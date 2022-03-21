https://arabic.sputniknews.com/20220321/ليلة-واحدة-من-النوم-بهذه-الطريقة-يمكن-أن-تكون-خطيرة-جدا-1060241809.html
ليلة واحدة من النوم بهذه الطريقة يمكن أن تكون خطيرة جدا
ليلة واحدة من النوم بهذه الطريقة يمكن أن تكون خطيرة جدا
كشفت دراسة حديثة أن النوم بطريقة معينة يمكن أن يتسبب في مخاطر صحية جمة، بما في ذلك ارتفاع معدل السكر وزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب. 21.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-21T09:20+0000
2022-03-21T09:20+0000
2022-03-21T09:20+0000
الصحة
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ووفق الدراسة التي نشرت في مجلة Proceedings of the National Academy of Sciences، فإن النوم أمام التلفاز أو جهاز الكمبيوتر يمكن أن يكون له عواقب وخيمة ولو حتى لليلة واحدة.وتوصل الباحثون إلى أن النوم ليلة واحدة فقط مع ضوء خافت، مثل التلفزيون مع إيقاف تشغيل الصوت يرفع نسبة السكر في الدم ومعدل ضربات القلب لدى الشباب الأصحاء الذين شاركوا في الدراسة.قالت مؤلفة الدراسة الدكتور فيليس زي، مدير مركز إعادة التدوير وطب النوم في كلية الطب في جامعة نورث وسترن فاينبرج الأمريكية، إن الضوء الخافت اخترق الجفون وأعاق النوم، على الرغم من حقيقة أن المشاركين ناموا وأعينهم مغلقة.ينخفض معدل ضربات القلب عادة في الليل، ويتباطأ عندما ينشغل الدماغ بإصلاح وتنقية الدماغ. وأظهرت العديد من الدراسات أن زيادة معدل ضربات القلب أثناء الليل عامل خطر للإصابة بأمراض القلب والوفاة المبكرة في المستقبل.ويُعد ارتفاع مستويات السكر في الدم علامة على مقاومة الأنسولين، التي يمكن أن تؤدي في النهاية إلى الإصابة بمرض السكري من النوع 2.أخذ فريق البحث 20 شخصا سليما في العشرينات من العمر وجعلهم يقضون ليلتين في مختبر للنوم، حيث أمضوا الليلة الأولى في غرفة مظلمة وتم توصيل جميع المشاركين في الدراسة بأجهزة تراقب عددا من المؤشرات الدالة على جودة النوم.قالت الدكتورة زي: "لقد سجلنا موجات الدماغ وتمكنا من معرفة مرحلة النوم التي يمر بها الشخص".وأضافت: "سجلنا تنفسهم، ومعدل ضربات القلب، وتخطيط القلب، وسحبنا الدم منهم لقياس مستويات الميلاتونين أثناء نومهم".والميلاتونين هو هرمون ينظم الساعة البيولوجية للجسم، والتي تشمل أيضا النوم والاستيقاظ.كرر جزء عشوائي من المجموعة نفس المستوى من الضوء لليلة ثانية في المختبر، بينما نامت مجموعة أخرى بضوء خافت، وهو ما يعادل تقريبا أضواء الشوارع التي تأتي من خلال النافذة أو ضوء التلفاز.تقول زي: "هؤلاء الناس ينامون الآن وجفونهم مغلقة ومع ذلك، حتى هذه الكمية الضئيلة من الضوء خلقت نقصا في نوم الموجة البطيئة وحركات العين السريعة، وهي مراحل النوم التي يحدث فيها معظم تجديد الخلايا. بالإضافة إلى ذلك، كان معدل ضربات القلب أعلى، وزادت مقاومة الأنسولين، ولم يكن الجهاز العصبي الودي (القتال أو الهروب) والجهاز السمبتاوي (الراحة والاسترخاء) متوازنين، وهو ما يرتبط بارتفاع ضغط الدم لدى الأشخاص الأصحاء. ومع ذلك، لم يكن الضوء ساطعا بدرجة كافية لخفض مستويات الميلاتونين (هرمون النوم) في الجسم".
https://arabic.sputniknews.com/20220307/العلماء-يحددون-عدد-ساعات-النوم-المثالي-لكل-مرحلة-عمرية-1059563188.html
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الصحة
ليلة واحدة من النوم بهذه الطريقة يمكن أن تكون خطيرة جدا
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كشفت دراسة حديثة أن النوم بطريقة معينة يمكن أن يتسبب في مخاطر صحية جمة، بما في ذلك ارتفاع معدل السكر وزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب.
