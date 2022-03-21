https://arabic.sputniknews.com/20220321/كاظم-الساهر-يقيم-عزاء-زوجته-الأولى-في-أمريكا-ونجله-يشيع-جثمانها-في-السليمانية-صورة-وفيديو-1060262554.html
كاظم الساهر يقيم عزاء زوجته الأولى في أمريكا ونجله يشيع جثمانها في السليمانية... صورة وفيديو
كاظم الساهر يقيم عزاء زوجته الأولى في أمريكا ونجله يشيع جثمانها في السليمانية... صورة وفيديو
أقام الفنان العراقي، كاظم الساهر، اليوم الاثنين، عزاء لزوجته الأولى، في أمريكا، حيث تواجد هناك لإحياء عدد من الحفلات الغنائية. 21.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-21T14:35+0000
2022-03-21T14:35+0000
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مجتمع
منوعات
العراق
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ونشر الساهر صورة من حضوره عزاء زوجته عبر حسابه على "فيسبوك"، والذي أقيم في مسجد عمر الفاروق في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.وفي يوم السبت، شيّع عمر الساهر، النجل الأصغر لكاظم الساهر، جثمان والدته عروبة في محافظة السليمانية بالعراق، حيث توفيت.وبدا عمر الساهر متأثرا بشدة لفراق والدته أثناء تشييع جنازتها، وفق تقرير تلفزيوني بثته فضائية "الشرقية" العراقية.وكان كاظم الساهر أعلن يوم الجمعة الماضية وفاة زوجته السابقة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب: "أم أولادي في ذمة الله".وقرر الساهر تأجيل حفلاته في أمريكا وكندا لموعد آخر بسبب وفاة زوجته الأولى، وأشار إلى جمهوره أنه يمكنهم الاحتفاظ بتذاكرهم للحضور في موعد جديد الذي سيعلن لاحقا أو طلب استرداد المبلغ بالكامل.
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مجتمع, منوعات, العراق
كاظم الساهر يقيم عزاء زوجته الأولى في أمريكا ونجله يشيع جثمانها في السليمانية... صورة وفيديو
14:35 GMT 21.03.2022 (تم التحديث: 14:36 GMT 21.03.2022) تابعنا عبر
أقام الفنان العراقي، كاظم الساهر، اليوم الاثنين، عزاء لزوجته الأولى، في أمريكا، حيث تواجد هناك لإحياء عدد من الحفلات الغنائية.
ونشر الساهر صورة من حضوره عزاء زوجته عبر حسابه على "فيسبوك"، والذي أقيم في مسجد عمر الفاروق في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.
وفي يوم السبت، شيّع عمر الساهر، النجل الأصغر لكاظم الساهر، جثمان والدته عروبة في محافظة السليمانية بالعراق، حيث توفيت.
وبدا عمر الساهر متأثرا بشدة لفراق والدته أثناء تشييع جنازتها، وفق تقرير تلفزيوني بثته فضائية "الشرقية" العراقية.
وكان كاظم الساهر أعلن يوم الجمعة الماضية وفاة زوجته السابقة
عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب: "أم أولادي في ذمة الله".
وقرر الساهر تأجيل حفلاته في أمريكا وكندا لموعد آخر بسبب وفاة زوجته الأولى، وأشار إلى جمهوره أنه يمكنهم الاحتفاظ بتذاكرهم للحضور في موعد جديد الذي سيعلن لاحقا أو طلب استرداد المبلغ بالكامل.