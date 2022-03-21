https://arabic.sputniknews.com/20220321/كيف-تتم-حماية-محمد-صلاح-أثناء-مباراة-المنتخب-المصري-في-السنغال؟-1060273588.html
كيف تتم حماية محمد صلاح أثناء مباراة المنتخب المصري في السنغال؟
كيف تتم حماية محمد صلاح أثناء مباراة المنتخب المصري في السنغال؟
كشفت السفيرة المصرية في السنغال منى خضر عن ما قالت إنها "إجراءات استثنائية" لحماية اللاعب المصري محمد صلاح أثناء مباراة المنتخب مع نظيره السنغالي. 21.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-21T15:52+0000
2022-03-21T15:52+0000
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السنغال
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وحسب تصريحات نقلتها جريدة الأهرام المصرية، قالت خضر: "بالفعل نحن نعمل على التفاصيل والإجراءات الاستثنائية التي سيتم الأخذ بها لحماية محمد صلاح".وكشفت أن من ضمن تلك الإجراءات أنهم سيراعون "مكان الفندق وألا يسمح بالتجمهر أمامه، حماية له وللفريق"، مشددة على وجود "حماية خاصة للاعبين والتنقلات".وفيما أكدت السفيرة المصرية على أنهم يعدون لهذا الأمر من الآن، لفتت إلى أن "السلطات السنغالية متعاونة معنا للغاية، والمنتخب سيتواجد في العاصمة، وإصابات فيروس كورونا قليلة جدًا، والعناية والتطعيمات متوفرة، والأمور مبشرة".ولفتت إلى أن "عدد الطائرات مرتبط بنتيجة المباراة الأولى، ونتمنى الفوز لفريقنا، وفي هذه الحالة نتحدث عن 10 طائرات، وأتمنى أن نصل لأكبر عدد من المشجعين لأن المنتخب يحتاج لهم".يذكر أن المنتخب المصري سيواجه نظيره السنغالي في مبارتين سيتم من خلال مجموع نقاطهما حجز بطاقة التأهل لكأس العالم في قطر، حيث يلتقي المنتخبان ذهابا يوم 25 مارس/آذار الجاري على أرضية استاد القاهرة الدولي، فيما يلتقيان إيابا في العاصمة دكار في الـ29 من الشهر نفسه.
https://arabic.sputniknews.com/20220319/كيروش-يعلن-قائمة-منتخب-مصر-لمواجهتي-السنغال-أفشة-أبرزهم-1060114540.html
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أخبار مصر الآن, السنغال
كيف تتم حماية محمد صلاح أثناء مباراة المنتخب المصري في السنغال؟
تابعنا عبر
كشفت السفيرة المصرية في السنغال منى خضر عن ما قالت إنها "إجراءات استثنائية" لحماية اللاعب المصري محمد صلاح أثناء مباراة المنتخب مع نظيره السنغالي.
وحسب تصريحات نقلتها جريدة الأهرام
المصرية، قالت خضر: "بالفعل نحن نعمل على التفاصيل والإجراءات الاستثنائية التي سيتم الأخذ بها لحماية محمد صلاح".
وكشفت أن من ضمن تلك الإجراءات أنهم سيراعون "مكان الفندق وألا يسمح بالتجمهر أمامه، حماية له
وللفريق"، مشددة على وجود "حماية خاصة للاعبين والتنقلات".
وفيما أكدت السفيرة المصرية على أنهم يعدون لهذا الأمر من الآن، لفتت إلى أن "السلطات السنغالية متعاونة معنا
للغاية، والمنتخب سيتواجد في العاصمة، وإصابات فيروس كورونا قليلة جدًا، والعناية والتطعيمات متوفرة، والأمور مبشرة".
وأوضحت خضر أن الحضور الجماهيري له أولوية، مشيرة إلى وجود "إجراءات وتواصل مع شركة مصر للطيران، لترتيب الطائرات الخاصة بالمشجعين، ودخول الاستاد وأماكن تواجد الجماهير المصرية، ونحن نعمل في هذه الأمور منذ 3 أسابيع".
ولفتت إلى أن "عدد الطائرات مرتبط بنتيجة المباراة الأولى، ونتمنى الفوز لفريقنا، وفي هذه الحالة نتحدث عن 10 طائرات، وأتمنى أن نصل لأكبر عدد من المشجعين لأن المنتخب يحتاج لهم".
يذكر أن المنتخب المصري سيواجه نظيره السنغالي
في مبارتين سيتم من خلال مجموع نقاطهما حجز بطاقة التأهل لكأس العالم في قطر، حيث يلتقي المنتخبان ذهابا يوم 25 مارس/آذار الجاري على أرضية استاد القاهرة الدولي، فيما يلتقيان إيابا في العاصمة دكار في الـ29 من الشهر نفسه.