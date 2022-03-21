https://arabic.sputniknews.com/20220321/كييف-ترفض-مقترحات-روسية-بشأن-ماريوبول-1060151808.html
كييف ترفض مقترحات روسية بشأن ماريوبول
كييف ترفض مقترحات روسية بشأن ماريوبول
ردت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشوك على مطلب روسيا بتسليم مدينة ماريوبول الساحلية مقابل وقف القتال وفتح ممر آمن، بالقول إن الجيش الأوكراني في... 21.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-21T02:36+0000
2022-03-21T02:36+0000
2022-03-21T02:36+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقالت فيريشوك لصحيفة "أوكراينسكا برافدا"، "ليس هناك حديث عن أي استسلام وإلقاء سلاح. لقد أبلغنا الجانب الروسي بهذا بالفعل".وكان المركز الوطني لإدارة الدفاع الروسي قد أعلن في وقت سابق عن السماح للقوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب بمغادرة ماريوبول بدون أسلحة، اليوم الاثنين، من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 12 ظهرا.وقال رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع الروسي ميخائيل ميزينتسيف في هذا الصدد، "ندعو وحدات القوات المسلحة الأوكرانية وكتائب الدفاع الإقليمية والمرتزقة الأجانب إلى وقف الأعمال العدائية وإلقاء أسلحتهم ودخول الأراضي التي تسيطر عليها كييف. ونحن نضمن الخروج الآمن من ماريوبول لجميع الذين يلقون أسلحتهم والحفاظ على حياتهم".
https://arabic.sputniknews.com/20220320/الدفاع-الروسية-تدعو-المنظمات-الإنسانية-الدولية-للمساعدة-في-إجلاء-سكان-ماريوبول-1060149147.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
كييف ترفض مقترحات روسية بشأن ماريوبول
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ردت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشوك على مطلب روسيا بتسليم مدينة ماريوبول الساحلية مقابل وقف القتال وفتح ممر آمن، بالقول إن الجيش الأوكراني في ماريوبول لن يلقي السلاح وأنه لن يغادر المدينة.
موسكو - سبوتنيك. وقالت فيريشوك لصحيفة "أوكراينسكا برافدا"، "ليس هناك حديث عن أي استسلام
وإلقاء سلاح. لقد أبلغنا الجانب الروسي بهذا بالفعل".
وكان المركز الوطني لإدارة الدفاع الروسي قد أعلن في وقت سابق عن السماح للقوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب بمغادرة ماريوبول بدون أسلحة، اليوم الاثنين، من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 12 ظهرا.
وقال رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع الروسي ميخائيل ميزينتسيف في هذا الصدد، "ندعو وحدات القوات المسلحة الأوكرانية وكتائب الدفاع الإقليمية والمرتزقة الأجانب إلى وقف الأعمال العدائية وإلقاء أسلحتهم ودخول الأراضي التي تسيطر عليها كييف. ونحن نضمن الخروج الآمن من ماريوبول لجميع الذين يلقون أسلحتهم والحفاظ على حياتهم".