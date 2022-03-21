https://arabic.sputniknews.com/20220321/ليبيا-كساد-سياسي-ومرحلة-انتقالية-جديدة-تلوح-في-الأفق-1060255517.html
ليبيا... "كساد سياسي" ومرحلة انتقالية جديدة تلوح في الأفق
ليبيا... "كساد سياسي" ومرحلة انتقالية جديدة تلوح في الأفق
تناقش الحلقة حالة القلق لدى الليبيين، من مغبة دخول البلاد مرحلة انتقالية جديدة، بالتوازي مع إصرار الأمم المتحدة على فتح باب التفاوض حول القاعدة الدستورية قبل... 21.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-21T12:45+0000
2022-03-21T12:45+0000
2022-03-21T12:45+0000
بانوراما
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ليبيا.. "كساد سياسي" ومرحلة انتقالية جديدة تلوح في الأفق
ليبيا.. "كساد سياسي" ومرحلة انتقالية جديدة تلوح في الأفق
ويعزّز من ذلك المخاوف من أن يؤدي الفراغ الدستوري في البلاد إلى العودة لانقسام المؤسسات والصدام المسلح، وعودة الأزمة إلى المربع الأول.التفاصيل في الملف الصوتي...إعداد وتقديم: فهيم الصوراني.
سبوتنيك عربي
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فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
الأخبار
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https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/15/1060255384_367:0:1300:700_1920x0_80_0_0_e0460e7604122dded43c0b821fdcbafe.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
بانوراما, аудио
ليبيا... "كساد سياسي" ومرحلة انتقالية جديدة تلوح في الأفق
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تناقش الحلقة حالة القلق لدى الليبيين، من مغبة دخول البلاد مرحلة انتقالية جديدة، بالتوازي مع إصرار الأمم المتحدة على فتح باب التفاوض حول القاعدة الدستورية قبل الانتهاء من "أزمة الحكومتين".
ويعزّز من ذلك المخاوف من أن يؤدي الفراغ الدستوري في البلاد إلى العودة لانقسام المؤسسات والصدام المسلح، وعودة الأزمة إلى المربع الأول.
ورأى الإعلامي والمحلل السياسي، عبد الحكيم معتوق، أن "حالة الركود سببها حالة الإحباط التي يعيشها الشارع الليبي، بعد فشل إجراء الانتخابات".
واعتبر معتوق، في مقابلة معه عبر "بانوراما"، أن "الإنتخابات التي كانت مقررة لم يحدد موعد جديد لها، وقد تكون ألغيت، بسبب عودة الانقسام إلى السلطة التنفيذية".
التفاصيل في الملف الصوتي...
إعداد وتقديم: فهيم الصوراني.