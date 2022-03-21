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Патроны на земле в поселке Трехизбенка Луганской народной республики - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220321/لجنة-التحقيق-الروسية-ترفع-دعوى-على-طبيب-أوكراني-حرض-على-خصي-الأسرى-الروس-1060156753.html
لجنة التحقيق الروسية ترفع دعوى على طبيب أوكراني حرض على "خصي الأسرى الروس"
لجنة التحقيق الروسية ترفع دعوى على طبيب أوكراني حرض على "خصي الأسرى الروس"
أصدر رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين تعليمات بفتح قضية جنائية ضد طبيب أوكراني دعا إلى استخدام العنف ضد الجنود الروس الأسرى. 21.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-21T07:53+0000
2022-03-21T07:54+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
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وبحسب التحقيق، فإن غينادي دروزينكو، رئيس مشروع "المستشفى المتنقل" الأوكراني، دعا على الهواء عبر قناة تلفزيونية أوكرانية، إلى ممارسة العنف ضد الجنود الروس الأسرى، وأعطى مثل هذه التعليمات لأطباء المستشفيات المتنقلة. وتتعلق التقارير الإعلامية التي صرح بها بتوجيه أوامر "بخصي الأسرى الروس الجرحى".وأصدرت لجنة التحقيق الروسية بيانا على صفحتها الخاصة على "تلغرام"، بفتح قضية جنائية على الفور وتقديم تقييم إجرائي لتصرفات دروزينكو، ولتحديد مكان وجود الطبيب، وجاء في البيان أنه سيتم إدراج اسمه على لائحة المطلوبين الدولية.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ الـ 24 من فبراير/ شباط المنصرم، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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روسيا

لجنة التحقيق الروسية ترفع دعوى على طبيب أوكراني حرض على "خصي الأسرى الروس"

07:53 GMT 21.03.2022 (تم التحديث: 07:54 GMT 21.03.2022)
© Sputnik . Valery Melnikov / الذهاب إلى بنك الصورعمال طبيون ينقلون جنديًا مصابًا من الجيش الأوكراني، الذي ألقى سلاحه طوعًا، في أحد المستشفيات في لوغانسك، 25 فبراير 2022
عمال طبيون ينقلون جنديًا مصابًا من الجيش الأوكراني، الذي ألقى سلاحه طوعًا، في أحد المستشفيات في لوغانسك، 25 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2022
© Sputnik . Valery Melnikov
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أصدر رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين تعليمات بفتح قضية جنائية ضد طبيب أوكراني دعا إلى استخدام العنف ضد الجنود الروس الأسرى.
وبحسب التحقيق، فإن غينادي دروزينكو، رئيس مشروع "المستشفى المتنقل" الأوكراني، دعا على الهواء عبر قناة تلفزيونية أوكرانية، إلى ممارسة العنف ضد الجنود الروس الأسرى، وأعطى مثل هذه التعليمات لأطباء المستشفيات المتنقلة. وتتعلق التقارير الإعلامية التي صرح بها بتوجيه أوامر "بخصي الأسرى الروس الجرحى".
وأصدرت لجنة التحقيق الروسية بيانا على صفحتها الخاصة على "تلغرام"، بفتح قضية جنائية على الفور وتقديم تقييم إجرائي لتصرفات دروزينكو، ولتحديد مكان وجود الطبيب، وجاء في البيان أنه سيتم إدراج اسمه على لائحة المطلوبين الدولية.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ الـ 24 من فبراير/ شباط المنصرم، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السادس والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس07:57 GMT
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