https://arabic.sputniknews.com/20220321/ليبياإصابة-طالب-داخل-مدرسة-بقذيفة-من-مخلفات-الحرب-1060154111.html
ليبيا...إصابة طالب داخل مدرسة بقذيفة من مخلفات الحرب
ليبيا...إصابة طالب داخل مدرسة بقذيفة من مخلفات الحرب
أصيب طالب ليبي إثر انفجار قذيفة من مخلفات الحرب داخل مدرسة، في إحدى ضواحي سرت شمالي ليبيا. 21.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-21T07:17+0000
2022-03-21T07:17+0000
2022-03-21T07:17+0000
العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم
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ونقلت "بوابة الوسط"، عن مصدر أمني، قوله إن انفجار القذيفة أدى لإصابة طالب يدعى عبد المهيمن الفاخري في مدرسة نور اليقين بمحلة وادي جارف، مشيرا إلى أن الانفجار تسبب في إصابات طفيفة في وجه الطالب.يشار إلى أن حوادث انفجار مخلفات الحرب تتكرر في عدة مناطق ليبية، وهو ما دفع هيئة السلامة الوطنية عملياتها لحصر وتفكيك المفرقعات.وتقول منظمة "يونيسف" إن التقديرات تشير إلى وجود أكثر من نصف مليون شخص معرضين للخطر في ليبيا بسبب تلك المفرقعات.وتصاعدت الأزمة في ليبيا منذ الإخفاق في إجراء الانتخابات التي كانت مقررة في ديسمبر/ كانون الأول، كجزء من عملية السلام التي تهدف لإعادة توحيد الدولة بعد سنوات من الفوضى والحرب في أعقاب انتفاضة 2011.وخلال الشهر الجاري، أعلن البرلمان انتهاء صلاحية حكومة الوحدة الانتقالية التي كان من المفترض أن تشرف على إجراء الانتخابات، وعين فتحي باشاغا رئيسا جديدا للوزراء.في المقابل رفض رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة تسليم السلطة، واحتشدت الفصائل المسلحة التي تدعم كل طرف داخل العاصمة ومحيطها.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم
ليبيا...إصابة طالب داخل مدرسة بقذيفة من مخلفات الحرب
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أصيب طالب ليبي إثر انفجار قذيفة من مخلفات الحرب داخل مدرسة، في إحدى ضواحي سرت شمالي ليبيا.
ونقلت "بوابة الوسط
"، عن مصدر أمني، قوله إن انفجار القذيفة أدى لإصابة طالب يدعى عبد المهيمن الفاخري في مدرسة نور اليقين بمحلة وادي جارف، مشيرا إلى أن الانفجار تسبب في إصابات طفيفة في وجه الطالب.
يشار إلى أن حوادث انفجار مخلفات الحرب تتكرر في عدة مناطق ليبية، وهو ما دفع هيئة السلامة الوطنية عملياتها لحصر وتفكيك المفرقعات.
وتقول منظمة "يونيسف" إن التقديرات تشير إلى وجود أكثر من نصف مليون شخص معرضين للخطر في ليبيا بسبب تلك المفرقعات.
وتصاعدت الأزمة في ليبيا منذ الإخفاق في إجراء الانتخابات التي كانت مقررة في ديسمبر/ كانون الأول، كجزء من عملية السلام التي تهدف لإعادة توحيد الدولة بعد سنوات من الفوضى والحرب في أعقاب انتفاضة 2011.
وخلال الشهر الجاري، أعلن البرلمان انتهاء صلاحية حكومة الوحدة الانتقالية
التي كان من المفترض أن تشرف على إجراء الانتخابات، وعين فتحي باشاغا رئيسا جديدا للوزراء.
في المقابل رفض رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة تسليم السلطة، واحتشدت الفصائل المسلحة التي تدعم كل طرف داخل العاصمة ومحيطها.