ووفق الدراسة
التي نشرت في مجلة Proceedings of the National Academy of Sciences، فإن النوم أمام التلفاز أو جهاز الكمبيوتر يمكن أن يكون له عواقب وخيمة ولو حتى لليلة واحدة.
وتوصل الباحثون إلى أن النوم ليلة واحدة فقط مع ضوء خافت، مثل التلفزيون مع إيقاف تشغيل الصوت يرفع نسبة السكر في الدم ومعدل ضربات القلب لدى الشباب الأصحاء الذين شاركوا في الدراسة.
قالت مؤلفة الدراسة الدكتور فيليس زي، مدير مركز إعادة التدوير وطب النوم في كلية الطب في جامعة نورث وسترن فاينبرج الأمريكية، إن الضوء الخافت اخترق الجفون وأعاق النوم، على الرغم من حقيقة أن المشاركين ناموا وأعينهم مغلقة.
ينخفض معدل ضربات القلب عادة في الليل، ويتباطأ عندما ينشغل الدماغ بإصلاح وتنقية الدماغ. وأظهرت العديد من الدراسات أن زيادة معدل ضربات القلب أثناء الليل عامل خطر للإصابة بأمراض القلب والوفاة المبكرة في المستقبل.
ويُعد ارتفاع مستويات السكر
في الدم علامة على مقاومة الأنسولين، التي يمكن أن تؤدي في النهاية إلى الإصابة بمرض السكري من النوع 2.
أخذ فريق البحث 20 شخصا سليما في العشرينات من العمر وجعلهم يقضون ليلتين في مختبر للنوم، حيث أمضوا الليلة الأولى في غرفة مظلمة وتم توصيل جميع المشاركين في الدراسة بأجهزة تراقب عددا من المؤشرات الدالة على جودة النوم.
قالت الدكتورة زي: "لقد سجلنا موجات الدماغ وتمكنا من معرفة مرحلة النوم
التي يمر بها الشخص".
وأضافت: "سجلنا تنفسهم، ومعدل ضربات القلب، وتخطيط القلب، وسحبنا الدم منهم لقياس مستويات الميلاتونين أثناء نومهم".
والميلاتونين هو هرمون ينظم الساعة البيولوجية للجسم، والتي تشمل أيضا النوم والاستيقاظ.
كرر جزء عشوائي من المجموعة نفس المستوى من الضوء لليلة ثانية في المختبر، بينما نامت مجموعة أخرى بضوء خافت، وهو ما يعادل تقريبا أضواء الشوارع التي تأتي من خلال النافذة أو ضوء التلفاز.
تقول زي: "هؤلاء الناس ينامون الآن وجفونهم مغلقة ومع ذلك، حتى هذه الكمية الضئيلة من الضوء خلقت نقصا في نوم الموجة البطيئة وحركات العين السريعة، وهي مراحل النوم التي يحدث فيها معظم تجديد الخلايا. بالإضافة إلى ذلك، كان معدل ضربات القلب أعلى، وزادت مقاومة الأنسولين، ولم يكن الجهاز العصبي الودي (القتال أو الهروب) والجهاز السمبتاوي (الراحة والاسترخاء) متوازنين، وهو ما يرتبط بارتفاع ضغط الدم لدى الأشخاص الأصحاء. ومع ذلك، لم يكن الضوء ساطعا بدرجة كافية لخفض مستويات الميلاتونين (هرمون النوم) في الجسم".