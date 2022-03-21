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Патроны на земле в поселке Трехизбенка Луганской народной республики - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220321/لوكسمبورغ-تنتقد-التمييز-بين-اللاجئين-الأوكرانيين-والقادمين-من-الدول-الأخرى-1060255628.html
لوكسمبورغ تنتقد التمييز بين اللاجئين الأوكرانيين والقادمين من الدول الأخرى
لوكسمبورغ تنتقد التمييز بين اللاجئين الأوكرانيين والقادمين من الدول الأخرى
وجهت لوكسمبورغ انتقادات للمجتمع الدولي بشأن التمييز الحاصل بين اللاجئين الأوكرانيين ونظرائهم القادمين من الدول الأخرى. 21.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-21T12:46+0000
2022-03-21T12:46+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
عمليات عسكرية
أخبار أوكرانيا
روسيا
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وقال وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسيلبورن، في تصريحات لوكالة "الأناضول" على هامش مشاركته في منتدى أنطاليا الدبلوماسي 2022 في تركيا، قائلا إن بلاده تعتبر ما تقوم به من أجل اللاجئين الأوكرانيين واجبا إنسانيا، مشددا على ضرورة القيام بالأمور نفسها من أجل اللاجئين القادمين من المناطق الأخرى أيضاً.وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.وأدت العملية الروسية إلى لجوء ملايين الأوكرانيين والأجانب المقيمين في أوكرانيا إلى بلدان مجاورة انتهجت سياسات تميّز بين اللاجئين الأوكرانيين وحاملي الجنسيات الأخرى.وفي بولندا، التي تعد جاليتها الأوكرانية هي الأكبر في المنطقة، حيث يبلغ عدد سكانها حوالي 1.5 مليون نسمة، انتظر اللاجئون في الطابور لليوم الثالث أمام الاستاد الوطني الذي تحول مؤقتًا إلى مكتب إداري لتسجيل الوافدين الجدد.وقد عبر أكثر من مليوني أوكراني إلى بولندا منذ بدء العمليات العسكرية الهادفة إلى نزع السلاح من أوكرانيا، في الـ 24 من فبراير/ شباط الماضي.ويقول مسؤولون في وارسو إن هذا العدد أدى إلى زيادة سكان العاصمة البولندية البالغ 1.8 مليون نسمة بنسبة 17%..وقالت المتحدثة باسم مجلس مدينة وارسو مونيكا بوث لوتيك: "لا نعرف أبدًا عدد اللاجئين الذين سيصلون، لقد فعلنا كل ما في وسعنا والخطوة التالية متروكة للحكومة لتطبيق نظام وبناء مدن للاجئين".
https://arabic.sputniknews.com/20220320/الأمم-المتحدة-تدفق-اللاجئين-الأوكرانيين-يضغط-على-دول-الاتحاد-الأوروبي-1060137355.html
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عمليات عسكرية, أخبار أوكرانيا, روسيا

لوكسمبورغ تنتقد التمييز بين اللاجئين الأوكرانيين والقادمين من الدول الأخرى

12:46 GMT 21.03.2022
© Sputnik . Viktor Tolochko / الذهاب إلى بنك الصورإقبال اللاجئين الأوكرانيين إلى بيلاروسيا، 11 مارس 2022
إقبال اللاجئين الأوكرانيين إلى بيلاروسيا، 11 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2022
© Sputnik . Viktor Tolochko
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وجهت لوكسمبورغ انتقادات للمجتمع الدولي بشأن التمييز الحاصل بين اللاجئين الأوكرانيين ونظرائهم القادمين من الدول الأخرى.
وقال وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسيلبورن، في تصريحات لوكالة "الأناضول" على هامش مشاركته في منتدى أنطاليا الدبلوماسي 2022 في تركيا، قائلا إن بلاده تعتبر ما تقوم به من أجل اللاجئين الأوكرانيين واجبا إنسانيا، مشددا على ضرورة القيام بالأمور نفسها من أجل اللاجئين القادمين من المناطق الأخرى أيضاً.
وأضاف أسيلبورن: "من غير المقبول معاملة الناس في أوروبا على أساس لون بشرتهم ولغتهم ودينهم".
وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.
وأدت العملية الروسية إلى لجوء ملايين الأوكرانيين والأجانب المقيمين في أوكرانيا إلى بلدان مجاورة انتهجت سياسات تميّز بين اللاجئين الأوكرانيين وحاملي الجنسيات الأخرى.
وفي بولندا، التي تعد جاليتها الأوكرانية هي الأكبر في المنطقة، حيث يبلغ عدد سكانها حوالي 1.5 مليون نسمة، انتظر اللاجئون في الطابور لليوم الثالث أمام الاستاد الوطني الذي تحول مؤقتًا إلى مكتب إداري لتسجيل الوافدين الجدد.
إيواء لاجئين من الشرق الأوسط في مركز مؤقت للمهاجرين في منطقة حاجز بروزجي على الحدود البيلاروسية البولندية، 18 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2022
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أمس, 14:29 GMT
وقد عبر أكثر من مليوني أوكراني إلى بولندا منذ بدء العمليات العسكرية الهادفة إلى نزع السلاح من أوكرانيا، في الـ 24 من فبراير/ شباط الماضي.
ويقول مسؤولون في وارسو إن هذا العدد أدى إلى زيادة سكان العاصمة البولندية البالغ 1.8 مليون نسمة بنسبة 17%..
وقالت المتحدثة باسم مجلس مدينة وارسو مونيكا بوث لوتيك: "لا نعرف أبدًا عدد اللاجئين الذين سيصلون، لقد فعلنا كل ما في وسعنا والخطوة التالية متروكة للحكومة لتطبيق نظام وبناء مدن للاجئين".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السادس والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:01 GMT
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