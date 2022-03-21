https://arabic.sputniknews.com/20220321/كييف-ترفض-مقترحات-موسكو-بشأن-ماريوبول-انطلاق-الجولة-السابعة-لاجتماعات-اللجنة-الدستورية-السورية-1060259072.html

كييف ترفض مقترحات موسكو بشأن ماريوبول... انطلاق الجولة السابعة لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية

كييف ترفض مقترحات موسكو بشأن ماريوبول... انطلاق الجولة السابعة لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية

في الوقت الذي أعلنت فيه نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، إيرينا فيريشوك، أن الجيش الأوكراني في ماريوبول لن يلقي السلاح ولن يغادر المدينة، أعرب المبعوث الخاص للأمم... 21.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-21T13:52+0000

2022-03-21T13:52+0000

2022-03-21T13:52+0000

راديو

عالم سبوتنيك

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21032022_Sputnik World كييف ترفض المقترحات الروسية بشأن مدينة ماريوبول

كييف ترفض المقترحات الروسية بشأن مدينة ماريوبولقالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، إيرينا فيريشوك، إن الجيش الأوكراني في ماريوبول لن يلقي السلاح ولن يغادر المدينة، مؤكدة أن كييف أبلغت الجانب الروسي أنه ليس هناك حديث عن أي "استسلام وإلقاء سلاح".جاء ذلك ردا على إعلان المركز الوطني لإدارة الدفاع الروسي، عن السماح للقوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب بمغادرة مدينة ماريوبول الساحلية من دون أسلحة اليوم الاثنين 21 مارس/ آذار، من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 12 ظهرا.ودعا "سلطات ماريوبول إلى اتخاذ خيار تاريخي والوقوف ضد قطاع الطرق في مدينتهم".من جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، أن القوات الجوية الروسية دمرت 89 هدفا عسكريا أوكرانيا، وأسقطت سبع طائرات مسيرة، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.في هذا السياق، قال رئيس مركز الثقافة العربي الروسي، مسلم شعيتو، إن "الجانب الروسي سيواصل مساعيه لإقناع المسلحين بالخروج من ماريوبل، والكف عن المواجهة التي تنعكس سلبا على المدنيين وعلى المسلحين أنفسهم".وأكد أن "خسارة كييف لماريوبل سيجعل أوكرانيا تخسر ورقة مهمة جدا بإطلالها على بحر آزوف والمرفأ المهم اقتصاديا وعسكريا، كما سيعطي فرصة للقوات الروسية للوصول إلى حدود القرم بمحازاة خيرسون، والتقدم باتجاه زباروجيا ومن ثم أوديسا، وهو ما سينعكس سلبا على المفاوض الأوكراني وربما يدفعه إلى يقتنع بالحل السياسي والشروط الروسية".انطلاق الجولة السابعة لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية بجنيفأعرب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، عن أمله بإحراز تقدّم في الجولة السابعة من محادثات اللجنة الدستورية السورية التي تعقد، الاثنين 21 مارس، بمدينة جينيف السويسرية.وأضاف أن "اللجنة يجب أن تعمل بطريقة تتيح بناء الثقة"، معربا عن أمله بتحقيق "تقدّم ثابت" إذا ما نفّذت الوفود الثلاثة ما سبق أن تعهّدت به، على حد قوله.وأوضح أن المناقشات الحالية، "تركز على قضايا لها علاقة بوحدة الأراضي السورية واستبعاد الكثير من المكونات السورية "، مؤكدا على حتمية أن "تطرح أي وثيقة اتفاق للاستفتاء حيث يجب ألا يتم تغيير الدستور في سوريا وفقا لأمزجة بعض المعارضة التي تمثل شرائح ضيقة"، بحسب قوله.وشدد الأصفري على ضرورة أن "يكون الحوار سوريّا سوريّا ضمن دمشق دون إملاءات خارجية.المبعوث الأممي لليمن يكثف جهوده للتوصل لهدنة خلال شهر رمضانأعلن مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، أنه يتم مناقشة هدنة محتملة في اليمن، خلال شهر رمضان الذي يبدأ في مطلع أبريل/ نيسان المقبل.وأضاف في بيان أن غروندبرغ التقى، يوم السبت الماضي، مع كبير مفاوضي جماعة "أنصار الله" ومسؤولين عمانيين في مسقط لمناقشة مشاورات الأمم المتحدة الجارية.جاء ذلك، بعيد ساعات من هجمات شنتها جماعة أنصار الله، واستهدفت محطة لتحلية المياه في الرياض ومواقع لشركة أرامكو في جازان وجدة.في هذا الإطار، قال الكاتب والمحلل السياسي اليمني، عبد الحفيظ الحطامي، إن هذه المبادرة لن تستطيع إيجاد حل جذري للأزمة، مالم تكن هناك رغبة حقيقية لدي الأطراف، وجدية لدى المجتمع الدولي بإجراء حوار جاد.وأكد أن "هذا الحوار سيمضي كما مضى حوار الرياض مع بقاء المشكلة العالقة داخل مكونات الحكومة الشرعية، وقد يمضي التحالف والحكومة في محاولات إجراء حوار، لكنه لن يكون حوارا حقيقيا مالم يتم إدراج جماعة أنصار الله فيه، ومالم تكن هناك جدية لإلزام كافة الأطراف بالتنازل".

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