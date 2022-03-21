عربي
Патроны на земле в поселке Трехизбенка Луганской народной республики - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220321/كييف-ترفض-مقترحات-روسية-بشأن-ماريوبول-1060151808.html
كييف ترفض مقترحات روسية بشأن ماريوبول
كييف ترفض مقترحات روسية بشأن ماريوبول
ردت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشوك على مطلب روسيا بتسليم مدينة ماريوبول الساحلية مقابل وقف القتال وفتح ممر آمن، بالقول إن الجيش الأوكراني في... 21.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-21T02:36+0000
2022-03-21T02:36+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/11/1060018302_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_722cfeae66f8e20a6ca54f1de1032be9.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقالت فيريشوك لصحيفة "أوكراينسكا برافدا"، "ليس هناك حديث عن أي استسلام وإلقاء سلاح. لقد أبلغنا الجانب الروسي بهذا بالفعل".وكان المركز الوطني لإدارة الدفاع الروسي قد أعلن في وقت سابق عن السماح للقوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب بمغادرة ماريوبول بدون أسلحة، اليوم الاثنين، من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 12 ظهرا.وقال رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع الروسي ميخائيل ميزينتسيف في هذا الصدد، "ندعو وحدات القوات المسلحة الأوكرانية وكتائب الدفاع الإقليمية والمرتزقة الأجانب إلى وقف الأعمال العدائية وإلقاء أسلحتهم ودخول الأراضي التي تسيطر عليها كييف. ونحن نضمن الخروج الآمن من ماريوبول لجميع الذين يلقون أسلحتهم والحفاظ على حياتهم".
https://arabic.sputniknews.com/20220320/الدفاع-الروسية-تدعو-المنظمات-الإنسانية-الدولية-للمساعدة-في-إجلاء-سكان-ماريوبول-1060149147.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/11/1060018302_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e766b3ed8bcc1d5b30fe777f90606331.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا

كييف ترفض مقترحات روسية بشأن ماريوبول

02:36 GMT 21.03.2022
© REUTERS / THOMAS PETERعنصر من القوات المسلحة الأوكرانية في كييف، أوكرانيا، 17مارس 2022.
عنصر من القوات المسلحة الأوكرانية في كييف، أوكرانيا، 17مارس 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2022
© REUTERS / THOMAS PETER
تابعنا عبرGoogle news
ردت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشوك على مطلب روسيا بتسليم مدينة ماريوبول الساحلية مقابل وقف القتال وفتح ممر آمن، بالقول إن الجيش الأوكراني في ماريوبول لن يلقي السلاح وأنه لن يغادر المدينة.
موسكو - سبوتنيك. وقالت فيريشوك لصحيفة "أوكراينسكا برافدا"، "ليس هناك حديث عن أي استسلام وإلقاء سلاح. لقد أبلغنا الجانب الروسي بهذا بالفعل".
وكان المركز الوطني لإدارة الدفاع الروسي قد أعلن في وقت سابق عن السماح للقوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب بمغادرة ماريوبول بدون أسلحة، اليوم الاثنين، من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 12 ظهرا.
إقبال اللاجئين الأوكرانيين إلى بيلاروسيا، 11 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
الدفاع الروسية تدعو المنظمات الإنسانية الدولية للمساعدة في إجلاء سكان ماريوبول
أمس, 20:32 GMT
وقال رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع الروسي ميخائيل ميزينتسيف في هذا الصدد، "ندعو وحدات القوات المسلحة الأوكرانية وكتائب الدفاع الإقليمية والمرتزقة الأجانب إلى وقف الأعمال العدائية وإلقاء أسلحتهم ودخول الأراضي التي تسيطر عليها كييف. ونحن نضمن الخروج الآمن من ماريوبول لجميع الذين يلقون أسلحتهم والحفاظ على حياتهم".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала