دكتاتوري واستخدام القضاء العسكري للنيل من معارضيه.

يشار إلى أن الرئيس سعيد كان قد اتخذ عدة قرارات في يوليو/ تموز الماضي، على رأسها تجميد عمل البرلمان، وحل الحكومة.
ومن وقتها توالت القرارات التي كان آخرها حل مجلس القضاء الأعلى في تونس، وهو ما أثار احتجاجات كثيرة في الداخل التونسي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السادس والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس19:18 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала